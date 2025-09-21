Hallam öppnar för ”Bäckis” i landslaget

Sam Hallam har en del spännnade spelare att hålla koll på i år i SHL:

Men en av de allra bästa är en veteran – som han gärna ser i sitt landslag.

Nicklas Bäckström.

– Han har varit där borta i Nordamerika så länge så alla vet vad han är kapabel till, säger han till Hockeysverige.

Sam Hallam och Nicklas Bäckström. Foto: Bildbyrån

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det är OS-säsong för Tre Kronor och Sam Hallam. Tills dess ska två stycken turneringar i Euro Hockey Tour spelas. Karlala Cup går av stapeln i Finland i början av november. En månad senare reser Tre Kronor till Swiss Ice Hockey Games i Schweiz.

Förbundskaptenen har därmed ett par tillfällen att se spelarna från bland annat den svenska hockeyligan “in action”. Men att någon skulle bli aktuell för spel i OS, det ser han inte som realistiskt.

– Det är ett väldigt långskott om det skulle vara så. I och med att vi har så mycket spelare tillgängliga från Nordamerika så ska det till något extraordinärt. Det kan ske, men det är ett väldigt långskott.

De vill Hallam se i höst

Inför Euro Hockey Tour har flera högaktuella och profilstarka spelare vänt hem till SHL. Sam Hallam har ögonen speciellt inställda på fyra av dem.

– Ja, absolut, det ska bli roligt att se. Jag hoppas att Emil Djuse får vara skadefri att spela. När vi hade med honom för två år sedan gjorde han det otroligt bra. Det ska bli kul att se honom vara hel och frisk och spela kontinuerligt i Skellefteå. Samma sak gäller ju Theodor Lennström om han nu får vara frisk och spela mycket hockey. I Linköping blir det även kul att se Fredrik Karlström tillbaka, säger han innan han går in på den stora stjärnan av dem alla.

– Självklart även Nicklas Bäckström och Brynäs, men han har varit där borta i Nordamerika så länge så alla vet vad han är kapabel till. Men vi ger honom lugn och ro här så får vi se om det blir aktuellt längre fram.

TV-experter pratar ofta om att det är den jämnaste toppen på länge i SHL. Vad säger du om det?

– Jag är beredd att hålla med där. Jag tycker att jag kan inte säga riktigt vart skiktet går. Men det känns som att det är väldigt jämnt om topp sex. Det är väldigt liten skillnad på om jag skulle behöva ranka lagen, vilket som är lag rankat 3-4 och 7-8. Samma sak när det gäller den nedre delen. Det är väldigt svårt. Nu får vi upp ett Djurgården igen och ingen kommer att ha lätt att åka dit eller till Jönköping och möta HV71 och plocka några enkla poäng där. Det ser ut att bli en väldigt bra serie.