Marcus Hellgren Smed straffas och tvingas böta för en filmning mot Södertälje.

Nu slår målvakten tillbaka efter domen och menar att disciplinnämnden måste vara säkrare i bedömningen.

— Jag önskar att det fanns en större förståelse beroende på vad det är för typ av situation och hur sårbar man är som spelare, säger Hellgren Smed till hockeysverige.se.

Marcus Hellgren Smed menar att han felaktigt straffas för filmning efter situationen i gårdagens match.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Emma Wallskog/Bildbyrån & HockeyAllsvenskan/Skärmdump (Montage)

I gårdagens match mellan Södertälje och Mora uppstod en situation där SSK:s Viktor Liljegren och Moras målvakt Marcus Hellgren Smed sammanstöter. Hellgren Smed blev efter matchen anmäld för ”diving” och tidigare under dagen straffades han med 5 000 kronor i böter. Men Mora-målvakten köper inte att han ska ha filmat eller förstärkt situationen. Och framför allt anser han att disciplinnämnden måste vara säkrare på sin sak och se ur målvaktens perspektiv innan man dömer.

— Södertälje vinner tekningen bak till deras back som sedan spelar över till andra backen. Jag upplever att det kommer att komma ett direktskott vilket gör att jag tar lite höjd i målet. Jag går ut lite och försöker skära av vinklar, berättar Marcus Hellgren Smed för hockeysverige.se och fortsätter:

— Sedan är det en kontakt mot huvudet från sidan. Deras spelare är bakåtlutad. Jag blir då också bakåtlutad i och med att jag gått ner på mina knän. När han då hamnar bakåt med sin överkropp tappar jag balansen bakåt. Det är så jag upplever det.

— Jag vill passa på att säga att jag är utanför med en del av kroppen, men det är också så jag väljer att spela. Jag säger heller ingenting om att han kör in i mig för så är det. Han spelar som han vill och jag som jag vill.

— Att man sedan anser att det är en filmning… Jag tycker att man ska vara ganska noggrann när man gör sådana här bedömningar och ta in alla parametrar i beslutet.

Se situtationen HÄR.

Marcus Hellgren Smed: ”Vet inte vad i det som gör att jag skulle filma”

Hellgren Smed fortsätter:

— Om man ser på situationen, träffen jag får mot huvudet, att jag tappar balansen och faller bakåt… Jag vet inte vad i det som gör att jag skulle filma.

— Dessutom att jag skulle ha kastat av mig hjälmen, vilket jag sett i beslutet, är direkt felaktigt. Jag har även bilder ovanifrån och jag rör inte mitt huvud med mina handskar, vilket jag antar att dom tycker att jag försöker göra när jag tappar hjälmen.

— Jag hade önskat att det fanns en större förståelse för sådana här typer av situationer eftersom man är ganska sårbar när man står på knä som målvakt.

— Om man sedan tycker att jag söker upp den här situationen ska man ha i åtanke att jag är där först. Det är inte jag som väljer att gå in i honom utan jag går utåt, men inte att jag söker upp hans kropp. Jag söker pucken likväl som han som kör in i mig försöker täcka för att det svårt för mig, vilket är hans sätt att spela.

— Ganska tydligt syns det på bilderna att jag är där först och försöker spela på pucken. Absolut att tar jag höjd, men det är inte så att jag försöker söka upp något.

Kängan till disciplinnämnden: ”Borde vara svårt för er att avgöra”

Dessutom tappar Marcus Hellgren Smed klubban när han faller baklänges.

— Det är populärt med videoklippen så man kan gärna gå in och kika på det. När man ramlar bakåt, jag vet inte hur många som skulle hålla i klubban då.

Hur ser du generellt på det här med filmningar och förstärkningar som nu också blivit ett hett samtalsämne?

— Jag tycker att det är jätteviktigt att man tar upp frågan. Inget snack om den saken och jag vill inte att det ska förekomma i ishockeyn.

— Jag önskar bara att det fanns en större förståelse beroende på vad det är för typ av situation och hur sårbar man är som spelare.

— Ni som tar besluten, det borde vara ganska svårt för er att avgöra vad som rimligt och inte rimligt i sådana här situationer, vad det blir för reaktion när det kommer till en sådan här typ av kontakt och man tappar balansen.

— Det är sådana här situationer som händer ibland och är inget konstigt med det.

Source: Marcus Hellgren-Smed @ Elite Prospects