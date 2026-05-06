Colorado med ny seger i serien mot Minnesota

Med 5–2 (2–1, 1–0, 2–1) hemma har Colorado tagit ett rejält grepp om serien mot Minnesota i Stanley Cup-kvartsfinal herr. Colorado leder nu matchserien med 2-0.

Colorado tog ledningen i början av första perioden genom Martin Necas.

Minnesota kvitterade till 1–1 genom Kirill Kaprizov tidigt i matchen.

Colorado gjorde 2–1 genom Gabriel Landeskog på pass av Nathan MacKinnon och Martin Necas efter 8.24.

Efter 1.24 i andra perioden slog Nicolas Roy till på pass av Ross Colton och Brock Nelson och gjorde 3–1.

Colorado ökade ledningen till 4–1 genom Nathan MacKinnon efter 13.18 i tredje perioden.

Minnesota reducerade dock på nytt till 4–2 genom Marcus Johansson efter 14.33 av perioden.

Colorado kunde dock avgöra till 5–2 med fyra sekunder kvar av matchen genom Valerij Nitjusjkin.

Nathan MacKinnon gjorde ett mål för Colorado och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen möts igen på söndag 03.00.

Colorado–Minnesota 5–2 (2–1, 1–0, 2–1)

Stanley Cup-kvartsfinal herr

Första perioden: 1–0 (2.51) Martin Necas (Nathan MacKinnon, Brett Kulak), 1–1 (2.57) Kirill Kaprizov (Ryan Hartman, Mats Zuccarello), 2–1 (8.24) Gabriel Landeskog (Nathan MacKinnon, Martin Necas).

Andra perioden: 3–1 (21.24) Nicolas Roy (Ross Colton, Brock Nelson).

Tredje perioden: 4–1 (53.18) Nathan MacKinnon (Nazem Kadri, Gabriel Landeskog), 4–2 (54.33) Marcus Johansson (Danila Jurov, Daemon Hunt), 5–2 (59.56) Valerij Nitjusjkin.

Utvisningar, Colorado: 2×2 min. Minnesota: 5×2 min.

Ställning i serien: Colorado–Minnesota 2–0 (bäst av 7)

Nästa match:

10 maj, 03.00, Minnesota–Colorado