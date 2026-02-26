Talangen svarar om framtiden – efter succésäsongen

Magdalena Malm, 19, har stått för en riktigt stark säsong i AIK.

När säsongen nu är över svarar hon om framtiden – och intresset från SDHL.

— Jag vill spela i SDHL och helst då med AIK, säger Malm till hockeysverige.se.

Magdalena Malm har en oviss framtid efter starka säsongen i NDHL. Foto: Ronnie Rönnkvist

SOLNA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det blev inget avancemang tillbaka till SDHL för AIK den här säsongen heller. Men AIK har visat på att det finns gott om talang i laget som bådar gott för framtiden. Ett av lagets stora framtidsnamn och som fått sitt genombrott i NDHL den här säsongen är Magdalena Malm, uppväxt i Upplands-Väsby och AIK:are mer eller mindre sedan födseln.

— Det var egentligen inte jag som bestämde att AIK skulle bli min klubb. Brorsan började spela när han kanske var runt fem år. Då fanns det inte lag i Väsby utan AIK var närmast.

Familjen hejade redan då på AIK och när det sedan var min tur ville jag såklart också spela i AIK. Både han och jag har växt upp här med AIK, säger Magdalena Malm då hockeysverige.se träffar henne för en intervju på ett Ritorp som i ena hallen har konståkningsträning och i en andra hall har ett av AIK:s juniorlag träning.

Brorsan är Marcus Malm som den här säsongen spelar med Knivsta.

— Han har betytt jättemycket för mig såklart och stöttat mig hela tiden. Han har varit min stora idol så det är honom jag följt.

Ser upp till OS-spelaren: ”Följt henne mycket”

Givetvis hängde Magdalena Malm på dammatcherna som spelades på Ritorp och fick där också sin första förebild.

— Absolut. Damerna spelade här då och det hände att jag och framför allt pappa stannade kvar och tittade när dom spelade.

— Jag hade massor med förbilder i det laget. Lisa Johansson är en som jag följt mycket.

Hon gjorde ett mycket fint OS.

— Oh, ja. Jag följde henne där också, säger 19-åriga AIK-backen med ett leende.

Landslagsspelaren Lisa Johansson är en förebild för AIK-talangen Magdalena Malm. Foto: Ronnie Rönnkvist

Lisa Johansson:

— Nu har jag endast koll på henne genom statistik. Jag följer fortfarande AIK och håller koll på hur det går för dem. Hon verkar ha haft en riktigt bra säsong så det har varit kul att se.

Magdalena, var det att Marcus spelade hockey som gjorde att även du började?

— Ja, jag tror det, men jag spelade även fotboll i BSK (Bollstanäs). Där började jag då jag var sex år så det var mycket både fotboll och hockey samtidigt.

— Sedan var det självklart att det skulle bli hockeyn. Det var inte ens en fråga eftersom det var mycket roligare. Jag slutade med fotbollen då jag kanske var tolv år och det har jag aldrig ångrat.

Debuterade i AIK som 14-åring: ”Det var stort”

Magdalena Malm var endast 14 år då hon debuterade i NDHL för sitt AIK.

— Det var stort. Vi hade en fantastisk grupp där också. Jag kommer ihåg hur bra dom välkomnade mig och det var en kul match att spela. Samtidigt var det nytt att gå från att ha spelat med killarna till att spela med tjejer i stället.

— Första matchen tror jag var mot SDE och minns jag inte helt fel gjorde jag mål också.

Var det en stor kontrast att gå från att ha spelat med killar till att matcha med och mot tjejer?

— Ja, det var en stor kontrast. Framför allt var tjejerna mycket äldre och hade mer erfarenhet. Dessutom spelade man på ett helt där annat sätt än det jag var van vid.

Tanter i 20-årsåldern?

— (Skratt) Ja, lite så kändes det.

Magdalena Malm var med och vann TV-pucken med Stockholm 2023. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Nobbade erbjudandena: ”Kände att jag skulle utvecklas bättre i AIK”

Säsongen 2023/24 kom chansen för henne att debutera i SDHL.

— Det var jättestor. Vi mötte Djurgården så det var derby här på Ritorp. Jag fick höra dagen innan att jag skulle spela så det var bara att tagga till direkt.

— Jag kom dit jättenervös, derby och allt, och fick en del speltid. Det var så roligt, jag njöt hela matchen och stod och log i båset. Tyvärr torskade vi med 3-2, men det var kul ändå.

— Sedan spelade jag mot SDE. Även den matchen spelade vi här och den gick också bra, men vi förlorade den också, tyvärr. Det var ändå lika kul då att spela.

AIK åkte trots allt ur SDHL samma säsong, det efter att blivit utslagna i kvalet av Skellefteå.

— Det var fruktansvärt surt, såklart. Jag kommer ihåg när jag stod och tittade på den matchen och det kändes hopplöst. Samtidigt kände jag att vi kommer gå upp igen.

Fanns tanken hos dig att lämna AIK för spel i SDHL efter degraderingen?

— Nej, jag har aldrig tänkt i dom banorna.

Hade du några erbjudanden från andra klubbar?

— Ja, det hade jag, men jag kände att jag skulle utvecklas bättre i AIK. Då kändes det att jag hade bättre möjligheter om jag stannade här, så det var inget tal om att lämna.

Magdalena Malm har stått för en riktigt stark säsong i AIK. Foto: Ronnie Rönnkvist

Magdalena Malm om succésäsongen: ”Högt över förväntan”

Den här säsongen har Magdalena Malm svarat för 15 mål och totalt 28 poäng på 32 matcher från sin backposition, men…

— Jag fick även spela forward i några matcher och det gick högt över förväntan faktiskt.

— Säsongen har varit kul. Jag trodde inte alls att det skulle gå så bra som det gjorde för mig. Redan i första matchen kände jag att det här skulle gå bra. Sedan har det följt som på en våg genom hela säsongen.

— Samtidigt har jag fått mycket förtroende från tränarna att gå framåt offensivt. Annars är jag en defensiv spelare som täcker bakåt. Nu blev det något helt annat, vilket ändrade lite mitt spel och hur jag tänker. Då blev det också mycket mer framåt.

När du säger att det ändrade ditt spel, hur tänker du då?

— Som sagt var, tidigare var jag mycket defensivt. Jag täckte mycket hemåt och gick inte så mycket framåt.

— Den här säsongen var det tvärtom, att jag gick mycket framåt och fick också till slut vara forward, säger Magdalena Malm med ett lätt skratt.

Är det just förtroendet från tränarna som ligger bakom din utveckling?

— Ja, jag tror mycket handlar om det. Förtroendet från tränarna, att dom litar på mig. Samtidigt även en hel del självförtroende.

— Börjar man göra ett mål får man en lite boost och sedan fortsätter det gärna så.

19-åringen öppnar för att stanna i AIK även framöver. Foto: Ronnie Rönnkvist

Magdalena Malm svarar om framtiden i AIK

Hur ser du på AIK:s säsong?

— Jag tycker att den har varit väldigt bra. Jag tycker inte att vi skulle ha åkt ut i kvartsfinal eftersom jag tycker att vi hade mer att ge och har en stark grupp.

Vad hände mot Hammarby i kvartsfinalserien?

— Det var mycket marginaler som stod på spel och dom drog det längsta strået.

Hur kändes det efter att ni var utslagna?

— Tomt, väldigt tomt.

Vi får anta att du vill spela i SDHL framöver?

— Ja, jag vill spela i SDHL och helst då med AIK.

Hur går då tankarna inför nästa säsong?

— Jag har inte börjat tänka i dom banorna ännu, men just nu ser jag fram emot att spela med juniorerna och att satsa på att vinna ett SM-guld där i stället.

Och att stanna i AIK är ett alternativ?

— Ja, som det ser ut nu tills jag hör något annat, avslutar Magdalena Malm.

