”En skänk från ovan”, utbrast Timrå-fansen efter fredagskvällens nyhet. Nu ger Jonathan Dahlén sin syn på att Anton Lundmark återvänder från Nordamerika.

– Det är klart att det är viktigt att få in Lundmark, säger stjärnan till hockeysverige.se efter 2–3-förlusten mot Djurgården.

Jonathan Dahlén och Anton Lundmark. Foto: Bildbyrån (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Skadan på Anton Wedin kunde inte kommer mer olägligt för Timrå när både Linus Eriksson och Eddie Genborg (även Alfons Freij på backsidan) just blivit uttagna till JVM. Men under fredagen fick vi se att det inte bara blåser motvind i SHL-klubben.

20.00 under lördagen har det nämligen gått 24 timmar sedan Florida Panthers placerade en viss Anton Lundmark på waivers, med syftet att bryta kontraktet. I och med att 24-åringen har ett gällande avtal i Europa är han därmed en Timrå-spelare igen.

När hockeysverige.se påpekar det hela för Jonathan Dahlén efter 2–3-matchen mot Djurgården är han fortfarande lite irriterad över resultatet, men nöjd med ”skänken från ovan”.

– Det är bra. Kul att få tillbaka en bra kille. Nu sticker de iväg på JVM ett tag också, och Wedin är borta ett tag. Det blir bra att få in Lundmark här.

Huvudtränaren Tommy Samuelsson är inne på samma spår, men är förtegen.

– Inte mer än att jag läser något i tidningen där. Jag har ingen aning. Vi har varit borta i fem dagar, så jag hoppas att de har sökt med lyktan hemma, säger han om jakten på spelare efter skadan på Wedin, på presskonferensen.

– Sen ser vi att det finns en marknad som inte är så tät, utan man hämtar spelare från Hockeyallsvenskan och sånt. Vi får se, vi får hålla oss friska, vi som är kvar hemma. Nu blir vi av med alla tre, viket är jätteroligt givetvis, och välförtjänt.

”Vi ska bygga upp honom om han är nere”

Jonathan, hur viktigt är det att få in Lundmark med tanke på JVM och skadan?

– Jag tror att vi har 11 forwards när de sticker så det är jätteviktigt att vi i alla fall har 12 forwards så att vi kan matcha en hel laguppställning. Sen har vi bra juniorer som vi kan plocka upp också, men det är klart att det är viktigt att få in Lundmark.

För just Jonathan Dahlén finns det även en igenkänningsfaktor i det där att vända hem från Nordamerika – även om det vid hans första vända blev fler matcher i AHL.

– Jag vet inte riktigt (vad man ger för tips). Jag får snacka med honom när han kommer och se vilket skick han har. Förhoppningsvis är han positiv och glad att komma tillbaka. Vi ska bygga upp honom om han är nere, men han är en positiv kille så han kommer komma tillbaka med härlig energi och vara glad att bidra, så det blir bra.

Dahlén om förlusten: ”Det är under all kritik”

När det gäller lördagsmatchen mot Djurgården var Dahlén, som sagt, mindre nöjd.

– Det är en fruktansvärd besvikelse. Jag fattar inte hur vi kan släppa in ett mål i powerplay med två minuter kvar. Det ska inte hända. Det är under all kritik att de ens fått skottläge när vi har powerplay. Vi måste göra det mycket bättre, säger han till hockeysverige.se

Kommer man till någon förklaring när sådant hänt?

– Vi ska vinna den här matchen. Det är helt obeskrivligt att det blir sådär. En stor besvikelse. Jag är riktigt besviken att vi inte knyter ihop säcken, säger Dahlén.

Source: Anton Lundmark @ Elite Prospects