Ivar Stenberg, 17, är svensk ishockeys just nu största talang.

Frölundas storlöfte har gjort flest poäng bland SHL:s juniorer och för hockeysverige.se berättar han nu om starten på säsongen, hur han förberett sig för seniorhockeyn samt tankarna inför nästa års NHL-draft.

– Förhoppningsvis kollar scouterna på mig när de är på matcherna, säger Ivar Stenberg.

Ivar Stenberg har fått en riktigt fin start på SHL-säsongen med Frölunda. Foto: Bildbyrån (Montage)

När Frölunda vann borta mot HV71 under lördagen var det en viss 17-åring som klev fram och satte det matchavgörande målet.

Vid ställningen 1-1 i andra perioden klev supertalangen Ivar Stenberg fram och gjorde 1-2-målet som blev segermålet i matchen. Stenberg stod påpassligt på bortre stolpen och var starkast i duellen med flera HV-spelare runt omkring sig. Han kunde därmed raka in pucken i ett öppet mål efter fint förarbete av Linus Högberg.

– Det var jäkligt skönt och gött att få sätta säsongens första mål nu, säger Stenberg efter vinsten i Jönköping.

Ivar Stenberg är poängbäst av alla juniorer i SHL

Ivar Stenberg fortsätter där han avslutade i fjol och har fått en fin start på säsongen 2025/26. Han är ordinarie i SHL och har inlett med 1+3 på sex matcher, vilket är bäst av alla juniorer i ligan.

– Det känns rätt bra för egen del, både på träningarna och på matcherna. Det är det skönt att få peta in det målet och bygga vidare därifrån, säger 17-åringen.

I fjol stod Stenberg för 1+2 på 25 matcher under SHL:s grundserie. Han gjorde sitt första SHL-mål i den sista grundseriematchen vilket gjorde att produktionen tog fart. Han bara växte och växte vilket ledde till att han gjorde 3+3 på tolv matcher i SM-slutspelet.

Nu återstår det att se om Stenberg kan få en liknande ketchupeffekt efter första målet i år.

– Kanske kan det bli så men det är svårt att säga. Förhoppningsvis kan jag fortsätta producera men bara vi vinner är det bra.

Ivar Stenberg, som fyller 18 år om ett par dagar, har gjort flest poäng av SHL:s juniorer. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Supertalangen om starten i Frölunda: ”Växt in i spelet mer”

Så här långt har Ivar Stenberg också fått en bra roll i Frölunda där han snittar 13:56 minuters istid per match, jämfört med i fjol då han spelade 11:37 minuter i snitt per match.

Känner du att du att du har kommit in i SHL-spelet mer den här säsongen?

– Ja, jag har ju tränat med gubbarna och varit med A-laget i, vad är det? Nio månader nu? Det är klart att det känns bättre med tanke på det. Sedan har jag haft en bra sommar och en hyfsad försäsong som gjort att jag varit redo inför säsongen, säger Ivar Stenberg och fortsätter:

– Jag tycker att jag har växt in i spelet mer och mer. Det känns som att jag klarar av att spela och göra skillnad här. Sedan försöker jag bli bättre för varje match och bli mer jämn så att det är inte lika mycket upp och ner.

Är det något speciellt som du har jobbat på för att växa in i seniorhockeyn?

– Nja, det är väl det klassiska, bli både starkare och snabbare. Bli en bättre spelare och vara bättre på allt ute på isen helt enkelt, säger Stenberg som dock medger att han har byggt på sig och gått upp några kilo till årets säsong.

När man kommer upp och spelar sina första matcher går man väl ofta mycket på ruset och spelar med mycket energi. Är det annorlunda att komma in från start i år?

– Det är en bra fråga. I de första matcherna är det verkligen så att man går ut och spelar med mycket energi och är jäkligt fysisk. Men jag tycker fortfarande att jag spelar med mycket energi. Sedan är det min första säsong så jag vet inte riktigt hur det skiljer sig.

Inför årets säsong har Ivar Stenberg byggt på sig mer muskler. Foto: Nicklas Elmrin/Bildbyrån

NHL-scouterna flockar kring Ivar Stenberg

Även om 17-åringen, som fyller 18 nästa vecka, har fått en väldigt fin start på säsongen upplever Stenberg inte att han har fått mer uppmärksamhet av media eller scouter så här långt under hösten.

– Nja, lite till och från skulle jag säga. Jag märker ingen jättestor skillnad jämfört med förra säsongen.

Det har däremot varit ett stort antal NHL-scouter på flera av Frölundas matcher så här långt med tanke på att Ivar Stenberg rankas högt inför nästa års NHL-draft. Mot Djurgården tidigare i veckan var det ett 40-tal scouter på plats i Avicii Arena.

– Ja, förhoppningsvis kollar de på mig när de är där. Det är bara kul. Jag har bara pratat med ett fåtal av klubbarna. Det har inte varit så många än. Jag har inte så mycket erfarenhet, jag vet inte exakt hur det funkar men jag antar att de är rätt lugna nu. Jag har ingen aning om det kommer bli mer sen när det närmar sig.

Ivar Stenberg kommer att följa i brorsan Otto Stenbrogs fotspår när han draftas nästa år. Foto: Bildbyrån

Rankas högt inför NHL-draften 2026

Egentligen alla experter spår att Ivar Stenberg kommer att gå topp fem i NHL-draften 2026. I de flesta rankingarna tippas han gå som andra eller tredje spelare. När EliteProspects släppte sin ranking tidigare i veckan var Stenberg tvåa bakom den självklara ettan Gavin McKenna.

Känner du någon extra press att leverera med tanke på att draften är efter säsongen?

– Nej, inte just nu. Jag vill alltid vara bra och göra avtryck i varenda match. Det är väl rätt naturligt.

Du tar det med ro helt enkelt?

– Ja, än så länge i alla fall.

Även om Ivar Stenberg inte känner någon press just nu finns det en person som han i sådana fall skulle kunna rådfråga när NHL-draften närmar sig. Storebror Otto Stenberg valdes nämligen i första rundan av NHL-draften 2023 och 20-åringen har redan åkt över till Nordamerika för spel i St. Louis Blues organisation.

Otto har ju varit lite i samma situation som du är i nu, tar du hjälp av honom ibland?

– Vi har inte snackat så jättemycket om just draften, men jag vet ju hur det var för honom. Jag följde också de andra 07-killarna i landslaget i ett helt år och jag vet lite hur det var för dem. Så lite erfarenhet har jag i all fall, avslutar Ivar Stenberg med ett leende.

Source: Ivar Stenberg @ Elite Prospects