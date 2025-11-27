”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Noll poäng första 15 matcherna av säsongen.

Sedan klev Jack Berglund fram med fem poäng på två matcher för Färjestad – och var även en gigant mot Djurgården senast på Hovet.

— Det gäller att fortsätta spela på en bra nivå nu sista matcherna innan uttagningen för att visa framfötterna och att man ska vara med, säger talangen själv till Hockeysverige.se.

Det har äntligen börjat lossna för Jack Berglund i Färjestad.

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

Jack Berglund hade en väldigt tung säsongsinledning. Den hajpade talangen lyckades inte leva upp till högt ställda förväntningar och hade det tungt att få in poängen. Tänkt som en JVM-kugge inför säsongen fanns det också ett orosmoment för Sverige inför turneringen.

Men nu, i grevens tid, har talangen kommit igång.

Och det rejält. Det började förra veckan då 19-åringen klev fram med tre mål och två assist på två matcher. Det efter att ha inlett säsongen med 15 raka matcher utan en poäng.

— Nu på sistone har det känts mycket bättre. Kul att få spela mycket och det bygger ju självförtroende och att man vågar spela med pucken och hålla i pucken. Sen gillar jag att vara inne i skinnet på dem och där det händer. Det känns bra just nu och laget går bättre, vilket är kul, berättar löftet.

Vad är det som har hänt tycker du själv?

— Det har dykt upp lite chanser att man har fått spela högre upp i lineup:en. Jag har tagit den och det är skitkul att spela. Det är gött att ta vara på chansen och det är lätt att spela med Nygård och Forsell. De gör det lätt för mig men sen kanske det har studsat in lite mer för mig och man har haft lite medstuds. Det är gött att det lossnar och nu blickar jag framåt.’

Har hittat formen inför junior-VM

Under i princip hela säsongen har Jack Berglund setts som given i junior-VM-truppen. Men formen har ändå sått lite tvivel i hans roll i laget. Nästa fredag tar Magnus Hävelid ut truppen, och med den här formen har han nog cementerat sin plats högre upp i hierarkin.

Jack Berglund i landslaget.

Foto: Steven Ellis/The Nation Network.

Självfallet är det också en skön tajming på islossningen.

— Absolut, det finns ingen garanti för en sådan där grej. Det gäller att fortsätta spela på en bra nivå nu sista matcherna innan uttagningen för att visa framfötterna och att man ska vara med.

Mötte JVM-kompisen: ”Bland de mest hatade människorna…”

I matchen mot Djurgården var talangen involverad i det mesta. Både i spelet med och utan puck. I en hätsk match hamnade han också i luven med sina motståndare.

— Det byggdes upp lite känslor från i lördags. Man har lite otalt med några så det blir lite slutspelskänsla på det. Sen är det inte exakt som slutspel men det är skillnad mot en vanlig match.

Just i matchen mot Djurgården var det också Berglund och en annan 06:a som var i fokus. Nämligen Victor Eklund. Som bland annat hade en duell med den, för dagen, bänkade Färjestadsmålvakten Emil Larmi.

Duon är normalt sett bra kompisar i landslaget. Men i en sådan här match är det inte mycket vänskap inblandat.

— Nej, han är också en riktig jävel att möta. Under två timmar är han bland de mest hatade människorna man känner men det finns inget dåligt med det. Det är skitkul att se och han gör en bra match.

Source: Jack Berglund @ Elite Prospects