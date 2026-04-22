Det innebär också slutet på Dennis Halls tid i Bofors och efteråt var han känslosam.

— Just nu är det bara tomhet och sorg, säger Hall till hockeysverige.se.

Dennis Hall tar farväl av BIK Karlskoga efter tre år i föreningen. Foto: Ronnie Rönnkvist & Johan Bernström/Bildbyrån

KARLSKOGA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Resan tar slut för BIK Karlskoga och Dennis Hall i final mot Björklöven.

De blir svepta och åker ut med 4-0 i matcher i finalen av HockeyAllsvenskans slutspel. Efteråt fick Hockeysverige.se fick några ord med tränaren Dennis Hall som hyllar gruppen som han har jobbat med i Karlskoga under säsongen.

— Jag är så sjukt stolt över grabbarna, säger Hall med glansiga ögon. Killarna sätter fingret på vad karaktär är.

— Sedan möter vi ett skickligare ”Löven” som välförtjänt vinner. Sättet som vi egentligen hela säsongen tar oss an uppgifter och motgångar, för mig är det lagidrott. Extremt fina människor och det är därför det smärtar något enormt.

Vad är det som gör att det blir 4-0 till Björklöven?

— Vi hade behövt flera marginaler på vår sida och minimera misstagen för det var tydligt att dom satte dit x-antal chanser. Liknande chanser vi också skaper, men inte gör mål på.

— Sedan är dom effektiva bakåt också. I slutändan räckte vi inte till, men viljan och karaktären att alltid ge allt hoppas jag ingen tar ifrån killarna.

Dennis Hall lämnar Bofors efter förlusten mot Björklöven. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Dennis Hall känslosam − lämnar Karlskoga

Det är sedan tidigare redan klart att Dennis Hall kommer att lämna BIK Karlskoga efter säsongens slut.

Med vilka känslor lämnar du BIK Karlskoga efter din tid i klubben?

— Just nu är det bara tomhet och sorg. Framför allt bottnar det i fantastiska relationer och minnen, säger både stolt och känslosam Dennis Hall.

Till TV4 berättar Dennis Hall mer om känslorna kring att lämna BIK Karlskoga, där han var märkbart tagen.

— Jag kommer att sakna de här människorna här. Det är tufft att krama om alla. Sedan är det vissa som man har haft över de här tre åren, med allt vad det innebär… Det är tungt, det är tungt just nu, säger Hall i tv-intervjun.

Till nästa säsong ryktas Dennis Hall ta över som ny huvudtränare i Luleå. Han själv är däremot fåordig om sin framtid.

— Det får vi se. Nu ska vi plåstra om varandra och krama om varandra lite. Allt fokus ligger här, säger Hall till TV4.

Source: Dennis Hall @ Elite Prospects