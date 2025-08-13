Nya krossen – gick på knock i gruppavslutningen

Småkronorna fortsatte sin fina start i Hlinka Gretzky Cup. Under onsdagskvällen besegrades hemmanationen Slovakien med 7–0 i Trenčín. Därmed lämnade man gruppspelet med 22-3 i målskillnad efter att tidigare ha slagit Tyskland med 10-0 och USA med 5-3.

TRENCIN (HOCKEYSVERIGE.SE)

Sverige vann den sista gruppspelsmatchen i Hlinka Gretzky Cup med klara 7–0. Trots det tydliga resultatet bjöd Slovakien upp till kamp och matchen präglades av ett fysiskt spel. Till slut var det Småkronornas offensiva kvalitet som avgjorde.

Småkronorna hade problem med disciplinen mot USA, och tyvärr fortsatte utvisningarna att komma även mot Slovakien. Redan efter drygt en minut åkte Sverige på en utvisning för roughing framför det slovakiska målet, vilket gav motståndarna chansen att ta över initiativet. Framburna av hemmapubliken pressade Slovakien Sverige under de inledande minuterna.

Sverige skulle dock rida ut stormen. Efter drygt fem minuter spelade Ludvig Andersson fram en fristående Malte Gustafsson på den offensiva blålinjen. Gustafsson klev in i slottet och avlossade ett skott som överlistade den slovakiska målvakten Samuel Hrenak. Målet till 1–0 kom som en lättnad för Sverige, som annars hade öppnat matchen skakigt.

Stekheta stjärnan klev fram

Med hemmapubliken i ryggen gav det slovakiska motståndet Småkronorna en utmaning i första perioden. Det dröjde drygt 15 minuter innan Sverige lyckades etablera press i anfallszon, men när chanserna väl kom var man effektiva. Marcus Nordmark avlossade en skottpassning som Nils Bartholdsson styrde in till 2–0. Assisten var Nordmarks sjunde poäng i turneringen, vilket placerar honom i toppen av den totala poängligan i Hlinka Gretzky Cup.

I början av andra perioden fick Småkronorna chansen i powerplay efter att nämnde Nordmark åkt på en hög crosschecking. I det numerära överläget höll sig Nordmark själv framme och skyfflade in en puck vid den slovakiska målgården. Därmed hade Sverige en 3–0-ledning efter 24 minuter spelade.

Marcus Nordmark avlossar bössan. Foto: Jacob Smeds.

Efter crosscheckingen på Nordmark hettade matchen till och gruffen efter avblåsningarna blev fler. Småkronorna visade att man mer än gärna står upp i det fysiska spelet. Tack vare det kunde Sverige ta ett ännu fastare grepp om matchen och efter 8.02 i andra perioden direktsköt Elton Hermansson in pucken till 4–0. Målet kom efter en öppnande sidledspassning av Axel Elofsson.

Höll sin andra raka nolla

I tredje perioden fortsatte Sveriges offensiv att imponera. Isak Holtet satte 5–0 efter en fin dragning in mot kroppen och ett handledsskott i krysset. I slutet av perioden kom ytterligare två mål, där både Elton Hermansson och Marcus Nordmark gjorde sina andra fullträffar för kvällen. Sverige vann till slut komfortabelt med 7–0.

Milo Tjärnlund vaktade det svenska målet som höll sin andra raka nolla.

Nu väntar en dags vila innan semifinalen spelas på fredag. Där väntar Finland.

Svenska målskyttar: Malte Gustafsson, Nils Bartholdsson, Marcus Nordmark (x2), Elton Hermansson (x2) och Isak Holtet.