Malmö går mot publikrekord: ”Underdogen som kämpar på”

Tufft år för Malmö FF – men 2025 var desto bättre för Malmö Redhawks.

Stadens hockeylag har varit en positiv överraskning sedan i vintras – och blivit en lagmaskin.

Det är två faktorer som gör att man nu går mot alla tiders publikrekord.

– Allt från tränarna till spelarna som alltid driver på och ger fan aldrig upp. Det tror jag folk gillar, det är lite Malmöitiskt. Vi är underdogen som kämpar på, säger Patrik Sylvegård, vd i Malmö Redhawks.

Patrik Sylvegård om publikutvecklingen senaste åren i Malmö Arena.

Foto: Montage av foton från Bildbyrån.

Malmö Redhawks osannolika superform fortsätter ute på isen. Senast på tisdagen slog laget Färjestad hemma med 2–1 inför mer än 8 000 åskådare.

Samtidigt har man lyckats att se till att Malmö Arena varit så gott som slutsåld varje match under jultiderna, och man har legat över 10 000 sålda biljetter tre matcher i rad inför matchen mot Färjestad.

En som har varit med i föreningen i evigheter är Patrik Sylvegård. Örebroaren var med och tog upp Malmö i Elitserien, för att sedan vinna de två historiska gulden med Malmö på 90-talet.

Då var det hockeyfeber som rådde i Malmö. Malmö FF gick tufft efter ett starkt 80-tal och publiken vände sig till Malmö Isstadion. 2025 blev ett tufft år för stadens fotbollslag samtidigt som Malmö Redhawks stod för ett år där man med seriens lägsta budget stod för en stark avslutning på förra säsongen och inlett den nuvarande lysande.

Går mot rekord: ”Beror lite på”

Just nu är Malmö trea i publikligan, efter Frölunda och Djurgården. Om det fortsätter att trenda uppåt kan klubben nå rekordsiffror. Förra året låg man strax över 7 000 i snitt och nu har man ökat på det något.

Säsongen 2015/2016 återvände Malmö till SHL efter åtta säsonger i Hockeyallsvenskan och då snittade man 7725 åskådare. Det var första året med SHL-hockey i Malmö Arena och när man tidigare Nu är man inte långt ifrån en liknande notering.

Sylvegård, som numera är vd, konstaterar att mycket talar för ett fint bokslut på publiksidan i Malmö Arena. Kanske till och med slår man alla tiders rekord.

Det återstår bara ett par hundra i publiksnitt för att nå upp dit.

– Det beror nog lite på hur det blir här mot slutet, men det kan det nog bli. Vi är trea i publikligan bakom Frölunda och Djurgården som har spelat en del matcher i Globen, eller Avicii Arena som man säger.

Kan det bli ett nytt 90-tal igen, rent publikmässigt?

– Det är jättesvårt att säga. Men någonstans så är vi på rätt väg i alla fall. Så kan man säga.

Svaret om succén: ”Ger inte hela sanningen”

Att man är starka på hemmais tror Sylvegård har en effekt – men det är inte allt.

– Vi har förlorat lite också, där mot Luleå och Frölunda. Men på något sätt så ger vi aldrig upp, vi är med hela vägen in i båda matcherna. Allt från tränarna till spelarna som alltid driver på och ger fan aldrig upp. Det tror jag folk gillar. Det är lite Malmöitiskt. Vi är underdogen som kämpar på.

– Jag gillar inte att prata om att vi har lägst budget, men det är en sanning. Det visar ju att det ger resultat att ha en plan, jobba hårt och följa den planen. Sedan ska vi vara ödmjuka och det är små marginaler. Man har varit med så länge så man vet att det kan vända snabbt.

Det finns andra faktorer som påverkar publiktrenden, menar Sylvegård.

– Självklart är det som händer på isen viktigt, men det ger inte hela sanningen. Det har också att göra med en bra prisnivå, vårt matcharrangemang och att vi har en bra arena. Det gör att alla har råd och det blir mycket barnfamiljer som kommer. Vi har den här stampubliken som vi behöver ha, men nu börjar det fyllas på med fler marginalåskådare.

– Vi kanske inte behöver prata fotboll, men jag tror att en del marginalåskådare som inte är hardcore-fotbollssupportrar börjat gå på hockeyn. Det är jäkligt kul och där tror jag vi har fångat en del.

Biljettförsäljningen viktig för ekonomin

Biljettförsäljningen är så klart positivt för Malmös ekonomi – som de senaste åren har varit hårt ansatt. Spelarbudgeten har varit SHL:s lägsta, arenakostnaderna är höga och man betalar fortfarande av en pandemiskuld på nio miljoner kronor per säsong. Det gäller i tre år till.

Alltså förlorar man fortfarande nästan tio miljoner kronor om året som skulle i teorin kunna läggas på spelare till truppen.

– Det är klart att det är viktigt för ekonomin, det förstår ju alla. Vi ligger någon miljon över budget redan idag. Sedan på lång sikt så tror jag samtidigt att det skapar ett intresse.

– Mer intresse skapar också bättre förutsättningar för hela klubben. Det är en förutsättning för att ha en elitverksamhet i stan och en förutsättning för att vi kan driva den här ungdomsverksamheten.

Talangen historisk: ”Underlättar enormt mycket”

Akademiverksamheten har varit allt mer lyckosam senaste åren. Malmö-spelare har levererat starkt i de yngre ungdomslandslagen och i TV-pucken har flera Malmö-spelare klivit fram.

Samtidigt är en av klubbens egna numera JVM-mästare, i form av Felix Carell. Den första Malmö-produkten någonsin att vinna denna turnering. Under tisdagen hyllade Patrik Sylvegård Carells insatser i JVM.

– Just nu spottar vi fram spelare som spelar hos oss. Vi har Carell som låg över 20 minuter i JVM-finalen och var en tongivande spelare. Det är en förutsättning att vi kan fortsätta satsa på det här att folk kommer och tittar på oss.

Felix Carell och Love Härenstam under JVM.

Foto: Joel Marklund / Bildbyrån

– Det underlättar enormt mycket. För det är ändå publiken som gör det och utan dem så spelar det ingen roll vilka visioner vi har. För köper inte Malmö in på det så blir det tuffare. Det betyder enormt mycket och det betyder enormt mycket för spelarna också. Därför har vi vunnit mycket hemma och det har varit bra tryck. Ståplats växer, de blir bättre och bättre. Det är sällan eller aldrig man sett så mycket halsdukar i arenan. Det är någonting som gror i stan.

Den ekonomiska situationen går åt rätt håll – slår dock vd:n fast.

– Den frågan finns alltid med i bakgrunden. Vi betalar tillbaka på pandemiskulden, det gör vi. Ekonomin är bättre än på länge, men det är fortfarande tufft. Vi har inget kassavalv direkt, varenda intäkt är viktig. Vi har koll på vår ekonomi men den kan vara ansträngd ibland.

– Den blir bättre och bättre när folk kommer och vi vinner matcher, mer publik och sponsorer ställer upp och hjälper till. Framgången underlättar enormt mycket. Självklart har vi en utmaning framöver, men den har vi koll på. Vi vet om det. Det känns positivt på något sätt.

