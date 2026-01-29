Med både Björn Liljander och Fredrik Stillman sjukskrivna kom Johan Hult in som tillförordnad sportchef i HV71. I en intervju med Hockeysverige.se bekräftar nu 52-åringen att han även blir kvar när nuvarande arbetet är klart.

Johan Hult ersätter just nu Björn Liljander och Fredrik Stillman som sportchef i HV71, men blir även kvar därefter. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

HV71 har haft en väldigt turbulent säsong. Om inte tabelläget vore nog så har både Björn Liljander och Fredrik Stillman sjukskrivit sig. Bland annat på grund av hat och hot i kombination med hög arbetsbelastning.

Klubben valde då att ringa sin tidigare sportchef, Johan Hult, för att be honom tillfälligt ta över sportchefsrollen.

– Hela organisationen och klubben ligger mig väldigt varmt om hjärtat så jag har följt A-laget och deras resultat specifikt såklart och tittar på matcherna gör jag ju, svarar Johan Hult då hockeysverige.se frågar hur han följt HV71 sedan han lämnade jobbet som sportchef 2022.

Johan Hult fortsätter:

– Sedan har jag inte haft någon större kontakt med klubben, men såklart haft vänner, Johan Davidsson, som jobbat i tränartrojkan. Även Nicklas Rahm som varit här under senaste åren.

– Det blir också ganska automatiskt att man tar lite distans och jag ska inte säga att jag följt klubben ingående innanför väggarna över huvud taget. Jag har följt HV71 ungefär som en glad amatör från soffan eller läktaren.

– Sedan har jag min son spelar i U8-laget. Där har jag den här säsongen hoppat på och varit hjälptränare, vilket har varit superkul. Jättehärligt gäng med barnen, ledarna och föräldrarna.

En utsatt position: ”Jag vet hur arbetsmiljön ser ut då”

Hur tänker du kring det som hänt med hat och hot riktade mot folk i HV71?

– Det är förkastligt på alla sätt och vis. Dessutom så otroligt tråkigt då det drabbar en individ. Oftast drabbar det dessutom så många mer under individen. Även familjen, vilket är totalt förkastligt.

– Från organisationens sida hamnar man i ett prekärt läge när det drabbar en organisation och arbetsplats som i det här fallet där folket i klubben har jobbat över tid med människor och vill uträtta ett resultat. Det är såklart på många plan förkastligt.

Drabbades du personligen av hat och hot under din tid som sportchef?

– Under mina åtta år kan man inte säga annat än jag fått vara med om det absolut finaste, att vinna ett SM-guld. Men också det absolut värsta som kan hända om man är ett SHL-lag, vilket är degradering.

– Klart att jag vet hur situationerna ser ut när dom inte går hand i hand med det man önskar och med ett sämre resultat. Jag vet hur arbetsmiljön ser ut då.

– Sedan är jag inte så intresserad att gå in på hur det såg ut specifikt för mig, men jag är, som sagt var, fullt införstådd med hur situationen kan se ut när dom här bitarna drar i gång.

– Jag tror inte det här är den större massan utan i det här fallet, som så många gånger vid andra tillfällen, att det är få som förstör för väldigt många.

Johan Hult i Husqvarna Garden. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hur gick tankarna hos dig då frågan kom upp om du ville hoppa in som tillförordnad sportchef i HV71?

– Det var en massa tankar jag började värdera in. Jag vet när man ger sig in i det här, vilket dom flesta vet, att det inte är ett vanligt jobb utan är en livsstil.

– Naturligtvis behövde jag ta en diskussion med min familj. Jag har fortfarande idag ett jobb som så att säga ligger utanför hockeyns ramar och som jag värdesätter väldigt mycket.

– Sedan handlade det om vilken väg jag ville gå. Hjärtat säger vad det säger och HV71 ligger mig så otroligt nära hjärtat. Att klubben då tror att jag kan hjälpa till i en tuff sits då tänker jag vara beredd att göra det.

Det tar Johan Hult tag i först: ”Viktigast”

Johan Hult valde också att prata med både Fredrik Stillman och Björn Liljander innan han tackade ja till tjänsten.



– Jag har pratat med både ”Stille” och Liljander. Såklart också bollat med dom. För mig är det viktigt att dom känner en trygghet i att jag kommer in och jobbar med vissa delar.

– Det var också viktigt för mig att få höra deras röster i det hela. Jag har den största respekt för dom här två herrarna och deras kompetens.

Vad blir viktigaste bitar närmast för dig att ta tag i?

– Initialt skapar vi ett nuläge kring den sportsliga verksamheten och i organisationen. Tittar vi specifikt på A-laget blir nummer ett att dels kunna från externt håll lyfta vissa saker från ledarstaben. Allt från vissa bitar med media och delar i dagliga verksamheten här och nu så dom ska kunna lägga så mycket tid som möjligt på det dom gör bäst och är viktigast, vilket är laget, individerna och gruppens prestation hela tiden. Att det viktigaste för oss är att vinna hockeymatcher.

– Tittar vi längre fram har vi dels ett transferfönster. Är det så att det kan komma upp någonting vi tror kan förbättra oss, att då hålla sig ajour med dom bitarna så ledarna kan få lägga sitt fokus på killarna som är i laget idag. Hur vi än vrider och vänder på det så är det killarna som är viktigast just nu.

– Sedan har vi ett utsatt läge. Vi kan inte vara så naiva att vi blundar för det och vi kommer behöva lägga en grund för kommande säsong, vilket blir två parallella spår. Det är så det fungerar. Samma sak med organisationen, att se över förutsättningarna för bägge spåren. Det kommer också vara en del av närmsta månadernas arbete.

Björn Liljander tillbaka på 25 procent: ”Bollplank”

Har ni en dialog inom sportsliga organisationen om att eventuellt stärka upp laget inför slutstriden i SHL och ett eventuellt kval?

– Jag tror att vi, precis som alla klubbar, tittar om det kommer upp något som kan hjälpa på ett eller annat sätt. Det tror jag vi absolut inte är ensamma om.

– Sedan är det hela tiden ett värderingsarbete. Vi har också haft en säsong med ganska mycket ut och in. Dessutom då ha med oss vad värdet är i att plocka in någon kontra att få lugn och ro.

– Hur ser sedan vår skadebit ut närmsta veckorna? Det kommer vi följa från match till match, dag för dag.

– Det är flera parametrar i det här och jag är glad idag att vi i organisationen just nu står oss starka. Linus (Leise) har varit med och kört det här. Björn (Liljander) är tillbaka på 25 procent, vilket innebär att han jobbar ett par timmar om dagen på distans. Han jobbar inte externt, men det innebär att jag kan ha ett ytterligare bollplank.

– Om det dyker upp några intressanta namn är vi flera som kan göra grävjobbet, så att säga, för att säkerställa om det är någon spelare som kan hjälpa oss.

Johan Hult bekräftar att Björn Liljander är tillbaka och jobbar 25 procent. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån/David Wreland.

Går det att hålla laget utanför den turbulens som varit?

– Det är vad vi önskar. Klart laget märker att det händer saker under säsongen. Att det kommer in spelare som är kvar hela säsongen och andra på kortare lån.

– Jag tror också att man har förståelse för att ambitionen hela tiden är att vi ska ha bästa förutsättningarna för att vinna matcher, så det ska ha en minimal påverkan. När du kommer längre in i säsongen behöver du också hitta ett lugn och ro som man får vara bekväm i.

– Du måste vara bekväm i dina roller. Som människa i ett omklädningsrum, i den gruppen du jobbar med precis som i vardagliga yrkeslivet försöker du hitta din roll. Du ligger oftast lite lågt innan du vet var du ska falla in någonstans. Ju tryggare vi kan bli med varandra desto bättre kan vi prestera på is.

Blir kvar i HV71 på något sätt: ”Kommer fortsätta”

Hur länge blir du kvar i HV71?

– Ambitionen från min och organisationens sida är att jag kommer stötta upp den sportsliga verksamheten här så länge som det krävs tills både Björn och Fredrik förhoppningsvis kommer vara tillbaka.

– Därefter kommer jag fortsätta jobba i organisationen när det här arbetet är utfört. Det är inte hugget i sten i vilken position det kommer att vara.

– Jag är jätteglad att få tillhöra HV71 och det här är något jag har gått in i långsiktigt, så det ska bli jättespännande.

