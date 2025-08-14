Ett stekhett Småkronorna tog full pott i gruppen – med målskillnaden 22-3. Hetast av alla: Marcus Nordmark. Djurgårdstalangen toppar hela Hlinka Grezky Cups poängliga – efter att ha gjort nio (!) poäng.

– Vi gillar att göra mål och ta poäng, säger Nordmark till hockeysverige.se.

Marcus Nordmark gör succé för Småkronorna. Foton: Bildbyrån.

TRENCIN (HOCKEYSVERIGE.SE)

Småkronorna fortsätter på vinnarspåret i Hlinka Gretzky Cup. Under onsdagskvällen besegrades hemmanationen Slovakien med hela 7–0. Sverige vinner därmed gruppen efter att även ha besegrat USA med 5–3 och Tyskland med 10–0.

Marcus Nordmark var tongivande i segern, och Djurgårdsforwarden toppar nu poängligan med nio poäng på tre matcher efter att ha gjort 2+1 i 7-0-vinsten.

– Jag tycker vi spelar riktigt bra rakt igenom. Vi är stabila i spelet, klarar av alla boxplay och har ett powerplay som levererar, säger Nordmark till hockeysverige.se.

Trots den klara segern var det Slovakien som började starkast. Hemmapubliken var högljudd och bar fram sitt lag under matchens inledande minuter.

– De kom ut ganska starkt med klacken i ryggen. Då har de bra fart på skridskorna. Det var bra att vi kunde släppa det och fokusera på vårt spel, säger Nordmark.

I matchen mot USA hade Småkronorna problem med disciplinen och drog på sig hela åtta tvåminutersutvisningar. Mot Slovakien fortsatte utvisningarna att komma, ofta efter gruff framför målen. Samtidigt visade Sverige att man inte har några problem att stå upp mot ett storväxt slovakiskt lag. När Småkronorna hamnade i numerärt underläge var boxplayspelet återigen starkt.

– Vårt boxplay var jättebra igen. Vi gjorde ett starkt jobb i går, och idag var vi minst lika bra. Boxplay har varit stabilt hela turneringen, säger Marcus Nordmark.

Marcus Nordmark avlossar bössan. Foto: Jacob Smeds.

Marcus Nordmark om succén: ”Har kul på isen”

I offensiv zon fortsatte Sverige på den inslagna vägen, inte minst genom radarparet Marcus Nordmark och Nils Bartholdsson som tillsammans stod för fem poäng. Duon låg bland annat bakom 2–0-målet som gav Småkronorna greppet om matchen. Nordmark skottpassade till Bartholdsson som styrde in pucken, och det märks tydligt att de två trivs tillsammans på isen.

– Vi har jättefin kemi. Vi är väldigt bra polare även utanför isen, och det hjälper mycket. Vi gillar att spela hockey tillsammans, vi gillar att göra mål och ta poäng, och vi har kul när vi är ute på isen, säger Nordmark om samarbete med Nils Bartholdsson.

Trots den sprudlande offensiven är Marcus Nordmark ödmjuk inför fortsättningen av Hlinka Gretzky Cup. På fredag väntar semifinal, och då gäller det att leverera när det betyder som mest.

– Jag tycker man kan lämna gruppspelet bakom sig och börja om. Det är en ny match och nya möjligheter. I slutspelet är det vinna eller försvinna. Man har allt att förlora men också allt att vinna, säger Nordmark.

Kort efter matchen mot Slovakien har Nordmark redan fokus på semifinalen mot Finland. Djurgårdsforwarden pekar ut ett par nycklar inför mötet.

– Det handlar om att vara konsekventa, spela vårt spel och undvika onödiga misstag. I slutändan är det detaljerna som avgör. Vi vet att det kräver fullt fokus i varje byte och varje match, säger Marcus Nordmark.

Semifinalen mot Finland spelas på fredag klockan 19.00. Hockeysverige.se fortsätter att rapportera på plats i Trenčín i Slovakien.