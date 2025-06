TV: Här är ”Fimpens” nya projekt – Ice Academy

En hall med två tremannaisytor där ALLA kan samlas för att träna.

Det är precis vad Christian ”Fimpen” Eklund, med fler, nu har skapat i Haninge.

Hockeysverige.se tog sig dit för att se visionen på nära håll.

– Här vill vi se brandmannagäng och NHL-spelare vara på varsin rink samtidigt. Vi vill att hockeyfolk ska blandas, menar ”Fimpen”.

Christian ”Fimpen” Eklund, Linus Klasen och William Eklund. Foto: Ronnie Rönnkvist (montage).

När det råder brist på istider och inte minst isytor i Stockholmsområdet valde Christian Eklund, mest känd som ”Fimpen”, tillsammans med Linus Klasen, Joakim Wiklander, Johan Wiklander (som haft Brödernas) Micke Wallén, William Eklund och Victor Eklund att rusta upp en padelhall och inreda den med två tremannaisytor, gym, omklädningsrum och café.



– Idén började med att William (Eklund), ”Bratten” (Jesper Bratt) och gubbarna åkte runt till andra städer för att få lite is. Exempelvis till Knivsta fast dom bor i Stockholm, berättar ”Fimpen Eklund då hockeysverige.se följer med honom på en rundtur i nyöppnade IceAcademy i Haninge söder om Stockholm.

– Det är verkligen otroligt att det inte finns tillräckligt med isytor här. Lite så började allt, att det skulle vara kul att ha haft något under sommaren. När vi började undersöka vart det kunde finnas istider insåg vi snabbt att det var brist på just isytor i Stockholm. En brutal is-brist.

– Här i Stockholm är det många som håller på med konståkning, parahockey och hockey, men som i vissa kommuner inte har någonstans att vara. Vi sa då till varandra att vi kanske skulle testa att köra den här grejen det här året. Det är ett koncept som även finns i USA. Privata aktörer som har hallar där folk kan hyra in sig.

– Många som kommer hit gör det med en egen ”skills-tränare” och kanske bara tre på isen. Ska dom boka en fullstor hall så tar dom upp en isyta där det i stället kunde vara 20 ungar.

– Sedan är det såklart härligt att ha den här ishallen där vi får umgås med hockeyfolk. Idag tränade Djurgården. En hockeyscout (Svenåke Svensson) är här. Lite senare kommer några NHL-killar hit. Vi vill ha mixen.



Responsen har så här långt varit överväldigad menar förra Djurgårdsspelaren.



– Det har varit otroligt. Alla har varit jätteglada när dom kommit hit och tyckt att det varit kul. Speciellt att få spela på en liten rink. Vi har ju halvplansrinkar. Det är inte bara ett tält med en rink utan vi har försökt göra det väldigt bekvämt för alla.

– Du ska kunna komma hit, få din gymträning, äta lunch eller fika, spela hockey och ha en väldigt bra dag eller timmar.



Det känns ändå som att det är rätt enkla förhållanden trots allt.

– Verkligen. Det ska vara lättillgängligt och man ska inte känna att man måste vara någon speciell för att boka istider här. Här vill vi se brandmannagäng och NHL-spelare vara på varsin rink samtidigt. Eller flicklag och SHL eller SDHL-lag.

– Vi vill att hockeyfolk ska blandas. Det ska vara kul att hänga här och inte något konstigt, säger Christian Eklund samtidigt som djurgårdstränaren, Michael Holmqvist tittar förbi och morsar.



Du var inne på det själv inledningsvis, hur tänker du kring just anläggningsfrågan som diskuteras med jämna mellanrum?

– Nu hör jag mest från Djurgården och AIK eftersom det är i dom kretsarna jag mest rör mig, men som nu… Djurgården tränar här under sommaren eftersom dom inte har någon annanstans att vara om dom vill träna lite fys och is.

– Det kan vara konserter på Hovet, nu har det varit hockey-VM vilket såklart är förlåtet (skratt), basket och så vidare, vilket är kanon. Men att spelare får sätta på sig full utrustning och åka ut till ”Myren” (Mälarhöjdens IP) i buss… Så var det när jag tränade, vilket är 20 år sedan och är samma sak idag. Eller till Nacka Ishall eller vad det kan vara. Inget tycks ha hänt på dom här 20 åren.

”Fimpen”: Då kan fler välja bort hockeyn

Christian Eklund ser också att det här kan på sikt riskera att fler och fler ungdomar väljer bort hockeyn.



– Uppenbart finns det inte tillräckligt med istider för lagen. Speciellt i breddhockeyn. Kanske att man då väljer bort den eftersom det inte finns tid eller möjlighet att ha lag för spelare som inte kommit lika långt. Då väljer kanske klubbarna att satsa istiderna på dom som är lite bättre.

– Framför allt kan inte alla barn spela hockey eftersom det blir för dyrt. Ju färre istider det finns desto dyrare blir det. Vem är det då som får betala? Jo, det som inte borde betala. Det vill säga barnen som vill börja med hockey, men som då kanske i stället tvingas välja bort hockeyn eftersom det är för dyrt. Det måste få finnas is och träningsmöjligheter för alla i den här stan.

Christian ”Fimpen” Eklund. Foto: Ronnie Rönnkvist.

När vi går ner till rinken för att kika på Christan Eklunds ögonsten, den lilla ismaskinen, smäller det i sargerna då Djurgårdens SHL-lag kör på för fullt.



– Vi hade en tre mot tre-match här förra onsdagen. Då var bland annat (Oliver) Kylington, (Carl) Grundström, (Alexander) Holtz och jättemånga bra spelare med. Vi satt ett helt gäng, fikade och kollade på bra tre mot tre hockey.

– Många har hört av sig som vill träna själva här med sina ”skills-tränare”. Det är en lagom stor yta. Annars får dom hyra en stor rink där dom oftast bara använder en zon. Här kan spelarna och tränarna köra sina ”skills-grejer” på ett enkelt sätt.

– Förra veckan kom Adrian Kempe hit och körde. Samtidigt var tioåringar här och som hade en camp. Barnen stod vid sargen på ena rinken och kollade över på den andra ”Det är Kempe” (Skratt). Det är precis så vi vill ha det.

Startar tre mot tre-serie: ”För alla”

Dessutom kommer det starta upp en tre mot tre-serie under hösten.



– Vi startar upp ett seriespel, tre mot tre och med målvakter. Det kommer vi köra vardagskvällar under hösten med upp och nedflyttning.

– Det är seriöst och verkligen för alla. För dom som spelar hockey på en veterannivå, kompisgäng, alla som slutade spela i ett och samma lag för några år sedan, eller ett företag.

– Det här vill jag tipsa om och något vi gör ganska mycket reklam om på sociala medier.



Ska vi skicka en passning till hockeysverige.se och Better Collectivs Uffe Bodin, som är gammal spelare i Smedjebacken, att dra ihop ett hockeysverige-lag?

– (Skratt) Jag har redan varit på honom. ”Ska inte hockeysverige ha ett lag?” Jag vill se Uffe centra där.



Ni är inte riktigt färdiga med allt, men är din känsla att det här är något som klubbar, företag eller privatpersoner själva kan bygga?

– Snart kommer vi sitta på alla siffror. Vi var dumma nog att vara först testa det här (skratt), men vi kände att vi ville prova det.

– Det har varit lite ”mek”, men det är verkligen inte omöjligt att en klubb skulle klara det. Jag tycker att vi nu har visat det.

– Klart att det varit krångligare än jag trodde från början. Så fort jag träffat en hantverkare här så har det kostat 100 000 kronor till. ”Du måste fixa det här och det här”. Vi har haft våra utmaningar, men det har varit långt ifrån så omöjligt som jag först trodde att det var.

– Och, som sagt var, vi kommer snart sitta på siffror så vi vet om det här var en bra eller dålig idé. Någonstans vill vi såklart att det går ihop sig, men vi har fått en jättebra respons från partners som vill köpa sargskyltar och är med i det här projektet eftersom dom tycker det är kul och något bra.

– Ett kortare svar på frågan är att det inte är omöjligt. Med lite vilja går faktiskt allt. Om det sedan är lönsamt får vi se, avslutar Christian Eklund samtidigt som Linus Klasen, Jacob Josefson, August Berg med flera lämnar isen och William Eklund, Simon Johansson och Alexander Wennberg är beredda att kliva på den samma. Bara ”Fimpen” tagit ett var med ismaskinen så isen är nyspolad.



