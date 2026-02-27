Gustav Salmi-Lilja i Mora har stuckit ut den här säsongen. Dels för spelet på isen – men framför allt för hur ofta han har suttit i utvisningsbåset.

– Jag brukar ibland försöka åka åt fel håll för att testa linjemännen och se om de hänger med. Sedan kan vi garva åt det, berättar forwarden för Hockeysverige.se.

Gustav Salmi-Lilja i Mora är en profil i Hockeyallsvenskan.

Foto: Bildbyrån.

Gustav Salmi-Lilja toppar utvisningsligan i Hockeyallsvenskan med sina 91 minuter. Samtidigt har han fått mycket beröm för sin prestation under säsongen, men nu blir det inga fler utvisningsminuter då han är skadad och blir borta resten av säsongen.

Men 91 minuter på 45 matcher…

– Det har blivit en del minuter den här säsongen. Att försöka vara på gränsen hela tiden, i varje byte och mellan bytena, är mitt sätt att spela hockey på. Är man en sådan typ av spelare rinner det tyvärr över ibland, berättar Gustav Salmi-Lilja för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag har inte alltid rent mjöl i påsen, så det blir, som sagt, att det rinner över ibland. Men det finns också många positiva grejer att ta av det. Oftast ligger jag på gränsen, men ibland får jag sitta på andra sidan.

– Mitt ”mindset” är att gå in helhjärtat i varje situation, tackling och gruff. Gör man inte det blir det heller inga utvisningar.

Handlar det delvis också om att stå upp för laget?

– Ja, så kan det absolut vara. När det händer något sätter jag alltid laget först. Behöver jag stå upp för laget gör jag gärna det. Det finns också många i vårt lag som gör så.

– Sedan kan det vara ett sätt, inte att ta en tvåa eller femma själv, utan att gå in i en situation där jag kan få med mig någon motståndare ut i utvisningsbåset. Det kan sprida energi och på så sätt kan man dra något positivt av det.

”Efter varje avblåsning kommer det alltid en eller två linjemän”

Skulle du beskriva dig som en energispelare?

– Ja, det tycker jag. Det är först och främst det jag vill och står för, att vara den här jobbiga jäveln. Jag hittar också hela tiden sätt att bli bättre och bättre på det.

– Jag vet att folk tycker att det är väldigt jobbigt att möta mig. I alla fall av det jag har hört. Jag smäller på och står upp för mig själv och lagkamraterna så mycket det bara går.

– Sedan handlar det inte bara om det. Jag har även blivit bättre på att vara involverad i spelet, att kunna spela hockey.

Gustav Salmi-Lilja är borta resten av säsongen med en skada.

Foto: Bildbyrån.

Gustav Salmi-Lilja är såklart medveten om att domarna har ett extra öga på honom under matcherna.

– Det är rätt roligt, det där. Jag har en jättebra relation med nästan alla domare, vilket folk höjer på ögonbrynen åt när jag säger det.

– Vi snackar rätt mycket och jag vet att jag är hårt bevakad. Efter varje avblåsning kommer det alltid en eller två linjemän, om det skulle bli något gruff, och sedan följer de mig till båset eller av isen i periodpausen.

– Jag brukar ibland försöka åka åt fel håll för att testa linjemännen och se om de hänger med. Sedan kan vi garva åt det. Klart att jag är under luppen hela tiden och de ser allt jag gör.

Det måste ha hänt några gånger att du suttit i utvisningsbåset och tänkt: ”Vad onödigt det jag gjorde var.”

– Ja, det har hänt ganska många gånger att jag har tänkt i efterhand: ”Vad håller jag på med?”

– Klart att det är tråkigt eftersom det drabbar laget, och man vill inte sätta killarna i en dålig situation. Jag kan ändå inte tänka så, för då tror jag att jag skulle bli lite försiktig. Om jag tänker på att jag leder utvisningsligan och tar mycket utvisningar skulle jag nog inte spela mitt spel.

– Jag försöker lägga det åt sidan och spela mitt spel, men ibland blir det så att jag gör någon skitgrej. Det är bara så det är.

Gustav Salmi-Lilja trivs i Mora

Mora har haft en säsong som gått upp och ner. Inför kvällens match borta mot Kalmar ligger laget åtta, med två poäng upp till topp sex.

– Vi har varit med om mycket den här säsongen. Vi började otroligt dåligt. Nu vet jag inte riktigt var vi låg, men det var i alla fall i botten av tabellen de första 15–20 matcherna.

– Sedan har vi gjort ett otroligt lyft och växt som grupp, i våra roller och i systemet. Vi tog oss från 12:e–13:e plats till att vara topp sex. Vi har gjort den resan, så vi vet vad vi kan göra och vad vi är bra på vid det här laget.

– Nu har vi haft en liten dipp under februari, men i januari vann vi i princip varje match. Det är också det vi strävar efter att hitta tillbaka till.

Gustav Salmi-Lilja gjorde seniordebut i HV71. Foto: Bildbyrån.

Du nämner att ni har växt som grupp. Är det också fördelen med att vara ett lag på en mindre ort, att alla i laget lever nära varandra?

– Det låter klyschigt, men alla säger det när man kommer till Mora och de här små orterna, att man är väldigt nära varandra och gör saker tillsammans hela tiden. Laget blir som en familj.

– Oavsett hur det går, eller om man tänker utanför hockeyn, är man alltid väldigt nära sina lagkamrater och hela klubben. Jag känner en väldig glädje över att komma ner till hallen eftersom vi har så pass kul utanför isen också.

Svarar på SHL-intresset: ”Kul att höra”

Gustav Salmi-Lilja har kontrakt med Mora ytterligare en säsong. Längre än så har han inte tänkt när det gäller framtiden.

– Just nu har jag fokus på att ta mig tillbaka, göra min rehab och sommarfys så bra det bara går.

– Jag har kontrakt med Mora, så jag laddar för att komma tillbaka och spela igen när sommaren är över och vi ska starta nästa säsong här i Mora.

Det har också viskats om intresse från SHL-klubbar, men det är inget han vill kommentera i dagsläget.

– Kul att höra, men det är inget jag vill kommentera. Det där sköter jag och min agent mellan oss. Han sköter allt med kontrakt och intressen.

– Klart att jag tänker på SHL och jag strävar varje dag efter att komma dit. Jag försöker bli den bästa versionen av mig själv.

– Jag är en ganska specifik spelare och försöker bli så bra som möjligt på det jag är bra på, visa upp den sidan och spela i SHL.

– Det jag jobbar för just nu är att få spela i SHL med Mora. Det hade varit en jäkla resa och otroligt kul.

Source: Gustav Salmi-Lilja @ Elite Prospects