Marcus Hellgren Smed fälls för förstärkning och får därmed böter. Detta efter onsdagens match mellan Södertälje och Mora, där bortalaget tog hem segern efter straffar.

– Det borde vittna om kraften i träffen, uppger målvakten själv till disciplinnämnden.

Marcus Hellgren Smed fälls för förstärkning. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Under övertidsperioden mellan Södertälje och Mora åkte Södertäljes Victor Liljegren framför Mora-målvakten Marcus Hellgren Smed. Den sistnämnde föll omkull och tappade hjälmen, och SSK-spelaren visades ut när han haft chans att avgöra i fyra mot tre.

Nu, efter en anmälan under morgonen, fälls Hellgren Smed för förstärkning och tvingas böta 5 000 kronor.

– Jag gör en förflyttning och kommer ut men är kvar i målgården. Jag ser inte Liljegren när han kommer in från sidan och träffar mitt huvud samt mitt högerben vilken gör att min tyngdpunkt hamnar på hälen och jag faller bakåt. Vilket även syns tydligt på videoklippet. Även Liljegren har bakvikt efter träffen vilket också framgår tydligt av videon. Det borde vittna om kraften i träffen, uppger målvakten själv till disciplinnämnden vid anmälan.

SSK-tränaren: ”Bäst att jag håller käften”

Disciplinnämnden gör en bedömning att Hellgren Smed gjort sig skyldig till embellishment vilket leder till en bestraffning i form av böter.

Efter 1–2-matchen uttalade sig flera av Södertälje-spelarna om situationen, som påverkade matchbilden när hemmalaget jagade ett segermål. Istället blev det straffar och förlust.

– Jag tänker inte kommentera det i dag, för då kommer jag att bli avstängd i 40 år så det är bäst att jag håller käften om det, sade huvudtränaren Andreas Johansson till LT och fortsatte sedan om sin rätt att uttala sig.

– Nej, nej, man får aldrig säga något åt något håll. Så det är lika bra att tiga. Vi får ta ansvar för våra prestationer men det får inte andra göra. Jag lämnar det där.

