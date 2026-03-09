Backlöftet ville bli målis som ”Henke” – draftades av Rangers

Felix Färhammar är på väg fram i Örebro – och har blivit draftad av New York Rangers. Nu berättar den talangfulla backen om sin hockeyresa – och om drömmen om att bli målvakt.

— Jag har sagt till vår J20-målvaktstränare: ”Behöver ni en till målvakt så finns jag här,” skämtar 18-åringen.

Felix Färhammar har sett upp till Henrik Lundqvist under hockeyuppväxten.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

ÖREBRO (HOCKEYSVERIGE.SE)

I somras fick Felix Färhammar från Stenhamra ett spännande besked. New York Rangers hade draftat honom i sjunde rundan. Något som kom lite som en överraskning för Örebrobacken.

– När jag fick beskedet kom det som en liten chock, men också ett bevis på att jag gjort något bra. Det blev också som en morot för mig, berättade Felix Färhammar då hockeysverige.se träffade honom på Behrn Arenas läktare för en intervju.

– Bara att få lite uppmärksamhet har gjort att jag vill kämpa mer. Det tror jag är nyttigt. Det blev som en liten ”boost” att få skriva på papperna.

Och att det blev just New York Rangers?

– Det var coolt, säger 18-åringen samtidigt som han spricker upp i ett leende och fortsätter:

– Jag tycker faktiskt att det är en liten ära eftersom jag är uppväxt som ett ”Henke” Lundqvist-fan. Framför allt när jag var ett litet kid och målvakt, så det var häftigt.

Målvakt???

– Ja, men det var jag inte så länge. Att det blev Rangers och att sedan få komma över och se staden var mäktigt och riktigt coolt.

”Villig att göra allt för att ta mig dit”

Funderar du på att ta Jhonas Enroths plats framöver?

– (Skratt) Ja, precis. Jag har sagt till vår J20-målvaktstränare: ”Behöver ni en till målvakt så finns jag här.”

Felix Färhammar åkte i somras över på organisationens camp.

– Jag tyckte att det var en upplevelse att bara få åka över ensam. Det var häftigt att få komma dit och kolla hur de har det.

– Dessutom träffade jag mycket människor där jag kände ”de här är stora”. Första dagen såg jag Adam Fox på isen. Han körde lite egen träning där under sommaren. Sedan alla tränare jag sett under åren, så det var väldigt coolt.

Adam Fox är en av Rangers största stjärnor just nu.

Foto: Danny Wild/Imagn Images/Bildbyrån.

Hur ser du på att i framtiden bo på Manhattan i New York?

– Det hade varit något. Att få vara draftad nu och kunna se det som en liten morot är nyttigt. Jag är villig att göra allt för att ta mig dit.

Felix Färhammar är uppväxt i Stenhamra och har Skå som moderklubb. Det var också där många av hans förebilder fanns under uppväxten.

– I Skå kollade jag alltid på A-laget när jag var liten. Det var inte under den tiden (Joakim) Nygård och de spelade just där. Jag visste ändå att han och (Patrik) Zackrisson var därifrån och kände att de här hade gjort något stort.

– Både Nygårds och Zackrissons tröjor hänger i taket där. Från Skå skulle jag ändå säga att någon av dem var mina förebilder.

Seniordebuterade – 15 år gammal: ”Livrädd”

Är det inte också så att oavsett vilken division A-laget spelar i så är det där de första förebilderna brukar finnas?

– Jo, precis. Det blir så. Fram till tioårsåldern satt jag och kollade på A-laget och tyckte att det var väldigt häftigt.

– Fyra år senare spelade jag själv en match med mitt barndoms A-lag och tyckte att det var coolt.

Joakim Nygård och Patrik Zackrisson är två storspelare från Skå.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Han var bara 15 år när han debuterade i division 3 i det som numera heter Mälarö HF.

– Jag var livrädd. Någon där vägde 100 pannor, var 1,90 och flåsade mig i ryggen. Sedan tänkte jag inte jättemycket på det här med skaderisken.

Stockholmare, men du valde Örebro när du lämnade Mälarö – hur kom det sig?

– Det var nog ett rätt självklart val. Jag hade ett bra samtal med (Henrik) Löwdahl, dåvarande ungdomsansvarig, och tyckte att det var en klockren väg att gå. Nära hem, bra ledare och bra utvecklingsmöjligheter.

– Jag gillade upplägget på egentligen allt. När jag sedan kom hit hade jag väldigt kul. Det var inte bara att komma hit och köra hård träning, utan det var även roligt i omklädningsrummet och vi gjorde saker utanför tillsammans, vilket underlättade så att jag inte bara låg hemma och hade dötid och tråkigt. Dessutom har hockeyn gått bra.

Fick chansen i SHL

Hur har du utvecklats som spelare sedan du kom till Örebro?

– Det har gått både upp och ner, som allt annat. När jag kom hit var det mycket nytt. Man ska bo ensam, laga mat och allt möjligt.

– Starten var lite seg, vilket jag hade förväntat mig eftersom det var mycket runt omkring som var nytt. Dessutom nytt spelsystem, nya människor och tränare, men jag försökte egentligen bara hitta min roll i laget och vara här för att jag ville utvecklas.

– Sedan har det för det mesta gått uppåt, men det har också varit lite dippar hit och dit. Jag har haft väldigt kul och utvecklingen den senaste tiden har varit väldigt bra.

– Förra säsongen började jag i J18. Gjorde några matcher där och blev sedan uppflyttad till J20. Avslutade väldigt bra. Fick den här lilla moroten från draften. Den här säsongen har jag egentligen bara byggt vidare på det jag avslutade i våras.

Dessutom fick Felix Färhammar göra SHL-debut förra säsongen.

– Precis. Det var en hektisk vecka med mycket träningar, men jag förväntade mig inte att spela utan tog det mest som att jag tyckte att det var kul att få vara med och träna. Bara det var mäktigt. Från det till att få ett litet SMS där det stod: ”Du är med i kväll.”

– Första matchen var här hemma mot Luleå. Jag fick ingen speltid då, men bara det att få byta om till isvärmningen…

Felix Färhammar om framtiden i Örebro: ”Skulle vara en ära”

Det har blivit några SHL-matcher för honom även den här säsongen, men också spel i J20 och utlåning till både Lindlöven och Piteå i Hockeyettan.

– Min säsong har varit väldigt bra och utvecklande. Det har blivit några olika klubbar. Jag kände för att testa på seniorhockeyn, spela fullt i Hockeyettan. Det var en upplevelse på det sättet att jag fick testa en helt annan hockey. Mer strukturerad och jag fick möta större och lite snabbare spelare. Det var ett helt annat sätt att tänka när jag spelade.

– Piteå var faktiskt här nere, vilket var skönt, så jag inte behövde åka någonstans. Det var max två timmar. Bland annat var det mot Lindlöven. Sedan blev jag även uppkallad till dem.

– Det handlade mer om att jag under ett tag kände att jag inte hade fått chansen något med A-laget. J20 rullade på, men jag ville testa något nytt. Jag tycker att det var nyttigt och jag lärde mig något annat.

– Sedan vet jag inte om det var rätt väg att fortsätta på, men nu vill jag satsa på vårt viktiga slutspel i J20. Vara här till 100 procent och göra allt jag kan för laget.

Felix Färhammar är på väg fram i Örebro.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vilka förväntningar har du på U20-slutspelet?

– Jag har höga förväntningar på oss själva. Vi har en stark trupp och ett bra lag med många skickliga spelare.

– Framför allt tror jag att vi har en stark grupp som håller ihop. Alla pratar med alla. Det är bra tävling på träningarna. På isen de senaste matcherna har det varit en väldigt bra kvalitet och det känns som att vi är redo för ett slutspel.

Du har juniorkontrakt med Örebro, hur går tankarna inför kommande säsong?

– Oj… Klart att jag vill ta ett steg framåt i min utveckling. Var jag sedan hamnar får vi se. Jag har ett juniorkontrakt men siktar på ett seniorkontrakt. Det kommer jag göra allt för.

– Det skulle vara en ära att få ett seniorkontrakt, men det kanske inte alltid blir så. Då får jag ta det och jobba hårdare, avslutar Felix Färhammar.

