Kan bli kontraktslös igen: “Svår situation”

Eric Norins korttidskontrakt med Frölunda löper ut snart. Samtidigt har den 34-årige backen endast fått speltid i två matcher. Än är det oklart var Norin kommer att hamna.

– Jag har inte hört någonting om en förlängning – jag tror att min tid kommer framöver, säger Norin till hockeysverige.se.

Framtiden är oviss för Eric Norin när hans avtal med Frölunda lider mot sitt slut. Foto: Bildbyrån (Montage)

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Eric Norin anslöt till Frölunda den fjärde december på ett sju-veckors kontrakt. Torsdagens match mot Luleå skulle bli backens tredje match med sin nya klubb.

Matchen som spelades i Göteborg var även Norins första som hemmalag i Scandinavium. Någon speltid blev det däremot inte för den 34-årige backen.

– Det var ändå kul. Det var stort att komma in här. Jag har bara spelat som bortalag här förut. Så det var kul men det hade ju varit roligare om jag hade varit inne också, säger Norin till hockeysverige.se.

Du fick lite speltid i de två matcherna innan torsdagens, känner du att du ändå börjar komma in i laget mer nu?

– Rosten är borta känner jag. Så jag kommer in i det mer nu tycker jag. Man får ta det successivt. Det är bara att köra på.

Eric Norin om ovissa framtiden: “Inte hört någonting om en förlängning”

Norin, som nobbades av AIK efter den föregående säsongen, gick kontraktslös fram till att han anslöt till Frölunda. Backen är dock nu inne på sina sista veckor på kontraktet med Frölunda.

Frågan är vad som väntar Norin framöver.

– Nej, jag har inte hört någonting om en förlängning. Det får agenten och sportchefen ta. Men jag trivs jättebra och är gärna kvar om jag får.

Känner du att det är något specifikt du behöver jobba på för att ta en större roll i laget?

– Man kan alltid jobba på allt möjligt, något specifikt känner jag väl inte. Det är bara att jobba på, på träningarna, jobba på gymmet och visa att jag kan spela. Så tror jag att min tid kommer framöver, säger Norin.

Det är ännu oklart var Norin kommer att hamna och ifall det blir en förlängning med Frölunda. Själv vill han dock gärna bli kvar i Göteborg.

Har mer att gå för: “Det klickar inte som det ska än”

Göteborgsklubben hade tagit in backförstärkningen i och med att junioren Oskar Wahlberg lånats ut till Östersund. Dessutom skadades försvarsgeneralen Christian Folin.

Norin har under de tre sista matcherna varit med som extraback i Frölundas laguppställning. Det innebär även att backen har fått en begränsad speltid per match, eller inte fått spela alls.

Tycker du att du har fått visa vad du kan gå för under de få matcherna du har fått speltid?

– Det är svårt att säga. Det är ett tufft läge att komma in också. Det kanske inte klickar som det ska än. Spelet som vi ska spela kanske inte riktigt har varit där än så det är en svår situation men jag försöker göra mitt bästa, säger Norin.

Eric Norin har bara fått ströminuter i Frölunda hittills. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Robert Ohlsson: “Får se om det blir mer – han är en proffsig kille”

Norin har varit en stabil back med många år i HockeyAllsvenskan med AIK och två i SHL med Brynäs. Att ta plats i laget som har varit starkast i Sverige under hela hösten är dock ingen lätt uppgift.

Under presskonferensen efter matchen mot Luleå hade Frölundas tränare Robert Ohlsson följande att säga om Norin.

– Han har kommit in och har fått träna här men inte fått den istiden som han hade kanske hoppats på. Men han krigar på och gnuggar på och hjälper oss i våran verksamhet. Så får vi se om det blir mer.

– Han är en proffsig kille och har spelat på en hög nivå i HockeyAllsvenskan under en lång lång tid. Nu var detta det första han fick den här säsongen, att köra med Frölunda direkt, men det är klart att det är en bra spelare, säger Ohlsson.

Det återstår att se var Norin hamnar när hans kontrakt med Frölunda löper ut. Samtidigt är Göteborgsklubben inne i en liten svacka och har för första gången på säsongen förlorat två matcher i rad.

På lördag får Frölunda chansen att komma tillbaka på det vinnande spåret när Leksand är på besök. Det kan även vara en av Norins sista chanser att visa upp sig under en match innan hans kontrakt löper ut.

Matchstart mellan Frölunda och Leksand startar klockan 15:15.

