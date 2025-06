”Kompisarna sa: ’Jäklar, det går fort i hockey'”

Trots en, hittills, kort NHL-karriär har Emil Heineman redan hunnit bli trejdad tre gånger.

Nu berättar den tidigare Leksands-talangen om senaste beskedet, som innebär en flytt till New York Islanders.

– Verkligen en ”bucket list-grej” att bo i New York, säger 23-åringen om trejdtillfället till hockeysverige.se.

Emil Heineman i Islanders-tröja. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Säsongen 2024/25 blev en framgångshistoria för Emil Heineman. Han slog sig in i NHL för Montréal. Dessutom fick han avsluta den med VM-spel i Avicii Arena.



– Säsongen i Montréal är svår att ta in så här i efterhand. Svårt att tro att det ens hände, säger Emil Heineman då hockeysverige.se träffar honom vid Hotell Korstäppan i Leksand för en intervju.

– Egentligen kom jag in i säsongen med tanken att göra mitt bästa. Sedan fick jag se om jag skulle ta en plats. Jag ändrade mitt ”mindset” lite hur jag skulle ta mig in i campen, slet på och det gick bra. Efter det tog jag ta steg för steg och byggde på mitt spel.

– Först och främst, att ta en plats var en helt fantastisk känsla. Bara känna på pulsen i Bell Center och att jag fick spela i NHL på en vardaglig basis var svårt att tro. Att sedan bara få bygga vidare på det, det gick bra, vi gick till slutspel och jag fick känna mig bekväm med att jag kommit in i ligan var fantastiskt.



Vad utvecklade du mest under säsongen?

– Inte just något att jag blivit starkare med pucken, snabbare eller något sådant. Jag skulle säga ”mindset” och hur jag betedde mig. Lite mer vuxet i mitt spel kanske. Acceptans i roll och lite sådana saker.

– Jag försökte inte låtsas vara någon annan än den jag är. Ta mina styrkor jag vet att jag har, applicera dom och ha ett ”mindset” där jag inte hade något att förlora utan det var bara gå ut och spela.



Med tanke på att du spelade för just Montréal kunde du känna en extra press att leverera?

– Nej. Press på mig själv hade jag att spela bra. Men inte någon överdriven press. Jag visste att fansen hade en press på laget när det handlade om resultaten, men ingen hade förväntat sig att vi skulle ta oss till slutspel.

– Jag kände att för varje match vi vann, jag spelade bra och fick självförtroende av gjorde att varje litet steg blev en seger för mig och sedan byggde jag på det. Såklart stegrades förväntningarna på mig själv också.

– För det första förväntade sig ingen att jag skulle ta plats. Sedan började trilla in något mål och jag flög på den vågen, så allt har varit över vad jag hade kunnat förväntat mig den här säsongen. Att dessutom få krydda det med ett VM är helt sinnessjukt.

Filip Forsberg och Emil Heineman inför Hockey-VM 2025. Foto: Ronnie Rönnkvist.

”VM var helt magiskt”

Sam Hallam plockade in Emil Heineman till VM där han gjorde en mycket strak prestation. Det blev ett mål och totalt tre poäng från hans klubba under Tre Kronors tio matcher.



– Den här säsongen känns overkligt. VM var dessutom helt magiskt utöver resultatet såklart. Man vill såklart vinna, men det kan jag inte grubbla på allt för länge.

– Själva resan, laget, hemmaplan och upplevelsen var helt fantastiskt. I Montréal var jag ensam svensk. Nu fick jag komma hem, prata svenska och lira med gubbarna i laget.

– Dessutom var det kul att ”connecta” med Filip (Forsberg). Vi har setts på omvägar och morsat lite, men att lära känna honom bättre var riktigt kul, men också spela med alla jag mött under säsongen var mäktigt liksom ett VM på hemmaplan. Jag har fått nya kompisar… Det har, som sagt var, varit helt fantastiskt.



Hur ser du på din prestation under VM?

– Det var lite samma sak där som under säsongen. Jag kom inte in med så mycket förväntningar på mig själv. Egentligen hade jag inte ens förväntat mig att komma med, så jag kom in med ren och skär glädje och var taggad att få spela.

– Jag tog allt som en ren bonus. Det var väldigt kul och tycker att jag gjorde mitt bästa. Jag är ändå nöjd och stolt över vad jag tog fram där ute.

Trejdad – igen: ”Stod vid kiosken bakom Brageklacken”

I dagarna blev det klart att Emil Heineman kommer lämna Montréal efter att blivit trejdad till New York Islanders.



– Jag klev av isen i LRF-hallen här i Leksand. Jag hade kört med Felix (Unger Sörum), Anton Johansson och några till. Då ringde min agent ”en liten heads-up, det ryktas att…, jag vet inte exakt…”

– Det hade ju hänt förut så jag tänkte bara att vi får se vad som händer eftersom det hänt förut (skratt) och jag har lite erfarenhet på den biten.

– Vi skulle sticka till Borlänge och se på matchen mellan Brage mot Sandviken. I halvlek gick vi in på Twitter (X) och kollade hur allt såg ut. Då såg vi att alla konton började lägga ut att det var klart. Jag sa till mina kompisar att det blir till att byta lag nu. Då ringde Montréals ”GM” och sa att jag var trejdad.

– Kul att kompisarna fick följa med på det som hände och det blev en rolig händelse för alla oss. Vi stod vid kiosken bakom Brageklacken, så det blev en liten märklig situation och ett kul minne.

– Kompisarna sa ”Jäklar det går fort i hockey”. När vi lagt på var det som telefonen exploderade. Jag ringde familjen, men sedan kollade vi vidare på andra halvlek, berättar Emil Heineman med ett skratt.



Hur gick tankarna då det stod klart att din nya klubb blev just New York Islanders?

– Att det ska bli jättecoolt. Jag ser det bara som en ren och skär ”fan vad kul”.



Nu ska du alltså bo på Long Island…

– Verkligen en ”bucket list-grej” att bo i New York. Det hade jag kanske drömt och hoppats på såklart, men inte förväntat mig.

Emil Heineman. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Marcus Högberg, Adam Boqvist, Simon Holmström och Pierre Engvall spelade alla i Islanders förra säsongen.



– Jag har inte hunnit pratade med någon av dom, men jag tänkte höra av mig till Simon och säga hej. Vi spelade ändå JVM tillsammans.

– Jag måste lyssna med honom hur han gjorde för att få över sin hund och lite sådana saker. Sådan brukar lösa sig ganska bra, men det är ett nytt land. Det var smidigt i Kanada, men jag har förstått att det kan vara lite krångligt till USA.



I samband med trejden från Montréal plockade Islanders två val i draften, Ett av valen kom för övrigt att bli Djurgårdens Victor Eklund.

Vill imponera inför OS: ”Hade varit helt, helt galet”

Emil, hur ska det bli att byta Kanada mot USA?

– Ingen aning mer än att det ska bli jättekul. Det är min känsla. Ett roligt äventyr.



Vad vet du om organisationen?

– Inte allt för mycket. Leksands målvaktstränare, Alexander Millner, är en tokig Islanders-fans. Han kommer ligga på mig nu, men jag hoppas han löser lite mer istider åt mig nu, skrattar Heineman.



Har du hunnit prata med Leksandsmålvakten Marcus Gidlöf som är draftad av Islanders?

– Nej, det har jag inte. Jag kunde knappt sova igår och idag har det varit lite samtal, så jag har inte hunnit. Det har varit snurrigt i huvudet, men positivt och samtidigtsjukt att ta in allt.

– Förut när jag blev trejdad från Florida till Calgary och sedan till Montréal var det lite märkligt, men nu blev det verkligen att vi kommer flytta någon annanstans. Jag hade aldrig varit i Florida. Jag hade aldrig varit i Calgary, så för mig var det egentligen ingen skillnad. Nu blir det både för mig och tjejen en väldig skillnad.



Kommer hon jobba i USA?

– Nej, hon pluggar på distans från Gävle Högskola, så det räcker att hon tar med sig laptopen.

Vilka förväntningar har du på säsongen hockeymässigt?

– Såklart att jag vill spela bra, men spelmässigt har jag inte lagt upp att jag måste göra så eller så.

– Jag gör mig redo i sommar fysiskt och mentalt så jag har förutsättningarna att göra bra ifrån mig. Det ska bli kul, men jag inga förväntningar på att jag måste göra en speciell sak. Jag ska visa framfötterna och spela så bra jag kan. Vara mig själv.



Det är en OS-säsong…

– Ja, jag ska spela så bra jag kan så får vi se vart jag hamnar, vilket är ett tankesätt som gör det lite lättare för mig och att jag inte låser in mig på vissa saker som blir en spärr på något vis.

– Klart att jag har förväntningar på mig själv, men bara på att jag ska spela bra. Jag vill hjälpa laget, bygga mitt spel och bli en bättre hockeyspelare.



Med tanke på intrycken du har tagit med dig från VM antar jag att du inte tackar ner om Sam Hallam vill ha med dig till OS?

– Det hade varit helt, helt galet faktiskt. Siktar jag mot det, absolut, men sedan får vi se, avslutar Emil Heineman.