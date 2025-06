MoDo-löftet tar rygg på morbror: ”Föddes in i det”

Via Getinghov och Järveds IF har Greta Johansson tagit sig till MoDo och landslaget.

Nu berättar löftet, född 2009, hur hon tar rygg på sin SM- och VM-guldvinnande morbror.

– Jag har alltid kunnat fråga honom om det varit någonting, säger hon till hockeysverige.se.

Greta Johansson och Hans Jonsson. Foto: Ronnie Rönnkvist och Stickan Kenne.

ENKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)



Detta Järveds IF. Sune Ödling, Markus Näslund, Daniel Sedin, Henrik Sedin, Emma Söderberg, Celine Tedenby och nu Greta Johansson. Vad är det som gör klubben så unik?



– Vi är som en familj. Alla känner alla, man säger hej till alla och alla vill så mycket, berättar Greta Johansson då hockeysverige.se träffar henne för en intervju under Olympisk offensiv i Enköping.

– Alla tar i på träningarna och lägger alltid ner ett stenhårt jobb. Alla kommer av isen jättesvettiga. Vissa gånger har man dessutom förfrusit tårna (skratt), men alla jobbar alltid hårt.



Är det speciellt att köra på uteriken i Getinghov?

– Ja, man har kört i regn, snö, sol och allt möjligt.



Markus Näslund, bröderna Sedin, Emma Söderberg och så vidare, har det här varit förebilder för dig?

– Ska jag vara ärlig så har jag varit väldigt dålig på att hålla koll, men lite koll har jag ändå haft. Det har varit coolt att se att dom du nämner tagit sig så långt fast dom började på lilla Getinghov.



Vad var det som fick dig till Getinghov och hockeyn?

– Jag föddes nästan in i det, men jag kommer inte riktigt ihåg när jag började. Det var ganska tidigt i alla fall och har en storebrorsa, Oscar, och en morbror, Hans Jonsson, som spelade. Morfar har också spelat fotboll, hockey och allt möjligt.



Hans Jonsson gjorde fyra säsonger för Pittsburgh i NHL. Dessutom har han vunnit både VM-guld och SM-guld.



– Jag har alltid kunnat fråga honom om det varit någonting, men jag såg aldrig då han spelade, bara någon veteranmatch. Jag har såklart sett några klipp med honom. Sedan har jag hört pappa berätta hur han var.



När var du in till Hägglunds Arena första gången?

– Oj… Det kommer jag faktiskt inte ihåg, men jag har varit där x-antal gånger och kollat på MoDo. Både damerna och herrarna.



Har du kollat mer på damerna än herrarna?

– Ja, nästan. Vi har dessutom fritt inträde på dammatcherna. Ibland måste vi även sitta med och föra statistik så det har senaste tiden blivit mer dammatcher än herrmatcher.

Greta Johansson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Valde MoDo – tog plats i landslaget: ”Helt sjukt”

Inför förra säsongen valde Greta Johansson att lämna Järved och Getinghov för att flytta drygt tre kilometer till Hägglunds Arena och MoDo.



– Jag spelade med mina 09-killar. Sedan flyttade jag till min lillebrors lag för att jag skulle ta en större plats och mer initiativ. Jag spelade där till det blev U14.

– Efter det har jag spelat för MoDo, men jag har fått vara med där några gånger innan också, men den här säsongen blev det på ”riktigt” att jag spelade för MoDo.



Blev det kul att få spela med enbart tjejer?

– Ja, det är en väldigt stor skillnad jämfört med att enbart spela med killarna. Man förstår varandra på ett annat sätt.



Förra säsongen blev det dessutom spel för Greta Johansson i U16-landslaget. Under sina fyra matcher i landslagströjan svarade hon för tre mål och totalt fem poäng.



– Det var helt sjukt, skrattar MoDo-forwarden och fortsätter:

– När Morgan (Johansson) blev jag helt överlycklig och visste inte vad jag skulle göra. Jag visste inte ens vad han sa, att han ville ta med mig i landslaget.

– Jag visste inte vad jag skulle svara och till slut sa Morgan

– ”Vill du följa med?”

– ”Ja, ja, ja… Absolut”

– Helt sjukt att komma in i omklädningsrummet och se en tröja där det stod Johansson på ryggen.



Ni var ett gäng tjejer där knappt någon kände någon annan, hur snart kom ni att bli polare?

– Alla var där av samma anledning och alla pratade med alla, så det gick snabbt att lära känna varandra.

Tar sikte på U18-VM: ”Jag ska bara göra mitt bästa”

Hur ser du tillbaka på din säsong i MoDo där du främst spelat i NDHL och med juniorlaget?

– Den har varit jättekul. Nu var det inte så många lag i vår serie, men första delen var i NDHL och där var vissa matcher lite tuffare. Då var det bara att jobba hårt.

– Det har också varit några gånger jag blivit lite arg på vissa ”Nu måste vi göra det här på riktigt och tillsammans”. Sedan var det såklart riktigt kul med SM-slutspelet.



Vilka förväntningar har du på den kommande säsongen?

– Jag ska bara göra mitt bästa och utvecklas både som individ och på planen. Försöka ta en plats i damlaget. Att få träna där hade varit riktigt coolt. Också att få vara med i U18-landslaget.



Är U18-VM en av målbilderna?

– Absolut!



Finns college med i bakhuvudet?

– Ja, det hade varit riktigt kul att få spela college. Det skulle vara en upplevelse bara det, avslutar Greta Johansson.