Han spelar för nytt kontrakt i SHL: ”Jag kan inte göra mål”

Malmö-forwarden Joona Ikonen spelade VM med Finland, men har varit en besvikelse överlag i SHL-klubben.

Med bara ett halvår kvar på kontraktet spelar han för att få ha kvar en tröja i ligan.

– Jag vill absolut spela i den här ligan, men jag vet att jag måste producera poäng och göra mål om jag ska få stanna, säger han självkritiskt till Hockeysverige.se

Malmö förlorade på söndagen toppmötet med Frölunda (2–3). Joona Ikonen och hans helfinska andralina producerade inte nämnvärt, utan Frölunda hade i det stora hela bra koll på just den spetsformationen.

Främst i den första halvan av matchen.

– Efter de första 20 minuterna tycker jag att vi spelade en stabil match. I första perioden hade vi lite problem med tempot och hamnade under press, men efter det tycker jag att det såg bra ut. Det är två av ligans bästa lag just nu.

Kände du av det ute på isen?

– Ja, i första perioden märkte man verkligen varför de leder ligan. De har många skickliga spelare och mycket fart. Det är ganska tydligt varför de ligger etta.

Joona Ikonen har gjort fyra poäng (1+3) på 30 matcher och fick sitta vid sidan av när laget gick för kvitteringen i slutet, som man fick till. 27-åringen, som spelade VM för Finland i våras, har haft en riktigt tuff säsong.

Han är själv rätt självkritisk

– Jag kan inte göra mål, det är huvudproblemet. Jag producerar inga poäng. Det har varit tufft, men jag försöker hjälpa laget på andra sätt.

”Jag vet att jag måste producera”

Janne Kuokkanen och Lauri Pajuniemi i all ära, men även Eemil Viro och Topi Niemelä har anslutit för att bilda en finsk grupp i Malmö. Kvar sedan tidigare är Robin Salo och Ikonen.

– Jag gillar att spela med dem och det har varit roligt. Men som sagt, när jag inte gör mål blir det tufft för mig.

Hur känns din situation i Malmö just nu?

– Vi spelar bra som lag och vinner matcher, men jag gör inte så mycket mål. Det hjälper såklart att laget går bra, och om jag inte kan bidra med poäng försöker jag göra det på andra sätt – spela boxplay till exempel. Jag försöker hitta andra sätt att bidra.

Hur ser du på framtiden?

– Jag vet inte än vad som händer, så jag kan egentligen inte säga så mycket.

Finns det en möjlighet att du stannar här?

– Jag vill absolut spela i den här ligan, men jag vet att jag måste producera poäng och göra mål om jag ska få stanna. Så just nu kan jag inte säga något.

Enligt Hockeysveriges uppgifter pågår just nu inga vidare samtal mellan Malmö och Joona Ikonen. Men han väntas få beskedet att han inte blir kvar. Dessutom ska det vara möjligt att han lämnar redan under säsongen.

Bristen på forwardsbredd i Malmö samt en begränsad budget, är två faktorer som talar för att man ger Ikonen förtroende säsongen ut.

