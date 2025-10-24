Fick revansch efter konflikten: ”Var roligt att träffa grabbarna”

Philip Holm lämnade Örebro efter en konflikt med kluben.

Ett år senare ställdes han mot laget på hemmais, med sitt Djurgården (seger 5–3).

– Jag har många bra kompisar som spelar kvar. Det slutade som det gjorde. Det var tråkigt. Men jag har gått vidare och försöker att fokusera på annat, säger han till Hockeysverige.se.

Philip Holm om att möta Örebro. Foto: Jonathan Näckstrand / BILDBYRÅN / COP 94 / JN0234

Efter skilsmässan från Örebro så sent som i augusti förra året, valde 33-åringen att spendera fjolårssäsongen i Rapperswil-Jona Lakers i Schweiz. Efter att ha gjort 20 poäng på 48 matcher för dem, blev det ingen fortsättning för Philip Holm där.

I stället landade han in i Djurgården, något han känner sig nöjd över att han gjorde.

– Jo men det är skönt att komma hem till Stockholm och Djurgården. Kom in lite senare så blev en lite annorlunda säsongsstart, men jag tycker det har varit helt okej. Lite upp och ner i stora delar.

Poängen har rullat in för Djurgården som ligger femma på 24 poäng i serien, ett imponerande facit för en nykomling.

– Jo, men exakt. Man måste ändå tänka att vi är nykomlingar så det är en bra insats av oss. Jag tycker att vi har haft många jämna matcher som vi lyckats reda ut.

Hur var det att möta Örebro?

– Jo, men det är kul att spela mot de man spelat med sedan tidigare. Det var roligt att träffa grabbarna och den nya ansiktena i laget.

Finns det några hard feelings mellan dig och klubben?

– Nej, jag har gått vidare och lämnat hela bakom mig så det är bara bra.

När man står här ser man att du fortfarande har gamla kompisar i laget. Är det den faktorn som överväger för dig att du har en okej känsla kring Örebro?

”Det är kul att se”

Oliver Kylington står lite längre bort och blir intervjuad, en spelare som Holm gärna lyfter.

– Jo, men det är jättekul verkligen att han kom in. Han är en bra kille och en duktig och viktig spelare. Han blir helt klart viktigt för oss framöver.

Vass konkurrens också, om inte annat.

– Ja, men så ska det vara. Det är viktigt just att det är en bra spelare som gör oss bättre.

Det finns en flora av unga spelare som levererat bra i Djurgården, spelare som spås bli riktigt stora spelare. Bland dem finns Anton Frondell, Victor Eklund och Viggo Björck.

– Det har varit härligt att lära känna dem. Nej, men det är många unga duktiga spelare som jag tycker vågar ta för sig. Varje dag. Det är kul att se att de är vältränade och brukar köra. De är bra gubbar.

Håvard Salsten blev oväntad hjälte för Djurgården mot Örebro denna torsdag.

– Det var en riktigt bra match av honom, över hela banan. Sen så önskar jag honom all lycka ute på isen och att han kan göra fler mål, för det kan han.