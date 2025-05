Historiska bragden: ”Stort för hela öst-Tyskland”

I januari 2024 tog svenske tränaren, Niklas Sundblad, över Dresdner Eislöwen.

16 månader senare har han nu tagit klubben från kval till guld – och blivit historisk i östra Tyskland.

– För klubben är det enormt. Det är något de drömt om i alla år, men inte lyckats förverkliga, berättar 52-åringen för hockeysverige.se.

Niklas Sundblad och hans Dresdner Eislöwen firar uppflyttningen till DEL. Foto: Alarmy/Felix Kästle/Robert Michael.

När hockeysverige.se når Niklas Sundblad är det efter några intensiva veckor. Den 52-årige tränaren är hemma i Köln igen efter att både arena och gator fyllts av jublande supportrar i den tyska staden, Dresden. Varför, undrar ni? Jo, för att klubben, Dresdner Eislöwen, i förra veckan säkrat spel i den högsta serien för första gången i sin historia.



– Det var såklart jättekul. Det var en historisk vinst för både staden och ishockeyn. Det är första gången Dresden har ett lag uppe i högsta divisionen i en proffsport sen de öppnade muren. Självklart är det en stor grej, även för hela öst-Tyskland, börjar svensken, och fortsätter:

– De förbjöd ishockey i öst-Tyskland vid 70-talet för att det var för dyrt att köpa utrustning, så då fanns det bara Dynamo Berlin och Dynamo Weisswasser. Dynamo är polislagen, det var de enda två lagen som fick vara där, så det här är första gången någonsin ett lag i öst kommer upp i högsta ligan. Självklart var det firande, och alla var glada. Det var väldigt speciellt.



Höll firandet på i flera dagar?

– Ja, vi firade direkt när vi kom hem och sen hade vi parad dagen efter. Efter det hade vi två dagar nere i Mallorca med laget. Självklart, när man har framgång så måste man faktiskt fira det. Det har jag alltid sagt. Har du framgång eller succé så måste man också kunna njuta av tillfället, och det gjorde vi.

Kvalade sig kvar – blev mästare: ”Potentialen fanns”

Som Sundblad berättar är själva uppflyttningen mycket speciell i sig, men faktum är att det är mycket mer än det som skapat dessa stolta känslor hos den tidigare SHL-tränaren.



– Jag har alltid sagt att Dresden borde ha potential att spela i högsta ligan. För det första är det en jättefin stad som de har byggt upp efter kriget, men sen har de även fina anläggning och fina träningsmöjligheter. Det har jag vetat sen länge, börjar Sundblad berätta när vi backar bandet till januari 2024 då han klev in som huvudtränare.

– Jag tror att vi låg näst sist och höll på att åka ut. Sportchefen i Dresden, en gammal vän till mig från när jag började som tränare i Tyskland, hörde av sig vid juluppehållet och frågade om jag var intresserad. Då hoppade jag på det med tanke på att jag visste att potentialen fanns där.



Dresdner Eislöwen lyckades inte riktigt ta sig upp från kvalplatserna i avslutningen av 2023/24, men via kvalet spelade man sig kvar i DEL 2, den tyska andraligan.



– Nummer ett var att överleva ligan. Det kände jag i organisationen, att det var ganska stressat när jag kom in. Risken var ganska stor, men vi lyckades vända det. Vi köpte in några nya spelare samma omgång. En målvakt som heter Danny aus den Birken som jag har haft förut, och som har spelat i landslaget, tagit OS Silver och fem mästerskap – och även Travis Turnbull som har spelat i Färjestad. Vi klarade oss kvar och sen började arbetet ganska omgående med att bygga om laget.

Eislöwen spelarna firar med fansen i Dresden. Foto: Alarmy/Robert Michael.

Med svenskarna David Rundqvist, Johan Porsberger, David Suvanto och Simon Karlsson inledde Eislöwen säsongen med en 5–2-seger mot Ravensburg Towerstars och därifrån gick man sedan hela vägen till en final där just Ravensburg besegrades med 4–3 i matcher – efter förlängningsavgörande från Tomas Sykora.



– Känslan jag hade nästan från start var att det här laget vi byggde upp hade chans och slåss om mästerskapet. Den uttalande målsättning från dag ett var att vi ville bli mästare och gå upp. Jag tyckte det var en realistisk målsättning med tanke på laget vi fick, men sen är det en lång säsong. Vi såg starka ut hela vägen med en liten dipp precis innan slutspelet där vi förlorade sex raka, men det kanske var bra i det fallet.



Ronseheim stod för moståndet i kvartsfinalen, efter den där tunga sviten, men kvartsfinalen slutade 4–1 i matcher och plötsligt skulle man möta laget Sundbland såg som den största kandidaten att gå upp, tillsammans med Eislöwen.



– Vi slog dem med 4-2 i matcher. Det var en tuff matchserie. När vi sedan klev in i finalserien kände jag att vi verkligen hade chansen. Vi ledde 3-1 i matcher och det gick riktigt bra, men sen blev det 3-3 i matcher. ”Game 7” kan gå alla håll som man vet, men där lyckades vi. Det är inte ofta man får uppleva att vinna overtime i ”Game 7” som tränare. Det var ganska speciellt faktiskt.

”Jag tänkte själv: ’Det här kan bli ifrågasatt'”

Niklas Sundblad trodde inte att uppflyttningen var möjlig när han klev in där i januari 2024, men med lite importspelare, svenska spelare som fick tyska pass, en bra målvakt, med mer, växte potentialen i hans ögon.



– Det är inte ofta man lyckas göra en sådan resa, från att vara nedflyttningskandidater till att ta det hela vägen. Jag gick ut med en uttalad målsättningar att jag ville vinna, vilket man inte ofta gör. jag tänkte själv att ”det här kan bli ifrågasatt”, men jag kände att det var rätt tillfälle att säga det för att få själva mentaliteten i organisationen av att vi är vinnare och att vi vill bli bäst. Jag tror att det är en förutsättning för att man ska lyckas, att man har höga målsättningar på föreningen och alla som man jobbar inom den. Där är jag stolt över att vi lyckades göra hela den här resan, från botten till toppen och sedan bli mästare.



Hur stort är det här för klubben?

– För klubben är det enormt. Det (att gå upp i högstaligan) är något de har pratat och drömt om i alla år, men inte lyckats förverkliga det. Sen är det stort för staden också. Det är en sportstad, även om fotboll är större i både Tyskland och Dresden. Alla var glada att vi lyckades ta det här.



Hur viktiga har dina svenska spelare varit på resan?

– De är alla duktiga ishockeyspelare framförallt. De har hjälpt oss. Det är två backar och sedan Johan Porsberg som är en duktig målskytt. Sen tog vi in en annan, Andrew Yogan (amerikan), som var poängkung i ligan förra året – och vann mästerskapet. Det vi gjorde var att vi tog inte spelare som hade vunnit förut. Kanske att det var ett lite äldre lag, men vi satsade mer på erfarenhet och skicklighet. Inte så långt ifrån vad Djurgården gjorde i Hockeyallsvenskan.

– Sen var svenskarna självklart duktiga. De bidrog till att vi fick bredd i laget, vilket nog var den viktigaste delen. Vi hade alltid mycket spelare, vilket självklart är en utmaning för en tränare, men jag tyckte att vi gjorde ett bra jobb med det.



Niklas Sundblad har kontrakt i två år till och planerar därmed även vara med på resan i den högsta serien.



– Vi har bra spelare med tyska pass så för tillfället ska vi fylla på med nya import. Jag tycker att det ser bra ut. Målsättningen nästa år är att vara med i ett slutspel. Det är 14 lag i serien, så det betyder topp tio. Det blir tufft, men vi ska försöka hitta rätt spelare som kan hjälpa oss att göra den resan, avslutar Sundblad.

Niklas Sundblad med DEL2-titeln. Foto: Alarmy/Robert Michael.