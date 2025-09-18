När Troja-Ljungby trillade ur Hockeyallsvenskan 2022 fanns Dennis Fröland redan i laget.

Nu är backen tillbaka i ligan, med ett C på bröstet, för att bevisa att klubben är den ”maktfaktor” de ”alltid varit”.

– Det är knappt man kan gå på ICA vissa tider, berättar 33-åringen om intresset.

Dennis Fröland under Hockeyallsvenskans upptaktsträff. Foto: Ronnie Rönnkvist.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



Säsongen 2021/22 lämnade anrika Troja från Ljungby Hockeyallsvenskan och det skulle dröja till i våras innan laget var tillbaka i vår näst högsta serie. Tränaren, Jens Gustavsson, har en tuff uppgift framför sig att hålla smålänningarna utanför negativt kval då det kommer dra ihop sin under våren.



Kapten i Troja-Ljungby kommande säsong är en 33-åring uppväxt på Farsta IP i södra Stockholm, Dennis Fröland.



– Där och då tänkte jag mer NHL, men så blev det inte, svarar Dennis Fröland med ett leende då hockeysverige.se frågar honom om då han sprang runt på Farsta Idrottsplats ens kunde tänka sig att han en dag skulle bli smålänning.

– Starkaste minnet från tiden med ”FoCen” är att alltid kunnat spela mycket matcher och vara med kompisarna jag hade där och då. Närheten till ishockeyn helt enkelt. Det var en väldigt bra tid, en bra uppväxt och en magisk idrottsplats



Fröland har haft en brokig resa med spel i Djurgårdens juniorer, Brynäs juniorer, Västervik, Varberg, Vimmerby, BIK Karlskoga och AIK.



– Jag och sambon hade köpt hus i Ljungby i samband med att jag sajnade för AIK. Sedan stod stjärnorna rätt och Troja gick upp i Hockeyallsvenskan. På den vägen blev det Troja igen.



Hur har det varit att spela mot Troja under åren med exempelvis Västervik och Vimmerby?

– Det var såklart kul. Troja har på något sätt alltid varit en maktfaktor i Småland enligt mig.

Stort intresse: ”Knappt man kan gå på ICA”

Ljungby har under åren också alltid varit en stor hockey ort och fostrat många bra hockeyspelare både på dam och herrsidan.



– Just nu är hockeykulturen där på uppgång igen. Efter coronan gick den ner lite i och med att vi åkte ur Hockeyallsvenskan och behövde vinna tillbaka förtroendet hos våra fans och allt det där.

– Kollar vi slutspelet i Hockeyettan var det i princip 3000 personer på varje match. Jag hoppas att många av dom vill komma tillbaka och titta när vi nu ska spela i Hockeyallsvenskan.



Ljungby är idag ett ställe där det snackas hockey nästan i varje gatuhörn.



– Det är ett jätteintresse och knappt man kan gå på ICA vissa tider för att folk känner igen en. Det gäller inte bara mig utan alla hockeyspelare i laget, vilket såklart är roligt. Intresset är extremt högt och det märks verkligen.

Troja/Ljungbys Joel Wahlgren, Oscar Nordin och Max Wahlgren efter final fem mot Hudiksvall. Foto: Bildbyrån/Jens Carlsson.

Om vi backar bandet till förra säsongen, hur ser du tillbaka på den?

– Med facit i hand var det en bra säsong. Vi hade lite sjukdomar i rätt tid, om man kan säga så.

– Det var en period där vi hade många borta, men vi fick tillbaka alla till slutspelet och där gick vi som tåget.



Ni hade innan förra säsongen missat att ta steget tillbaka, vad var den stora skillnaden den här säsongen?

– Egentligen är det bara små delar. Vi fick vårt powerplay att stämma i slutspelet. Jag tror vi låg på 40 procent under hela slutspelet. Och att stjärnorna helt enkelt stod rätt.



Vad tror du det betyder för Ljungby som ort att få tillbaka ett lag i Hockeyallsvenskan?

– Jag tror att det betyder mycket. Det finns många stora företag i Ljungby och dom hoppar av glädje, så jag tror att vi på något vis sätter Småland och Ljungby på kartan genom att spela i Hockeyallsvenskan.

Tydliga målet: ”Spela i Hockeyallsvenskan nästa säsong”

Vilka förväntningar har du på säsongen?

– Att vi ska spela i Hockeyallsvenskan nästa säsong igen. Det är primära målet.



Vad vill du då tillföra laget så ni ska klara det primära målet?

– Jag vill tillföra en trygghet för våra andra spelare och bidra både defensivt och offensivt med mina ledaregenskaper.



Vad är en godkänd säsong för Troja?

– Godkänt är att hålla oss kvar, avslutar Dennis Fröland.