Lias Andersson om Allards succé: ”Jag är överraskad”

Lias Andersson, 26, har spelat med Frédéric Allard.

För Hockeysverige berättar han om sina tankar kring att kanadensaren nu slagit alla tiders rekord i SM-slutspelet med Luleå.

– Jag är överraskad att han är bäst genom tiderna, skrattar Lias Andersson.

De tidigare lagkamraterna Lias Andersson och Frédéric Allard. Montage av bilder från Bildbyrån.

Vid den här tiden förra året var det inte många som hyllade Frédéric Allard för sin prestation i slutspelet. Den var inte dålig på något vis, men stack inte ut. Den här säsongens slutspel har varit något helt annat för 27-åringen från Quebec.

Ett historiskt rekord i antal assist i ett slutspel och hattrick i en final. Det är inte många spelare genom alla tider som mäktat med det som Allard visat upp i årets slutspel. Tillsammans med bland andra Pontus Andreasson, Linus Omark och Matteus Ward har han varit en ledande spelare i det lag som ikväll har möjligheten att spela hem Luleås andra SM-guld någonsin. Det första kom som bekant så långt tillbaka som 1996.



– Frédéric Allard är framför allt en jätte go och glad kille. Det är så jag kommer ihåg honom bäst utanför isen, att han alltid var på gott humör, skämtade med alla och hade roligt, berättar Allards vän Lias Andersson som spelade tillsammans med kanadensaren i Ontario.

– Han hade en positiv attityd varje dag då han kom till ishallen. Även om han oss inte fick spela så mycket var han alltid en bra lagkamrat.



Under den korta tid dom båda spelade med varandra umgicks dom en hel del.



– Ja, absolut. Det gjorde vi och hade många saker gemensamt. Tillexempel att vi håller på samma fotbollslag, Liverpool. Vi kollade på Liverpool tillsammans några gånger då dom spelade.

– Jag spelade bara med Allard en säsong fram till februari då han blev trejdad, men vi kom varandra hyfsat nära och har fortfarande en helt okej kontakt.



Som Liverpool-fans antar jag ni i dagarna gärna hade firat och festat tillsammans om ni fortfarande spelat ihop med tanke på att dom vann ligan?

– (Skratt) Jag tror att vi nog hade firat det på något sätt, men kanske inte så hårt under brinnande SM-slutspel, men något kul hade vi säkert hittat på.

Frédéric Allard firar mål mot Brynäs. Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån

”Jag är överraskad att han är bäst”

Frédéric Allard svarade för fem mål och totalt 17 poäng under sina 50 matcher i Ontario.



– Jag har alltid tyckt att han varit skicklig. Den här skickligheten som inte alltid uppskattas så mycket i Nordamerika. I alla fall inte på samma sätt som det görs i Sverige och på stor rink.

– Han var en av våra spelskickligaste backar, absolut, men fick tyvärr inte spela så mycket. Blev åsidosatt för andra som kanske spelade rejälare och lite enklare än vad han gjorde. Han led helt enkelt av att han var kreativ och spelade sitt spel.

– Jag har alltid upplevt att han har en känsla för powerplay och dom här grejerna, men tyvärr fick han inte, som sagt var, spela så mycket hos oss.



Du låter inte så överraskad över att det fungerat bra för honom med stora rinkarna i Sverige.

– Jag är överraskad att han är bäst genom tiderna, skrattar Lias Andersson och fortsätter:

– Det tror jag att han själv också är med tanke på spelarna som är på den listan. Med tanke på att han hade en lite tyngre start i SHL förra säsongen har han verkligen studsat tillbaka och gjort det jättebra.

– Jag visste att han skulle vara bra och kunna producera, men inte så här bra kanske.

Frédéric Allard i match två mot Brynäs. Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån

Messade Allard efter backens hattrick

20 poäng på 16 matcher, vad säger det om hans prestation i slutspelet?

– Det är galet. Man fattar inte och det är först när man ser namnen på alla andra spelare han passerat som man förstår hur imponerande det är. Jättehäftigt och superstort.



Är han en typisk slutspelsspelare, en som levererar som bäst när det gäller som mest?

– I Ontario blev han trejdad innan slutspelet så jag hann aldrig spela det med honom, men han har den attityden och är ganska avslappnad.

– Visst kan jag se att han kliver upp i ett slutspel. Han har en positiv o-bryddhet i spelet på något sätt som kan gynna många andra spelare också. Min andra kompis i Luleå, Pontus (Andreasson) är lite samma och det är bara att se hur han gått i slutspelet.



Lias Andersson och Frédéric Allard har också haft lite kontakt under finalspelet.



– Jag messade honom efter hans hattrick och frågade vad det var som hände (skratt). Redan då var han taggad på nästa match. Luleå har ett mål och det ser bra ut.



Tror du han kan titulera sig svensk mästare efter säsongen?

– ”Poppe”, Pontus Andreasson, och Allard är två kompisar till mig som spelar i Luleå. Jag håller givetvis på dom och hoppas verkligen att dom vinner, avslutar Lias Andersson.