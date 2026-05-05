Ryktas bort – svarar nu

Kim Rosdahl har ryktats vara på väg bort från Västerås. Nu svarar han på ryktet.

– Jag har ett avtal kommande säsong och då är man kvar, säger han till VLT.

Västerås bygger om till nästa säsong. Nyckelspelare som Rasmus Korhonen, Konstantin Komarek och Oscar Lawner lämnar. Dessutom är Mikael Wikstrand klar som ny tränare och Peter Popovic ansluter strax som ny sportchef.

En annan som varit ryktenas man – trots ett gällande kontrakt – är Kim Rosdahl. Men för VLT bekräftar han att han räknar med att vara en Västeråsspelare även nästa säsong.

– Jag har inga sådana planer. Jag har ett avtal kommande säsong och då är man kvar, det avtalet fortsätter jag på. Det är ett ungt och spännande lag på gång så det är titta framåt som gäller för mig.

På frågan om han kan tänka sig att lämna ifall Västerås säger att de behöver frigöra pengar svarar han:

– Det är ett problem för senare i så fall tycker jag. Det är alltid svårt att spekulera i vad som ska ske i framtiden. Man kan bara vara här och nu liksom, det är så jag har det.

Stefan ”Stiffen” Holmgren, som agerar som sportchef i väntan på att Peter Popovic ansluter, säger att planen är att Rosdahl stannar även kommande säsong.

– I dagsläget så är ju Kim vår spelare på kontrakt. Vi hedrar det kontraktet och har räknat in honom i lönebudgeten så det är inte så mycket mer att säga om det.

Kim Rosdahl gjorde förra säsongen 22 poäng på 37 matcher i HockeyAllsvenskan.

