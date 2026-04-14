”Jag har verkligen försökt njuta och leva på känslan”

Sju av sju möjliga förluster i SM-finaler. Det var Brynäs facit inför årets batalj mot Frölunda. Denna gång hade man dock kapten Julia Östlund.

27 mars 2026 är ett historiskt datum för Brynäs. Efter att ha besegrat Frölunda hemma i Monitor ERP Arena (Gavlerinken) med 6-2 kunde klubben för första gången i historien titulera sig svenska mästare på damsidan.

Kapten för laget var en 32-åring från Alunda i Uppland, Julia Östlund.

– Drivet från första försäsongsträningen till sista bytet i sista matchen, svarar Julia Östlund när hockeysverige.se frågar henne om vad som personifierat Brynäs den här säsongen.

Östlund fortsätter:

– Vi har pushat varandra varje dag. Det har varit så roligt att komma till träningen varje dag, se alla driva på och utmana varandra hela tiden. Det är inte någon dag där jag känt att ingen varit på plats utan alla har verkligen chippat in och köpt konceptet från dag ett.

Hon hyllar även gruppen vid sidan av isen.

– Jag tycker att den varit jättebra. Som alla lag i starten av en säsong handlar det om att lära känna varandra och komma ihop som grupp.

– I slutspelet fick vi verkligen ett kvitto på det jobb vi har lagt ner. Oavsett om det varit för att man täckt skott, gjort mål eller en räddning har alla varit så glada för varandra, vilket har varit jättekul att se.

Den stora skillnaden? ”Erfarenhet av att vinna”

Brynäs fick inför säsongen bland annat in tre starka namn i form av Klara Peslarova, Noora Tulus och Viivi Vainikka.

– Alla tre har såklart betytt otroligt mycket. När vi fick in Klara hade vi helt plötsligt två världsmålvakter. Ena (Nyström) och Klara har verkligen konkurrerat med varandra, haft varandra som sparringpartners och krigat om vem som ska stå.

– Noora och Viivi har erfarenhet av att vinna dom här tuffa matcherna när det väl gäller.

Vana att vinna säger du, hur har det smittat av sig i gruppen?

– Båda har såklart visat vägen på isen men också i omklädningsrummet. Speciellt Noora som tagit ett stort ansvar med att säga kloka saker och vara den ledande spelaren.

Klara Peslarova. Foto: Ronnie Rönnkvist.

”Något vi haft med oss i hela slutspelet”

Brynäs vann finalserien med klara 3-0 i matcher och imponerande målskillnaden 12-3.

– Vi kom ut starkt och satte tonen i finalserien direkt. Vi tvekade inte. Det är något vi haft med oss i hela slutspelet och inte bara i finalserien.

– Det blev 4-0 i första perioden i första matchen och redan där satte vi tonen, ”Okej, vi är här på allvar”. Sedan höll det bara i sig och jag tycker att vi kontrollerade matcherna rätt bra.

– I sista matchen hade Frölunda några attacker som var riktigt farliga, men jag tycker att vi lyckades stänga ner deras spelare på ett effektivt sätt.

– Sedan är det ishockey och Frölunda skulle få chanser, men jag tycker ändå att vi minimerade det på ett otroligt starkt sätt.

Kan du klä ord på känslan när slutsignalen i tredje finalen ljöd?

– Nej, det är obeskrivligt, svårt… Vi var så fast inställda på nästa match, nästa byte hela tiden. Det har varit som ett mantra för oss.

– När sedan slutsignalen gick var man i eufori och det var svårt att ta in just då. Det tog några dagar innan det hade smält in.

Hur har dagarna varit efter finalvinsten?

– Direkt efter var det väldigt roligt, säger Julia Östlund med ett skratt och fortsätter:

– Vi hade några möten och lite avslutning. Dagarna efter var jag annars ganska tom. Allt gick så fort efteråt, men jag har verkligen försökt njuta och leva på känslan.

Noora Tulus och Viivi Vainikka. Foto: Bildbyrån/Kenta Jönsson.

Sitter på utgående avtal: ”Ingenting som är bestämt”

Julia Östlund var Brynäs lagkapten och svarade under SDHL-säsongen för sju mål och totalt elva poäng på 36 matcher. I slutspelet blev det ett mål och totalt två poäng på tio matcher.

– I maj satte jag och många med mig i gruppen ett avstamp, att den här gruppen kan göra någonting väldigt bra. Vi drev varandra varje dag.

– Jag kände ganska tidigt att det här kunde gå vägen, men också att om det skulle vara någon som stoppades oss så var det bara vi själva som kunde sätta käppar i hjulet.

– Min säsong, jag tycker att den har varit bra och att jag har bidragit. Jag har försökt anpassa mitt spel utifrån den miljö jag har varit i. Jag är dessutom ganska anpassningsbar som spelare så beroende på vem jag har spelat med har jag tagit den roll jag ska ha, vilket jag tycker att jag gjort väldigt bra.

– Jag har varit en av dom här som varje dag drivit gruppen i det hårda jobbet och verkligen varit den här ledaren både på och utanför isen.

Hockeysverige.se träffade dig och Josefine Jakobsen i maj 2023. Då hade ni fått lämna Djurgården. Det är snart maj 2026, hur har resan blivit som du ser det och hur är känslan idag att det blev Brynäs i stället för Djurgården? (Jakobsen och Östlund klara för Brynäs – berättar om valet)

– Utvecklats som hockeyspelare har jag gjort jättemycket sedan dess. Den miljö Brynäs har och som vi skapat i den dagliga verksamheten är otrolig. Jag hade önskat att alla föreningar hade det så.

– Möjligheterna att utvecklas här… Det är du själv som styr din egen utveckling lite. Hur mycket tid och energi du vill lägga på den. Det tycker jag är ett bevis på varför vi vann i år.

– Jag är otroligt glad och tacksam att Erika (Grahm) hörde av sig för tre år sedan.

Ditt kontrakt har gått ut, vad ska du pyssla med framöver?

– Det är ingenting som är bestämt ännu så jag kan dessvärre inte att tillägga så mycket på den frågan. Jag får helt enkelt återkomma, avslutar Julia Östlund.

Source: Julia Östlund @ Elite Prospects