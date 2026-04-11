Söderström: ”Det är en fråga om heder”

”Det ser ut som Serie A-fotboll”, sa Karlskoga-tränaren Dennis Hall efter senaste semifinalmötet med MoDo. Nu, med filmningar mer i fokus än någonsin, menar TV4:s Fredrik Söderström att hockeyn behöver se över regelverket.

Oron som växt under årets slutspel: ”Gjorde ont i mig”

Förslaget: Skilj på förstärkning och filmning.

Vill se hårdare straff: ”Måste drabba dig så att det svider”

Försvarar MoDo-tränaren: ”Vad kan han göra?”

Fredrik Söderström menar att problematiken ökat med filmningar inom hockeyn. Foto: Ronnie Rönnkvist och TV4 (montage).

Förstärkningar och filmningar står på agendan mer eller mindre vid varje slutspels- och kvalmatch. Hur allvarligt är de här problemen, har det ökat och hur kan vi hantera det här framåt?

Fredrik Söderström stod mellan båsen i matchen mellan Karlskoga och MoDo och upplevde då bland annat Kyle Toppings dyk och det efterföljande tjafset mellan lagen på nära håll.

– Det jag såg igår (i torsdags) med Topping gjorde faktiskt lite ont i mig. Jag är en stor fantast av sporten ishockey och den innehåller väldigt mycket, men också alltid genomsyrats av någon form av tuffhet och ärlighet, säger Fredrik Söderström till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det är hårda tag och så ska det få vara. Jag vet att gränser har passerats förr och kommer göras igen, att folk gör fel. Då har det oftast handlat om att man varit ivrig in i situationer och delat ut någonting som gått snett. Det kan vara olyckligt.

– Däremot tycker jag att det här fenomenet har rusat på ett sätt som gör mig besviken.

Känner du att den här problematiken har ökat i omfattning?

– Ja, men jag ska samtidigt säga att det har blivit ett helt annat fokus. Jag har hört berättelser från förr hur man gjorde saker för att ens lag skulle få fördelar. Det fanns färre kameror då och man kom undan med det.

– Idag är det så hårt bevakat att i stort sett allt du gör på en is filmas av en kamera. Då blir du blottad.

– Jag säger inte att det inte fanns förr, men jag tror att det gått åt ett håll som jag inte gillar. Det har blivit en förändring där man är beredd att ta risken för att det kan gynna ”oss” på något sätt. Det här med anseendet är inte lika viktigt som det var förr. Då fanns det en heder.

Förslaget: Skilj på förstärkning och filmning

Upplever du att det även blivit lite mode i att peka på motståndarna och säga att den filmar?

– Det tror jag absolut, vilket jag definitivt har märkt av. Ta det här slutspelet i Hockeyallsvenskan. Tack vare att det var ett par uppmärksammade situationer tidigt så tar man varje chans att kasta det där begreppet, uttrycket, mot sina motståndare, vilket gör att man urvattnar det lite grann.

– Jag och några av kollegorna hade idag (läs: igår) ett samtal i bilen när vi skulle till Arlanda om att det finns situationer när man som spelare reagerar. En klubba mot ansiktet eller till exempel ett slag på en öm punkt. Det behöver inte se så allvarligt ut, men du kan få en reaktion på det, vilket jag kan köpa.

– Det är för mig en förstärkning. Dom har vi haft och kommer ha. Ibland tycker jag även att dom är rimliga. Där jagar vi folk som faktiskt har en rimlighet i att reagera.

– Vad jag tycker är att uppenbara, och som för mig är tydliga filmningar, har ökat. Det tycker jag är en fråga om heder, ens anseende, respekt mot mig själv, domarna, lagkamraterna och sporten hockey.

– Där tror jag att man skulle behöva fundera ett varv till om man behöver göra någonting. Man behöver se över regelverket.

Simen Andre Edvardsen, Karlskoga, och Kyle Topping, MoDo, i en duell under semifinalserien. Foto: Bildbyrån/Jeanette Dahlström.

Hur vill du att regelverket bör justeras utifrån just rena filmningar?

– Jag tror att man på ett mer markant sätt ska skilja på en eventuell förstärkning och en filmning.

– Idag upplever jag att man tycker det är samma sak. När vi har dom här tydliga filmningarna som vi sett både i SHL och Hockeyallsvenskan där tycker jag att man ska ta till tydligare krafter.

– Det finns allt för många hockeyspelare där 5000 kronor inte är någonting. Det skrattar man åt. Har man då dessutom filmat vid upprepade tillfällen kanske det ska rendera i att boten i sig ökar, men också att det drabbar laget.

– Situationen i senaste matchen där korrigerade domarna. Först gick man på en utvisning för Karlskoga. Man behöll den och tog en tvåminutare på MoDo-spelaren. Då var det så att säga kvittat. Jag vill att konsekvensen skulle bli när man gör något sådant att enbart du åker på den och det drabbar ditt lag.

– Nästan så jag tycker att filmar du ska den andra utvisning kunna plockas bort. Alternativt att du får en tvåa till. Du ska inte kunna få med dig en motståndare ut på lika lång tid utan det ska få en konsekvens om det är uppenbart att du filmar.

Försvarar MoDo-tränaren: ”Vad kan han göra?”

Det finns en del återfallsförbrytare, ska det vara hårdare straff än böter där, att man i stället stängs av i en match?

– Ja, det tycker jag absolut. Det borde bli konsekvensen. En gång är ingen gång. Det kan hända att vi gör fel. När det händer vid upprepade tillfällen och satts i system måste det få en konsekvens så att det drabbar dig så att det svider.

– Det var Christian Folin som var ganska kraftfull i ett uttalande i höstas där han pratade om det här ur Frölundas perspektiv. Där och då agerade han solidariskt med hockeyn och att klubben skulle stänga av sin spelare.

– Nu är vi i ett läge där det är slutspel. Då tänjer vi på alla gränser. Plötsligt börjar alla tycka ”vi ska vinna till varje pris”. En moralisk fråga hockeyn och klubbarna måste ställa sig är var gränsen går.

– Vi hade Niklas Wikegård i någon sändning den här säsongen där han sa att det skulle landa i att tränare skulle bli avstängda. Då replikerade jag med att det kanske skulle vara sportchefen som får böta eftersom det är han som kontrakterat spelaren. Det där går att dividera kring i all evighet.

– Det finns någon slags hederskodex i det här som det borde vara en diskussion kring. Jag skulle faktiskt vilja se flera spelare fördöma även sina egna kamrater när det är uppenbart. Att säga: ”Det där köper inte jag”.

Coacherna, lagkaptenerna, lagkompisarna, hur ser du på deras roll för att få bort filmningar inom ishockeyn?

– Jag tror ansvaret måste öka hos oss alla. Senast var det skrik mot MoDo-bänken, ”vad gör du som tränare?” Jag tror till och med det var citerat i kvällspressen.

– Till Fredrik Anderssons försvar måste jag ändå säga ”vad kan han göra där och då?” Det ligger mycket på hur tolerant är det här bland mina kamrater. Att få lite på tafsen av sin tränare, det får man lite då och då.

– Jag tycker det är spelarna som i ett första skede måste vara tydligare på varandra om vi nu ska prata om själva resonemanget kring det, avslutar Fredrik Söderström.