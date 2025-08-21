Utesluter återkomst: ”Den dörren är stängd”

William Eriksson har blivit intern poängkung i Almtuna två säsonger i rad.

Nu går forwarden utan klubb – men någon återkomst till Uppsalaklubben blir det inte.

– Den dörren är stängd, säger han till Västerbottens-Kuriren.

William Eriksson.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Efter två säsonger som poängkung i Almtuna går nu William Eriksson utan kontrakt inför den stundande säsongen. Medan spelare som Victor Aronsson, Fredrik Schlyter och Mikkel Øby-Olsen förlängt sina kontrakt med den hockeyallsvenska klubben under augusti kommer Eriksson inte att gå samma väg.

Kapitlet i Almtuna är avslutat.

– Den dörren är stängd. Jag har trivts otroligt bra där men de har en ekonomisk verklighet som är lite tuff, säger Eriksson till Västerbottens-Kuriren.

I stället siktar 27-åringen i första hand på spel utomlands.

– Framför allt tittar vi utomlands men det beror helt på vad som dyker upp, säger Eriksson.

”Har valt att gå den här vägen”

Eriksson har förutom Almtuna även spelat allsvensk hockey i AIK, moderklubben Björklöven samt ett par matcher i MoDo. För forwarden är det en ny upplevelse att vara fortsatt utan klubb när lagen börjat spela försäsongsmatcher.

– Det är otroligt speciellt. När lagen startade i gång, framför allt med försäsongsmatcherna, har det känts väldigt speciellt. Man vill få något klart så fort som möjligt men samtidigt har vi valt att gå den här vägen och vänta lite. Det har varit lite jobbigt när väl lagen gått på is men också en välbehövlig tid hemma, säger han.

Förra säsongen stod Eriksson för 32 poäng (15+17) på 50 matcher med Almtuna.