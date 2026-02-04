Herman Liv: ”Pappa hade varit stolt”

Herman Liv är för evigt inskriven i historieböckerna som en av Sveriges guldhjältar i JVM 2026.

Här svarar den unge målvaktstalangen om tiden i Almtuna, en eventuell framtid och JVM-guldet i Minnesota.

Men också hur han tror att pappa Stefan hade reagerat på bedriften.

– Det var inget han fick uppleva så han hade varit stolt såklart. Att vinna guldet var väldigt stort och otroligt roligt.

Herman Liv och pappa Stefan. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

Det har gått ett tag nu sedan Sverige blev juniorvärldsmästare för tredje gången. För killarna i laget har det återgått till vardag.

En av spelarna som inte spelade mer än en match, men ändå kom att bli en viktig kugge i guldlaget är målvakten Herman Liv. Trots att han inte fick så mycket speltid fanns han hela tiden vid sidan av för att backa upp laget och då framför allt sin målvaktskollega, Love Härenstam.

– Att komma dit och göra det så bra som möjligt själv, svarar Herman Liv när hockeysverige.se träffar honom för en intervju i hans hemmaarena, Gränby Ishall i Uppsala, och frågar om vilka förväntningar han hade inför turneringen.

– Nu blev det inte så mycket speltid på just mig, men jag fick göra det bästa av situationen och ta vara på det när jag väl fick spela.

Känner du en besvikelse över att inte få mer än en match?

– Just där och då… Såklart att jag alltid vill spela, så är det. Samtidigt var Love otroligt, otroligt bra. Då var det bara för mig att köpa min roll, pusha på och finnas där för honom. Jag tycker också att jag köpte min roll bra.

– Loves prestation var helt otrolig. Han kom in som underårig och var en väldigt stor del i att vi vann.

En tydlig nyckel till JVM-guldet: ”Väldigt bra grupp”

Det pratas också om hur viktig deras relation som kompisar var för laget och att målvaktsduon skulle prestera på den nivån som man nu gjorde.

– Vi lärde känna varandra på ett målvaktsläger på Ritorp (Ulriksdals IP) då vi var otroligt små.

– Vår relation är väldigt bra och vi har känt varandra väldigt länge. Varit bästa vänner sedan vi var små. Han är en otroligt bra kille och bra vän.

Love Härenstam och Herman Liv firar JVM-guldet. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund.

Trots vänskapen fanns det såklart en tävlingssituation mellan dom båda vännerna under turneringen.

– Ja, det är såklart alltid en tävling. Jag tror att det var väldigt bra att vi var två vänner som kunde göra det, att pusha varandra till att bli den bästa versionen av sig själv. Vi kunde stötta varandra, men på isen var det tävling.

Vad var det som gjorde er till Juniorvärldsmästare?

– Jag skulle säga att vi hade en väldigt bra grupp. Alla köpte in, men framför allt var vi väldigt tajta som grupp och då brukar det bli bra.

Herman Liv: Pappa hade varit stolt

Hur var stämningen utanför isen bland er i laget?

– Otroligt bra. Många gubbar som är väldigt sköna. Vi gjorde saker tillsammans utanför isen och det var verkligen ett väldigt bra häng.

Många har talat om lagets hemresa…

– (Skratt) Den var bra, men lite knepig. Mycket väntande, men det löste sig och jag var hemma först.

– Vi åkte hem i olika grupper och dom andra åkte på tre byten, flyga bakåt och allt möjligt. Jag fick vänta på flygplatsen lite längre än alla andra, men jag fick bara en mellanlandning så det gick fort för mig att komma hem.

Vad tror du pappa, Stefan, hade sagt när du kommit hem med medaljen om halsen?

– Det var inget han fick uppleva så han hade varit stolt såklart. Att vinna guldet var väldigt stort och otroligt roligt.

Ville bli utlånad: ”Ett mål jag hade inför förra säsongen”

Herman Liv lämnade HV71 redan 2021 och innan han blev utlånad till Almtuna gjorde han fyra säsonger i Örebros juniorverksamhet.

– Det har varit en bra tid. Jag har egentligen bara varit på juniorsidan i Örebro även om jag spelade en träningsmatch med A-laget.

– Otroligt bra målvaktstränare. Jag trivdes väldigt bra då jag var där, men det blev också väldigt bra med en utlåning nu.

Att bli utlånad till ett lag i Hockeyallsvenskan den här säsongen var också ett av hans önskemål.

– Det var ett mål jag hade inför förra säsongen, att kunna spela mig till att bli utlånad till Hockeyallsvenskan. Det är otroligt kul att det blev just i Almtuna.

Hade du inte som mål att ta en plats i SHL för Örebro?

– Jo, såklart att det var ett mål. Samtidigt måste jag vara lite realistisk, att det är svårt som målvakt att gå in och ta en SHL-plats.

– Då kanske man måste ha lite tur med vilka man har före sig, men det är svårt att bara gå in och peta en SHL-målvakt om man inte har några erfarenheter.

Varför blev det just Almtuna?

– Det ligger nära och är en väldigt bra klubb där jag får utveckling. Almtuna trodde på mig, vilket känns väldigt bra, samtidigt som det är många klubbar som kanske inte vågar gå med en ung målvakt.

”Det har gjort att jag lyft som hockeyspelare”

Inför kvällens match borta mot Mora har Herman Liv stått 18 av Almtunas matcher och har 91.4 i räddningsprocent.

– Jag tycker att min säsong varit bra. Jag trivs otroligt bra här och med grabbarna i A-laget. Man känner sig verkligen som en del i gruppen. Det tror jag har gjort att jag lyft som hockeyspelare.

Många pratar om just hans utveckling som målvakt sedan han kom till Almtuna.

– Det jag utvecklat mest är lugnet i spelet och att jag litar på mig själv. Sedan har jag jobbat mycket mentalt med (David) Rautio när jag kommit upp på seniornivå. Det har betytt väldigt mycket.

Hur ser samarbetet med David Rautio ut?

– Jag skriver alltid SMS till honom innan matcher och han skriver SMS tillbaka, ”Vad vill du tänka på?” och en massa olika frågor.

– Då kan jag gå in och läsa det om jag haft en stressig första period och känna att jag då ska återgå till det i andra perioden.

Under säsongen har Herman Liv även jobbat med rutinerade Viktor Andrén.

– Det har gått otroligt bra och han är väldigt snäll. Inför matcher kan det vara att jag frågar honom om lite saker eftersom han har väldigt mycket erfarenhet. En otroligt bra kille och det är många lärdomar jag kan ta av honom.

Viktor Andrén är målvaktskollega till Liv i Almtuna. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Svaret om HV71: ”Vi får se lite vad jag är redo för”

Laget Almtuna har den här säsongen, hur långt kan ni räcka?

– Förhoppningsvis så långt som möjligt. Vårt mål är självklart slutspel. Det kommer vara en strid om det eftersom det är väldigt tajt. Vi har ett ungt och hungrigt lag och sitter alla bitar är vi väldigt bra.

Och om ni eventuellt tar er till slutspel?

– Vi har spelat väldigt bra mot topplag, men vårt första mål är såklart att komma till slutspel. Sedan bara tro på gruppen och försöka gå så långt som möjligt.

Kontraktet med Örebro går ut efter säsongen och Herman Liv har placerats i HV71 till kommande säsong, men själv är han fåordig kring just framtiden.

– Jag lever lite här och nu och trivs väldigt bra här. Vi får se lite vad jag är redo för nästa säsong.

Du är inte draftad, är det något du har förhoppningar om att bli i sommar?

– Man vet aldrig. Det har ofta varit att dom valt lite längre målvakter. Samtidigt är jag inte så kort, 1.84, men att bli draftad är inte något jag tänker på. Skulle det hända är det bara en bonus för mig.

– Jag bara gnuggar på i vardagen så får vi se vart det leder.

Kan du tänka dig spela ytterligare en säsong i Almtuna?

– Det skulle jag absolut kunna tänka mig. Uppsala är en väldigt bra stad och jag har ett bra umgänge här, så absolut, avslutar Herman Liv.

