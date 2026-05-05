Det var som vanligt nära – men man räckte inte hela vägen fram i år heller. Nu berättar BIK Karlskogas sportchef Torsten Yngveson om:

Foto: Bildbyrån.

Det har gått ett par veckor sedan BIK Karlskoga föll i den allsvenska finalmatchen mot Björklöven. Sedan 2020 har BIK åkt ut i kvartsfinal en gång, semifinal fyra (!) gånger och nu förlorat en finalmatch. Det har blivit en vana för värmlänningarna att ofta trotsa oddsen – men inte riktigt räcka hela vägen fram.

Och precis så var det även i år.

– Det är klart att det på ett sätt känns bra, såklart. Men man vill ha mer. Man vill stå överst på pallen. Vi gör en bra säsong men vi vann i slutändan inte. Då blir det en ganska tudelad känsla, konstaterar sportchefen Torsten Yngveson i en intervju med hockeysverige.se.

– Vi mötte ett Björklöven som i år fick till det på alla plan. Både med ekonomiska resurser och att man verkligen spelade som ett lag. Då är det tufft att hantera dem.

Det krävs för att BIK ska gå upp

Det är inga dussingäng som BIK åkt ut mot genom åren. De har förlorat i slutspelen mot Björklöven vid två tillfällen, och i övrigt är det HV71, Djurgården, Brynäs och AIK som blivit för tuffa i slutspelen.

– När man landat lite i säsongen så måste man ju se helheten. Vi är en lite mindre klubb, men vi kunde i alla fall välta MoDo i semifinalen. Ett annat år kanske vi kan välta ett finallag också. Sen vet jag att hockeyfolk som kanske ser på oss utifrån tycker vi gör det bra, rent av en kanonsäsong. På ett sätt kan vi också känna så, men det går lite emot vårt DNA när vi i slutändan ändå inte står högst upp, menar Yngveson.

– Jag tror dock det var jäkligt viktigt att vi till slut kunde ta oss förbi semifinalen och knuffa oss själva ett steg närmare.

Torsten Yngveson.

Foto: Bildbyrån.

Men det låter lite på dig som att det kanske inte bara krävs att ni får till en fullträff – utan att någon av de stora klubbarna misslyckas också?

– Jag tror du slår huvudet på spiken där. Det vill till att någon av klubbarna med en större budget gör ett lite sämre år. Så är det bara. Vi kan också växa som klubb och ta oss närmare och närmare, och på så sätt öka våra möjligheter. Det har vi redan gjort i viss mån, för nu är vi inte i bottenskiktet när det gäller spelarbudgeten längre. Nu är vi i mitten. Men vi vill också bygga en klubb i balans, en klubb som har ekonomin med sig.

– Det är klart att vi också kan vråla på med allt vi har en säsong, och vara där uppe i toppen, men då kan det också komma rejäla baksmällor, säger Torsten Yngveson.

Yngveson om valet av Jonas Holmström

Sin vana trogen har Yngveson fått tillbringa lågsäsongen med att ersätta spelare som flyttar uppåt i seriesystemet. Tim Barkemo är redan klar, och det finns också SHL-rykten kring bland annat Åke Stakkestad.

Dessutom har tränaren Dennis Hall tagit över fjolårets svenska mästare Luleå efter tre lyckade år i BIK.

– Det är klart vi är grymt tacksamma för det Dennis gjort. Han har fört in en bra balans av det vi vill stå för, med det hårda jobbet och en bra attityd, men också med ett strukturerat försvarsspel. Utifrån det har han gjort det jättebra. Två semifinaler och en final…ur den aspekten har han gjort det bäst någonsin. Men vi har ju haft tränare hos oss alla andra år också, och då har vi också varit där uppe. Med en betydligt mindre spelarbudget. Så vi väljer att se på det som vi brukar göra, att det kommer komma in någon som gör det lika bra.

Valet föll på Jonas Holmström, som närmast kommer från den danska ligan. I Sverige har vi främst sett honom i HV71, som huvudtränare på juniornivå och assisterande tränare på seniornivå, samt som assisterande tränare i MoDo.

– Det är svårt att peka ut något specifikt som gjorde att vi valde honom. Det var en helhet. Men jag har alltid känt att personligheten är en viktig del och där klickade det direkt när vi pratade och när jag träffade honom.

– I övrigt är han otroligt dedikerad till ishockeyn. Han är villig att lägga ner ett hårt arbete, och det är något som vi vant oss vid med Karl (Helmersson) och Dennis. Det är tränare som jobbar 8-17 även till vardags. De lägger ner tiden som behövs. Det är något som Arto (Miettinen) och (Marcus) Kull (assisterande tränare) också är vana vid. Och det har ju alldeles uppenbart varit framgångsrikt också.

Jonas Holmström under tiden i MoDo.

Foto: Bildbyrån.

Yngveson berättar att fanns flera bra alternativ att välja bland.

– Vi har haft många fina kandidater, men när vi kände en match med Jonas på de där olika parametrarna kändes det bra. Det kokade ner till helheten.

Han har ju inte varit huvudtränare på seniornivå i Sverige – är det något som oroar dig?

– Det är klart att det hade varit ett ännu enklare val om han hade varit huvudtränare i fyra, fem år. Men han har ändå erfarenhet av att ha tränat på högre nivå i många år. Och nu fick han ett år som huvudtränare i Ålborg också. Och tillsammans med det övriga ledarteamet är jag trygg i att det kommer bli bra.

Förutom Dennis Hall får tidigare nämnda Tim Barkemo sannolikt räknas som det hittills tyngsta tappet under Silly Season. Barkemo flyttar nu till Timrå efter att ha tillhört HockeyAllsvenskans bästa backar den gångna säsongen.

När du ser en spelare vara så bra, knyter du näven i fickan och tänker ”järnspikar, han är för bra”, eller kan du bara se det positivt?

– Efter 14 år i branschen känner jag inte att det är jobbigt längre. I början av min sportchefstid kunde jag tänka: ”Fasen vad jobbigt, kan han inte lugna ner sig lite?” när en spelare gör bra ifrån sig.

– Men det var någon som sa till mig att de riktigt, riktigt bra spelarna – de har man bara till låns. Blommar man på det sätt som exempelvis han gjorde hos oss, då är man gjord för att ta steget.

Tim Barkemo har lämnat för Timrå. Foto: Bildbyrån.

Tror på nye backen: ”SHL-potential”

Men just de många spelartappen från år till år har varit svåra att hantera.

– För att vi ska kunna ta steget och gå upp är vi nog på något sätt tvungna att få behålla fler spelare varje år. Jag tror det är det som gjort att vi fallit i slutändan. Det har varit lite för många som lämnat varje år. Räknar man bakåt 15-20 år är vi nog den klubb som ligger i topp när det gäller att få upp spelare till SHL – och det är väl både på gott och ont.

– Samtidigt är det ju så att även Björklöven hade tappat en rad duktiga spelare om de inte hade gått upp. Vi ser nu hur Kalmar, som gjort det bra, tappar spelare. De som är med i toppen av allsvenskan, men inte går upp, kommer alltid tappa spelare.

Officiellt har BIK en målvakt, tre backar och nio forwards på avtal. Nyförvärven som presenterats är två välkända namn för den svenska publiken, Jesper Emanuelsson och Oscar Lawner, men också en mer okänd spelare i backen Lucas Ölvestad. 24-åringen kommer närmast från spel på college och har aldrig spelat seniorhockey i Sverige.

– Vi har alltid höga förväntningar på alla nyförvärv. Men jag tror Lucas kan få en riktig skjuts i BIK. Jag tycker han har SHL-potential. Han behöver visa sig från sin bästa sida nu när han är hemma i Sverige, men gör han det kommer han få ögonen på sig. Gör man det bra i BIK blir man per automatik attraktiv för andra klubbar.

– Han har varit över där borta ett tag så vi får vara beredda på att det kan ta lite tid för honom att komma in i allt i Sverige. Men jag tror det kommer gå rätt fort.

Det är den fjärde maj (när intervjun genomfördes) – hur ligger du till med lagbygget om du jämför med hur du brukar ligga till den fjärde maj?

– Jag ligger säkert några pjäser efter. Jag brukar vilja vara klar tidigt. Men när slutsignalen gick mot ”Löven” kände man lite halvpanik och det kändes svårt att sätta ihop en ny trupp direkt. Samtidigt märker jag att intresset runt att spela i BIK är stort. Vi får fina namn till oss och tittar på en del.

– Grunden och stommen är på väg att sätta sig. Så jag är relativt nöjd med läget ändå.

Source: BIK Karlskoga @ Elite Prospects