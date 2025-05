Känslosamma galan: ”Hockeyns svar på Bruce Springsteen”

Under tisdagen samlades mängder av hockeyprofiler för att hylla Börje Salming på Berns i Stockholm.

Hockeysverige.se var på plats för att prata med Nicklas Lidström – och Mikael Samuelsson, ny ambassadör i Börje Salmings ALS-stiftelse.

– Det som hänt efteråt och det stiftelsen gjort gör att det blir väldigt starkt, berättar Samuelsson.

Nicklas Lidström och Mikael Samuelsson under galan på Berns. Foto: Ronnie Rönnkvist. Bild: Fredrik Jax (montage).

Berns i centrala Stockholm. För tredje året i rad hyllades en av våra största hockeyspelare genom alla tider, Börje Salming. Han gick som bekant bort i ALS 24:e november 2022. En kväll då hela hockeysverige stannade upp för att hedra honom. Redan innan sin bortgång började han en kamp mot sjukdomen. Inte bara för hans personliga del utan även ”för att få stopp på den här skiten” startade han Börje Salmings ALS-stiftelse, vilken också var arrangör av den känslosamma, allvarliga men också positiva galan.



Hockeysverige.se var på plats och då galan närmade sig stängningsdags fick vi en pratstund med styrelsemedlemmen sedan starten 2022, Nicklas Lidström, samt nytillträdde ambassadören Mikael Samuelsson.



– Börje Salming var en idol och cool kille som hade en aura kring sig, säger Mikael Samuelsson och fortsätter:

– Vänlig och hockeyns svar på Bruce Springsteen. Alltså i den coolheten. Så var han för mig.



Nicklas Lidström:

– Börje var även min idol när jag växte upp. Jag lekte att jag var Börje Salming när jag åkte runt på naturisarna och lekte hockey. Han var en hockeyspelare jag såg upp till väldigt mycket.

– Senare också som person och människa med tanke på den person han var.



Vem var hockeyspelaren Börje Salming för er?

Nicklas Lidström:

– En krigare som alltid offrade sig, täckte skott och aldrig höll igen. Man visste vad man skulle få av Salming när han var ute på isen. Han var inte den som tog ledigt några kvällar utan han gick till jobbet och kämpade varje dag.



Mikael Samuelsson:

– Jag instämmer i det Nicklas säger, offervilja och att vilja vinna. För mig stack hans skridskoåkning ut väldigt mycket. Han hade en bättre skridskoåkning än vad han är känd för.

– Nu ska jag inte säga att han levde på den för han levde på många saker, men hans skridskoåkning var väldigt bra.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Samuelsson: ”Jag blir påverkad…”

Under 2022 insjuknade Börje Salming för att sedan somna in i november, vilket påverkade väldigt många emotionellt runtom i hockeyvärlden.



Mikael Samuelsson:

– Allt gick så otroligt snabbt. Jag blir påverkad… Alltså det som hänt efteråt och det stiftelsen gjort gör att det blir väldigt starkt. Börje var inte i min närhet, men jag visste såklart vem han var. Man tror inte något så illa ska ske med en person som är i ens närhet och det blev för mig samma känsla då det här hände med Börje.

– När han kom in på Idrottsgalan och gjorde sitt hjärta och bara några dagar efteråt gick han bort… Allt gick, som sagt var, väldigt, väldigt snabbt.



Nicklas Lidström:

– Jag kände en stor sorg och bedrövelse när beskedet kom att han hade drabbats av ALS. Innan visste jag att Börje var sjuk och inte mådde bra. Jag och Micke pratade om det under sommaren innan det kom ut, att han helt enkelt var sjuk.

– Jag blev väldigt ledsen och, som ”Samme” sa, att det gick väldigt fort från det att han gick ut och berättade om sin sjukdom till att han gick bort. Bara några veckor efter att han berättat om sjukdomen, i september, träffade jag Börje för att hjälpa till med några privata saker. Då kunde han inte prata. Han kunde röra sig ganska bra, men talet var borta. Två månader senare hade han gått bort. Jag känner en väldig sorg över att det gick så fort som det nu gjorde.

Lidström signerar tröjor under galan. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Nicklas, varför valde du att kliva in i stiftelsen?

– Dels för att Börje betytt otroligt mycket för svensk hockey. Han var en av dom första som banade väg för oss andra européer. Framför allt svenskar.

– Sedan fick jag chansen att spela med Börje. Innan trodde jag att han var en superstjärna och lite högre än alla andra, men när jag träffade honom var han precis tvärtom som person. En jordnära, varm och omtänksam person.

– Jag ville ge tillbaka på något sätt. För mig var det då självklart att hjälpa till i stiftelsen.

Ny ambassadör: ”Jag visste inte mycket om ALS”

Mikael Samuelsson är alltså ny ambassadör i Börje Salmings ALS-stiftelse.



– Jag visste inte mycket om ALS när Börje gick bort. Vi spelade en match i Gävle som var otroligt uppskattad. Det var fullsatt på läktarna och inbringade många miljoner. Där hände det någonting med mig. Jag försökte läsa på vad det här egentligen är för sjukdom. Det var den ena biten.

– Sedan var Börje Börje och han startade den här stiftelsen. Nu då den är så genomarbetad med ambassadörer och folk som är i stiftelsen…

– Nu spelar det för mig själv inte så stor roll om jag är ambassadör eller inte. Jag gjorde saker ändå som exempelvis en match i Mariefred, men på det sätt stiftelsen har blivit och människorna som är i den vill jag väldigt gärna vara med och försöka bidra till en bättre vardag för drabbade familjerna.

Hockeysverige.se’s Ronnie Rönnkvist intervjuer Lidström och Samuelsson.

Hur kommer ni komma ihåg den här kvällen?



Mikael Samuelsson:

– Det har varit väldigt lyckad, men också känslosam. Dels många tunga ämnen, dels mer lättsamma. Lättsamma på det sättet att vi från Tre Kronor-legends får träffas.

– Sedan var det väldigt lärorikt att höra Caroline Ingre, som forskar kring ALS, prata om framstegen som gjorts och utmaningarna i det. Även att Micael Bydén tog upp ett annorlunda ämne (Oron i världen med krig och ekonomiska osäkerheten). Det var också väldigt lärorikt för mig just med den geografiska politiken, vad som händer i världen.



Nicklas Lidström:

– Under kvällen har väldigt många känslor kommit upp. Givetvis dom gripande stunderna, men även en viss glädje som vi kan ge drabbade och anhöriga som var här i kväll. Att dom kan få känna en viss glädje att vara med på en sådan gala.

– Sedan hyllar vi Börje. Den person, medmänniskan och hockeyspelare han var, så det blir många olika känslor som kommer samman en sådan här kväll.



Caroline Ingre berättade om vilka stora framsteg som görs kring ALS-forskningen, känner ni ett hopp om att man ”kan få slut på den här skiten”?



Nicklas Lidström:

– Ja, jag tycker det. Speciellt när man hör hennes engagemang, men också att man tar små, små steg hela tiden. Att hitta små lösningar på olika saker.

– Som Caroline sa är ALS en väldigt bred sjukdom. Inte bara en sak utan kan vara flera olika. När jag hörde henne prata och hur hon lade fram det känner jag mig väldigt hoppfull.



Mikael Samuelsson:

– Jag känner definitivt samma hoppfullhet. Den 2:a juni, vilket var ett datum hon sa, tror jag det kan hända saker.

– Varje individ är unik och speciell när det kommer till ALS. Jag lär mig hela tiden och just det som Nicklas sa, att ALS inte bara är en slags sjukdom. Det har varit mycket information och finns definitivt hopp, vilket Caroline ingav med råge i kväll.



