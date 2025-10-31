Fredrik Stillman tar över som general manager i HV71 efter Björn Liljanders sjukskrivning.

För hockeysverige.se berättar HV-legendaren om nygamla rollen, jakten på nyförvärv och stödet till Anton Blomqvist.

— Vi kommer inte panik-ta någon bara för att ta någon, säger Stillman om eventuella förstärkningar.

Fredrik Stillman är numera sportsligt ansvarig i HV71 efter Liljanders sjukskrivning. Foto: Bildbyrån (Montage)

HV71 har under inledningen på säsongen haft det tufft. Inför morgondagens omgång ligger laget näst sist, men kan se tillbaka på två viktiga bortasegrar mot Linköping och Djurgården. Samtidigt meddelade klubben att sportchefen, Björn Liljander, blir sjukskriven en tid och hans assisterande, Fredrik Stillman, tar tills vidare över hans uppgifter.

— Vi har jobbat tätt. Axel mot axel, säger Fredrik Stillman till hockeysverige.se och fortsätter:

— Sedan har vi lite olika ansvarsområden. Han har varit mer inriktad mot agenthållet, men vi håller varandra informerade om allt som händer.

— Min roll är att stötta Björn i egentligen allting. Sedan har det varit en del administrativa uppgifter som registreringar, skattemyndigheten, få in spelare i landet och så vidare. Det var också ganska mycket jobb med lägenheter under maj och juni när alla killar kom. Det finns egentligen oändligt med arbetsuppgifter, skrattar Fredrik Stillman.

I och med att han, som du säger, har andra uppgifter, kliver du då bara i hans skor nu och en tid framöver?

— Ja, till 100 procent. Vi har satt en plan och varit helt eniga om den tillsammans med ledningarna runt laget. Det finns inga frågetecken där så vi fortsätter på den linjen vi har.

Vet ni hur länge Björn Liljander blir borta?

— Nej, vi får avvakta en tid och se hur det tar sig.

Fredrik Stillman om jakten på nyförvärv: ”Finns inte mycket att välja på”

HV71 är i en tuff numerär situation i och med en rad skador. Dessutom gör tabelläget att man kanske behöver stärka upp truppen. Det ansvarsområdet låg och ligger huvudsakligen på Liljander. Alltså en uppgift som Stillman nu får ta sig an.

— Vi har en del skador nu som gör oss lite tunna så det är klart att vi tittar på förstärkningar på framför allt forwardssidan eftersom det är lite tunt där nu.

Fredrik Stillman och Björn Liljander jobbar nära varandra i HV71. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Hur ser marknaden ut?

— Det finns inte så mycket att välja på. Visst, det finns några namn, men det måste vara rätt också. Vi kommer inte panik-ta någon bara för att ta någon. Vi vill att det ska bli rätt i så fall.

Den här tiden på säsongen har väl också dom flesta spelare som kan lyfta ett lag i SHL redan klart med sina klubbadresser för säsongen?

— Ja, så är det. Samtidigt behöver vi kroppar. För den sakens behöver det vara rätt person och, så att säga, ha rätt kvalitéer.

Stödet till Anton Blomqvist: ”Försöker vara nära laget”

Anton Blomqvist är sedan förra säsongen coach för HV71. En coach som fått medialt ganska tuffa smällar då laget inte lyft sig trots ett relativt starkt lag på pappret.

— Anton gör ett grymt jobb. Fruktansvärt bra tränare för att vara så ung. Det är en framtidsman som vi ska vara rädda om.

— Han är otroligt bra på att ha en överblick på det vi håller på med. Otroligt bra på att analysera och ta fram det vi behöver bli bättre på. Jag skulle säga att han har dom flesta strängarna på sin lyra.

— Trots att Anton är så ung känns han äldre med all sin kunskap han besitter.

Han och laget har haft det tufft under senaste en och en halv säsongerna, hur har ni i sportsliga ledningen funnits där och stöttat Anton och gruppen?

— Jag försöker vara nära laget när vi har samlingar på förmiddagarna, tittar på träningarna och ”feedbackar” Anton. Han behöver känna ett stöd, att vi tror på det vi gör.

— Är det något vi känner att vi har frågor kring så tar vi upp det, pratar om det, försöker lösa det och ta det framåt.

— Jag tycker att vi har en bra process och miljö under dagarna här där vi försöker bli bättre hela tiden. Det låter som klyschor, men vi anstränger oss verkligen för göra det här bättre.

— Det är inte så att vi gissar och hoppas det ska bli bättre utan vi jobbar stenhårt. Det är många som undrar vad vi håller på med, men vi har en plan som vi följer. Vi har satt ett nytt spelsätt och värvar spelare utifrån det sättet. Det kan man också se ganska tydligt i vårt spel. Till exempel genom att passningsspelet är klasser bättre än förra säsongen. Vi ska bara sätta ihop helheten. Det är också vad vi jobbar på.

Fredrik Stillman och Anton Blomqvist har jobbat tillsammans i både AIK och HV71. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

HV71 har två raka vinster: ”Ger trygghet”

Mentalt, hur viktiga är era två senaste segrar?

— Att vinna matcher är egentligen bara det som ger trygghet. Man kan spela hur bra som helst, vilket vi gjort i vissa matcher, men ändå åka dit. Det är poängen som ger tryggheten och till viss mån tabelläget.

— Vi är i en situation där vi behöver vinna poäng, men vi fokuserar på det vi ska göra och vad som ska ta oss till dom här tre poängen. Det är ingen raketforskning utan det är så man behöver tänka.

Skador är såklart aldrig bra, men kan det också ge en ”vi mot världen” känsla i laget?

— Ja, det tycker jag. När man har legat där vi ligger får man mycket ovett från alla håll och kanter. Då känner jag att vi knyter näven i byxan tillsammans och kämpar för varandra, avslutar Fredrik Stillman.

Under lördagen möt HV71 Timrå på bortaplan.

