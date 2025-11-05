I veckan väntar landslagsmatcher där både herr- och damlandslaget kommer spela. Då blir det en speciell situation när syskonen Ebba och Isac Hedqvist båda kommer att spela för respektive landslag.

– Det är häftigt att vi kan vara på samma ställe, säger Ebba Hedqvist till Hockeysverige.se.

Tre Kronor och dam och herr har båda en Hedqvist i sitt lag.

Foto: Svenska ishockeyförbundet och Ronnie Rönnkvist.

Fanny och Victor Rask. Ida och Robin Press. Tina och Tobias Enström… Det har såklart funnits syskonpar som spelat i Tre Kronor respektive Damkronorna. Inför veckans landslagsturneringar hittar vi ytterligare ett syskonpar som får dra på sig tröjorna med dom Tre Kronorna på, Ebba och Isac Hedqvist från Anders Hedbergs Svedjeholmen.



— Det var direkt till ishallen efter skolan. I alla fall dom flesta dagarna, säger Isac Hedqvist när hockeysverige.se får en intervju med syskonparet och frågar om hur dagarna såg ut efter skolan hemma i Svedjeholmen.



Ebba Hedqvist:



— Vi hade ofta fri is där innan träningarna så dom flesta körde friåkning där direkt efter skolan.

— Efter det var det hockey här hemma i vardagsrummet eller uppe på Isacs rum. Var det vinter körde vi i stället ute på gatan. Det var mycket sådant efter skolan.



Syskonen har också spelat tillsammans vid några tillfällen.

Isac Hedqvist:

— Ja, det gjorde vi…

Ebba Hedqvist:

— Vi spelade till och med i samma kedja då. Det var inte ofta utan hände bara ett par gånger.

”Tror att vi var mer lika varandra då vi var yngre”

Isac, hur var det att spela med lillsyrran?

— (Skratt) Det var jäkligt coolt och ett minne för livet.



Ebba Hedqvist spelade redan i Svedjeholmen tillsammans med landslagskompisen, Mira Hallin. I laget spelade även Ryder Ritchie, son till en av MoDo:s mest framstående importer, Byron Ritchie.



— Han spelade mest i mitt och Miras lag, men aldrig tillsammans med Isac, säger Ebba Hedqvist om sin tidigare lagkompis Ryder Ritchie som är draftad i NHL av Minnesota och idag spelar för Boston University.

Ryder Ritchie spelade även han i Svedjeholmen.

Foto: Martin Jansson.

Hur har ni båda följt varandra genom åren?

Isac Hedqvist:

— Jag försöker kolla så mycket matcher jag kan och det finns tid till. Det är en sjukt häftig resa hon har gjort och som har varit kul att följa.

Ebba Hedqvist:

— Samma sak. Vi brukar sitta hemma hela familjen och kolla alla hans matcher som vi hinner med. Det har varit kul att följa Isac senaste åren då han varit i SHL och tagit stora kliv.



Kan ni se likheter i varandras spelstilar?

Ebba Hedqvist:

— Båda är har ett ganska bra spelsinne, men jag tror att vi var mer lika varandra då vi var yngre.

Isac Hedqvist:

— Några likheter har vi säkert, men sedan skulle jag inte säga att vi riktigt samma typ av spelare.

Ebba och Isac Hedqvist gick olika spår

Pappa Ola Hedqvist var målvakt i MoDo, men målvaktsspelet är inget som lockat Hedqvistarna.

— Jag var målvakt en gång, men han har sagt att han inte ville att vi skulle vara målvakter. Han rekommenderade inte det, säger Ebba Hedqvist med ett skratt.



Inför säsongen 2021/22 valde Isac Hedqvist att lämna MoDo:s J18 för att flytta norröver, till Luleå.



— Luleå var intresserade så jag åkte dit och hälsade på. Jag tyckte det såg bra ut och det dom sa lät bra. Allt kändes bra då jag var där uppe för att hälsa på, så det kändes rätt för min del.

Syskonen Hedqvist när de var mindre.

Isac Hedqvist har så här långt svarat för fyra mål och totalt sex poäng på 17 matcher den här säsongen.



— Säsongen har varit lite upp och ner. Jag tycker att det varit tufft i vissa matcher, dels för mig dels för laget. Jag har kämpat på och försöker göra något bra på isen, men sedan går det inte alltid hem.



Svenska Mästarna, Luleå, ligger just nu nia i SHL-tabellen med 22 poäng upp till ettan Frölunda, men bara fyra poäng när till bottenplacerade HV71.



— Vi har haft en lite tuff start. Jag tycker ändå inte att det är någon dålig stämning i laget utan vi försöker bara fokusera framåt och vet att vi kan spela bra, att få fram det spelet igen.

Har varit framstående i SDHL

Ebba Hedqvist har svarat för nio mål och totalt 19 poäng på 17 matcher. Med det är hon bästa svenska spelare i SDHL:s poängliga. En totalt femteplats.



— Vi startade som lag lite halvdant och hade folk borta. Nu mot slutet tycker jag att vi har kommit i gång bra.

— Det har gått bra även för mig så jag ska försöka fortsätta på den inslagna vägen.



Under säsongen har MoDo dessutom fått in landslagsmålvakten, Tindra Holm, som dessutom är en av två målvakter under Lidl Hockey Games i Ängelholm.



— Det har betytt jättemycket för hela laget. Hon är en stor trygghet i våra matcher, så det känns jättebra. Hon har även kommit in i gruppen bra.

Ebba Hedqvist. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Går det att få tyst på henne i omklädningsrummet?

— (Skratt) Hon kan babbla på och bidrar med en bra stämning, så det är bara kul.



Nu är alltså både Ebba och Isac Hedqvist i Ängelholm för landslagsspel. Det är nog också första gången ett syskonpar från dam respektive herr-kronorna funnits med på samma lagbild

Ebba och Isac Hedqvist kommer spela för landslagen samma vecka

Ebba Hedqvist:

— Det är häftigt att vi kan vara på samma ställe. Att Isac kommer in i landslaget nu och jag samtidigt är här är väldigt speciellt. Det är väldigt kul att han för göra debut nu.

Isac Hedqvist:

— Det är jättekul. Jag tycker att Ebba gjort det jättebra i landslaget sedan hon gjorde sin debut, vilket var ett tag sedan nu.

— För min egen del tycker jag det är häftigt och är en dröm sedan jag var liten. Sjukt roligt att få den här chansen så det är bara att ta för sig.

Isac Hedqvist har spelat junior-VM för Sverige. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Tror ni föräldrarna där hemma i Svedjeholmen är extra stolta just nu?

— Ja, det är dom, säger både Isac och Ebba samtidigt.



Vilka förväntningar har ni båda på landslagsveckan?

Isac Hedqvist:

— Jag ska bara försöka fokusera på mitt spel och förhoppningsvis går det vägen. Också försöka vinna lite matcher. Det ska bli spännande.

Ebba Hedqvist:

— Vi ska försöka komma upp på vinnarspåret igen. Som lag ta nästa steg inför OS. Jag ska försöka bidra med det jag kan, men framför allt ska vi försöka vinna matcher.