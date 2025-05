Jättetalangen om succévåren: ”Det vände där”

Efter en trevande start på säsongen har Leo Carlsson exploderat under våren. Där jättetalangen började ösa in poäng i NHL – och nu även är en ledande spelare i Tre Kronors VM-trupp.

– Jag kom inte riktigt in i säsongen, men när jag väl gjorde det kom poängen också, säger 20-åringen till Hockeysverige.se.

Leo Carlsson har exploderat i Anaheim och är nu en ledande spelare i VM.

Foto: Bildbyrån och Ronnie Rönnkvist.

Inför säsongen 2021/22 var det få som hade bra koll på vem Leo Carlsson är. Hockeysverige.se träffade honom tidigt på säsongen i Tegera arena för en intervju. Och visst var han relativt okänd även för oss. En 17-årig kille från Karlstad som inte tog plats i Färjestads J18.

– Egentligen blev det bara som det blev. Jag fick inte vara med från början och träna med J18-laget i Färjestad utan bara med U16. Då tänkte jag att Färjestad kanske inte ville ha mig. Då kontaktade Örebro mig och efter det gick allt ganska fort.

– Sedan hörde Färjestad av sig och sa att man ville ha mig kvar, men då var det för sent. Istället blev det Örebro, berättade han då.



Efter det har hans resan gått snabbt. U18-VM-guld, VM-debut och NHL-kontrakt med Anaheim där han nu är inne på sin andra säsong.



– Jag kommer ihåg den intervjun du och jag gjorde i arenan. Min bild av vad som skulle komma var inte så stor, men det har gått fort sedan dess. Fyra snabba säsonger faktiskt, berättar Leo Carlsson som ännu inte har hunnit stanna upp och reflektera över allt som hänt på kort tid.

– Nej, inte riktigt. Jag har bara fokuserat nästa säsong hela tiden och att bli så bra som möjligt. Man hinner inte riktigt slappna av.

Det saknar han mest: ”Inte ätit det sedan jag kom hem”

Vad blev den största omställningen med att flytta över till USA?

– Liten rink, tempot, miljön och grejer. Även små detaljer utanför, men annars var det faktiskt ganska lätt.

– Jag har dessutom haft Isac (Lundeström) som sitter här bredvid mig. Han har tagit hand om mig under två år nu. Det har faktiskt varit enklare än jag trott.



Har det varit en lätt omställning även vid sidan av hockeyn?

– Ja, jag bodde själv i Örebro tre år innan det att jag flyttade till USA och har alltid haft lätt att bo själv. Det som var svårt i början var att tvätta och sådana grejer, men det har varit ganska skönt att bo själv faktiskt.

Leo Carlsson i Tegera Arena 2021.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vad saknar du mest från Sverige då du är i USA?

– Familjen såklart. Annars är det svensk mat. Bearnaisesås. Stuvade makaroner med Falukorv och sådana grejer. Mycket är det faktiskt maten jag saknar.



Falukorv funkar alltid.

– Ja, men jag har inte ätit det sedan jag kom hem till Sverige. Det blir efter VM jag får äta det igen, säger Leo Carlsson med ett leende.

Leo Carlsson har exploderat under våren

Under sina två säsonger i Anaheim har han fått en favoritsyssla vid sidan av hockeyn.



– Spelar golf med Isac, vilket jag tycker är det bästa att göra.



Vem är bäst på golf av er?

– Vi är bra på olika grejer, men jag är lite bättre, säger Leo Carlsson med ett skratt, men som inte får medhåll av lagkompisen i Anaheim och Tre Kronor.

– Tyvärr kan jag inte putta speciellt bra och det är där Isac sänker mig.

Leo Carlsson svarade den här säsongen för 20 mål och totalt 45 poäng på 76 matcher. Med det slutade han fyra i Anaheims interna poängliga efter Troy Terry (55 poäng), Mason MacTavish (52 poäng) och Frank Vatrano (45 poäng).



– Jag tycker att jag egentligen spelat bra under hela säsongen. Jag kom inte riktigt in i säsongen, men när jag väl gjorde det kom poängen också. Då kändes det bra igen.



Du gick från minus elva första säsongen till plus sex den här…

– Ja, mycket hände i samband Four Nations. Det vände där.

”Jag är revanschsugen”

Hur har din roll varit den här säsongen jämfört med den första och hur verbal är du i omklädningsrummet?

– Jag har aldrig varit den som hörts mest utan är ganska lugn. Behöver jag prata så pratar jag naturligtvis, men jag är inte det som är den mest högljudda i omklädningsrummet.



Vem hörs mest i Anaheims omklädningsrum?

– Jag tror det är Ryan Strome. (Radko) Gudas höjer rösten när han behöver det, men framför allt är Strome högljudd.



Var det givet att tacka ja till VM-spel?

– Ja. Jag var inte med förra året så jag är extra taggad när det nu och speciellt då det spelas i Sverige.

Leo Carlsson har exploderat i Anaheim under våren.

Foto: Bob DeChiara-Imagn Images.

Vad tar du med dig från din senaste VM-turnering?

– Jag är revanschsugen eftersom vi åkte ut mot Lettland då, vilket inte var så roligt. Det jag då tar med mig är att jag är väldigt hungrig efter just revansch. Det jag tänker på mest från det VM:et är annars just att vi åkte ut så tidigt.



Vilka förväntningar har du årets turnering?

– Att det kommer vara ett väldigt tryck på isen och i arenan, avslutar Leo Carlsson.