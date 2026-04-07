Lusth: ”Då tror jag att det är kört för MoDo”

Med ett 1–2-underläge mot Karlskoga blir tisdagens hemmamatch ett nyckelmöte för MoDo. Nu ger Mats Lusth sin syn på semifinalen.

Slår fast: ”Karlskoga kan mycket väl slå ut MoDo”

Pikar tränaren: ”Känns inte som att han har en riktigt bra plan”

”Då tror jag att det är kört för MoDo”

Mats Lusth tror att Karlskoga kan slå ut MoDo. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

MoDo är lite i brygga i semifinalserien mot BIK Karlskoga. Värmlänningarna leder med 2-1 i matcher och har i kväll chansen att skaffa sig en matchboll. Samtidigt är nog dom flesta övertygade om att MoDo på bortaplan blir en tuff nöt att knäcka.

Mats Lusth har både som spelare och tränare kvalat upp till högsta serien, men även spelat hem tre SM-guld, två med Färjestad och ett med Malmö. Hockeysverige.se bad om hans syn på matchserien så här långt och tankar inför kvällens match.

– Nu har jag inte sett alla matcher, men jag såg den senaste. Där blev jag väldigt besviken på MoDo. Jag läste någon expert som uttalat sig i en tidning att Karlskoga alltid kommer nära, men aldrig räcker till, säger Mats Lusth till hockeysverige.se och fortsätter:

– Som det såg ut i senaste matchen tror jag mycket väl att Karlskoga kan slå ut MoDo.

Vinner tränarkampen? ”Luleå har scoutat honom väl”

Mats Lusth är överraskad över att MoDo såg så svaga ut i senaste matchen.

– Ja, jag var överraskad hur det såg ut när man spelade inför fullsatt hemmaplan i MoDo:s arena, att det inte alls såg ut som att MoDo vill gå upp.

– Samma sak som jag tyckte inför matchen mellan Södertälje och Björklöven, att Karlskoga ser tyngre och starkare ut. Helt enkelt ser större ut på isen.

Fredrik Andersson coachar MoDo medan Dennis Hall leder BIK Karlskoga.

– Nu känner jag inte Dennis Hall över huvud taget. Fredrik Andersson känner jag väldigt väl.

– Hall ska upp till Luleå till nästa säsong. Det finns väl en anledning till att Luleå plockar honom. Känslan är att Luleå har scoutat honom väl och man vill ha den hockeyn med disciplin, tufft och allt det här som han står för.

– Det känns inte som att Fredrik Andersson har en riktigt bra plan utan mer agerar och reagerar efter hand på det som händer. Då blir det mer spretigt på något sätt.

Fredrik Andersson, MoDo, och Dennis Hall, Karlskoga. Foto: Ronnie Rönnkvist (montage).

Vilka förväntningar har du på kvällens match i Hägglunds Arena?

– MoDo har en match kvar i Örnsköldsvik innan femte matchen spelas i Karlskoga och dom måste steppa upp ytterligare. Framför allt deras stjärnspelare, kanadensarna, som gjort mycket poäng under serien för förlorar man den här matchen tror jag att det är kört för MoDo.

Vad talar för att det blir BIK Karlskoga som tar den här serien?

– Att dom just nu sitter i förarsätet och inte har förväntningarna på sig. Alla förväntar sig att MoDo ska fixa det där.

– Karlskoga slår lite ur underläge, vilket nog är ganska skönt för ett lag som Karlskoga. Dom har alltid haft den stämpeln på sig, vilket är något Karlskoga gillar. Dom är beredda att smutsa ner sig, vilket jag vet eftersom jag varit med om många kamper mellan Malmö och Karlskoga, och hur det har varit, avslutar Mats Lusth.

