Jagar ny klubb – efter poängbästa säsongen

Oliver Kandergård har sin poängbästa säsong i Hockeyallsvenskan i ryggen.

Med fyra veckor kvar till seriepremiären går 30-poängsforwarden fortfarande klubblös.

– Jag har haft erbjudanden som jag valt att tacka nej till, säger Kandergård till hockeysverige.se.

Oliver Kandergård stod för 30 poäng i Hockeyallsvenskan förra säsongen.

Efter tre säsonger i Uppsala och Almtuna valde Oliver Kandergård att gå skilda vägar med den hockeyallsvenska klubben.

– Det stod klart ganska tidigt att jag skulle lämna. Jag och agenten hade ett möte med klubben efter säsongen och jag var ganska tydlig med agenten att jag var sugen på att göra något annat och se mig omkring. Samtidigt har klubben haft lite ekonomiska problem, så de hade inte möjlighet att ge mig något förslag. Det gick hand i hand, kan man säga. Jag kände mig ganska klar med Almtuna, säger Kandergård till hockeysverige.se.

Sedan dess har Arvika-bördige Kandergård varit på jakt efter en ny klubbadress. Samtidigt som försäsongsmatcherna rullar på runtom i Sverige går 27-åringen alltjämt klubblös och håller i stället igång sin is- och fysträning tillsammans med lokala NHL-spelare i Karlstad.

– Agenten kikar av marknaden. Det är klart att det har gått ett par veckor in på säsongen nu, men jag känner ingen jättestress. Jag vill hitta något som inspirerar mig och som jag är sugen på att hoppa på. Vad det är vet jag inte riktigt än, men jag kollar både utomlands och i Sverige. Vi får se vad som dyker upp.

Har nobbat erbjudanden

Kandergård hoppas själv att hitta en lämplig klubb inom Sveriges gränser.

– Det har alltid lockat med spel utomlands, men min första prioritet är att vara kvar i Sverige. Jag har en bra säsong i Hockeyallsvenskan i ryggen. Samtidigt är utlandsspel ett alternativ om jag skulle behöva vänta allt för länge, men jag är öppen för det mesta och så får vi se vad som dyker upp.

Oliver Kandergård kommer från sin poängmässigt bästa säsong i Hockeyallsvenskan. På 51 grundseriematcher noterades Kandergård för 30 poäng fördelat på 13 mål och 17 assist. Med den noteringen var han lagets näst poängbäste spelare efter William Eriksson, som också går klubblös inför säsongen. Kandergård har emellertid inte stått utan anbud på bordet inför säsongen.

– Jag har haft erbjudanden som jag valt att tacka nej till. Det gör också att jag känner att jag kan vänta någon vecka extra på att hitta rätt. Jag hade nog varit mer stressad om jag hade haft en sämre säsong i ryggen. Nu känner jag att jag har min poängmässigt bästa säsong i ryggen, vilket gör att jag kan ha lite mer lugn än vad jag kanske skulle haft annars.

Hoppas klättra i allsvenska hierarkin

Förhoppningen är att ta klivet högre upp i den hockeyallsvenska hierarkin den här säsongen.

– Det är väl grundtanken. Jag vill vara med och spela slutspel och sådana grejer. Vi har kollat lite på sådana alternativ, men det är mycket som ska stämma. Det ska finnas en roll i laget som lockar. Skulle något sådant dyka upp så skulle det absolut vara något att kika på, säger Kandergård.

Den hockeyallsvenska säsongen inleds om fyra veckor, då premiäromgångens spelas den 19 september. Kandergård känner dock ingen stress med att få något klart i närtid.

– Jag tar hellre någon extra vecka som klubblös och att beslutet känns bra, än att hoppa på något den närmaste veckan som man inte känner sig helt hundra på. I början av september vill jag ändå försöka ha något klart, men så länge jag har en bra träning i vardagen så känner jag inte någon stress. Jag kan träna bra, hålla mig i bra form och vara redo när något dyker upp.

