Nu berättar Henrik Löwdahl om dialogen med Pittsburgh Penguins – och vad årets rookie i SHL 2024/25 behöver göra för att ta nästa steg.

– Vi var ändå varit ganska trygga med att han skulle vara kvar, säger sportchefen till hockeysverige.se.

När NHL-lagen samlas för sina försäsongsläger mot slutet av september kommer Melvin Fernström inte att vara på plats i Pittsburgh.



Trots att det, under sommaren, tisslat och tasslats om att årets rookie i SHL 2024 möjligen skulle kunna ta en plats i den liten krisande organisation, om han imponerade vid ett sådant läger, har parterna kommit överens om detta blir bäst för den unge forwardens utveckling och säsong.



– Nej, Melvin kommer inte åka över på någon camp. Han har varit med oss från start och kommer att spela med oss under hela säsongen. Där har vi en bra dialog med Pittsburgh och de tyckte också att det var viktigt att han fick komma in ordentligt i säsongen och förbereda sig här så att det inte skulle bli så hattigt. Det känns jättebra, förtydligar sportchefen i Örebro, Henrik Löwdahl, till hockeysverige.se inför SHL-premiären.



I och med att Fernström inte valdes i första rundan av NHL-draften 2024 har även Örebro förstatjing på talangen. Därmed skulle han behövt ta en plats i NHL för att det skulle bli ett flyg över pölen.



– Ja, det är tufft. Vi var ändå varit ganska trygga med att han skulle vara kvar. Melvin själv och hans agent kände att det var rätt att vara kvar ett år till. Sen är det en bransch där man vet aldrig vad som händer, det svänger fort, men just nu känns det väldigt bra och det ska bli spännande att följa Melvin under vintern och se vart han kan ta den här säsongen, säger Löwdahl.

– Sen hoppas man att det ska gå så bra som möjligt för Melvin. Det är tuff konkurrens i ett SHL-lag också, men han har alla möjligheter att göra något riktigt bra om han är på hugget, tävlar varje dag och tar de här kliven som man förväntar sig att han ska göra.

Åres rookie i fjol: ”Vi förväntar oss mer än det”

Några av de där kliven har dock Fernström redan visat att han har tagit.



Efter en start på 2024/25-säsongen där Bålsta-killen blandade spel i J20 med chanser i SHL exploderade han under slutspurten. Resultatet blev åtta mål och sju assist, samt den där utmärkelsen som årets rookie i ligan. I juni skrev han sedan på sitt NHL-kontrakt med Penguins, som i sin tur hade trejdat till sig rättigheterna från Vancouver under vintern.



– Jag tror ändå att det har varit en bra trade för Melvin, att ha kommit till ett lag som kanske håller på att bygga om lite och verkar tro på honom. Jag hade besök här från en av deras skillst-ränare som var här och körde lite med Melvin också. Det är kul att man får se lite vad de jobbar med och håller på med, berättar Löwdahl.



Under försäsongen har 19-åringen stått för två mål och två assist för Örebro.



– Förväntningar kan sätta lite griller i huvudet också, men det vi förväntar oss av Melvin är att han ska vara ännu stabilare det här året. Han är en spelare man kan lita på och som kan vara med och producera offensivt, men han är även duktig i defensiva moment och är duktig på att följa system och värdera i spelet. Han är en smart spelare. Det förväntar vi oss att han kan fortsätta vara. Var det slutar och vilka kliv han kan ta, det får vi se. Men det är klart… han var ordinarie för oss i fjol och gjorde det bra, så vi förväntar oss mer än det, definitivt, menar Löwdahl.

Nyckeln i utvecklingen: ”Har inte den”

Under sommarens development camp med Penguins andra talanger menade Fernström själv att just skridskoåkningen och styrkan i benen är något han jobbat på inför 2025/26.



– Ja, det är väl hans stora utvecklingsområde. Att bli starkare, framförallt i benen då, och att orka lite mer och bli explosivare, utvecklar Löwdahl.

– Det kommer han att behöva för att ta klivet mot Nordamerika, det är jag övetygad om. Sen måste han ha lite tålamod också, det är ingenting som sker över en dag eller natt. Jobbar han på under några år och gnuggar på så kommer det säkert bli bättre och bättre.



Har man märkt av skillnad i styrkan redan till i år?

– Ja, Melvin är inte speciellt liten och väger nästan 90 kilo också, så han kommer behöva vara väldigt stark för att kunna få ut det. Han har inte den naturliga explosiviteten utan kommer att behöva vara väldigt stark för att få upp farten. Det kommer bli nyckeln för honom. Vi har i mina ögon ett av Sveriges bästa fys-team i Örebro så han är på rätt ställe för att kunna jobba vidare med de delarna. Sen gäller det att jobba med skridskotteknik också för det finns mycket att hämta rent tekniskt också för honom.



Utöver en ny spännande SHL-säsong har Melvin Fernström troligen ett JVM framför sig under 2025/26. Detta som en spelare i 06-kullen som varit med sedan U16-landslaget.

