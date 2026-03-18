Orden om Liv: ”Hade mått bra av en säsong till i HA”

Nicklas Danielsson tog Herman Liv till Almtuna.

I den hockeyallsvenska klubben har 19-åringen fått sitt genombrott på seniornivå, och ryktas nu vara klar för HV71 till nästa säsong.

Sportchefen är väldigt imponerad av Liv – men uppmanar ändå till lugn.

– Jag tror att han skulle må bra av att spela ett år till i Hockeyallsvenskan, säger sportchefen till Hockeysverige.se.

Nicklas Danielsson om Herman Liv.

Almtuna valde att plocka in Viktor Andrén som rutinerad förstaspade inför säsongen. Men det slutade med att han fick dela ansvaret på ett helt annat sätt än väntat med Herman Liv.

Med bara 2,35 insläppta mål per match och en räddningsprocent på 91.6, blev Herman Liv allt oftare valet i mål när säsongen avgjordes.

Nicklas Danielsson lyfter Andréns roll i Livs utveckling.

– Jag tycker att Viktor ska ha stor eloge för den start som han stod för, som jag sa till honom på exitmötet. Han tog några riktigt viktiga vinster till oss, exempelvis Kalmar hemma. Det var några matcher till där i början av serien.

– Men framförallt också eftersom Herman (Liv) kommer in som ung J20-målvakt, från ingenstans egentligen att han fick växa in i det i lugn och ro. Viktor spelar bra i början och skapar lite lugn till laget och till Herman och verksamheten i stort. Sen kommer Herman in och plockar matcher och gör sin resa. Viktor har varit väldigt viktig på den här gruppen. På alla sätt, verkligen.

Hyllar JVM-duon: ”Otroligt bra”

Herman Liv liksom Love Härenstam fick sina första riktiga chanser i Hockeyallsvenskan för Almtuna IS och Södertälje SK.

Stärkta av JVM-guldet i vintras har båda levererat på hög nivå under våren, som 19-åringar.

– Ja, de har varit otroligt bra ju båda två. De har varit väldigt duktiga och tungan på vågen i många matcher för respektive lag. Det är kul för Herman var väl ett lite osäkert kort när vi tog honom, han hade spelat J20-hockey och inte gjort någon seniormatch direkt.

– Det var en liten chansning men det slog mycket väl ut. Han är en underbar kille som är härlig i gruppen och en glädjespridare. En riktig match-målvakt.

Danielsson om Livs nästa klubbadress

Danielsson lyfter kombon Andrén-Liv som ett lyckat drag.

– Herman kan ta de här extra puckarna när det brinner och kan göra en galen räddning. Utöver det är han en jäkla härlig kille som vi har trivts väldigt bra med. Herman har också trivts väldigt bra i Almtuna som han själv har nämnt. Det har varit en lyckad målvaktskombo, där Herman bidragit med sin ungdomliga entusiasm och Viktor med sin erfarenhet.

240916 Almtunas sportchef Nicklas Danielsson poserar för porträtt under Hockeyallsvenskans upptaktsträff den 16 september 2024 i Stockholm. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN / kod SH / SH0520

Strax innan jul rapporterade Expressen att Liv är klar för spel i HV71 till nästa säsong. I nuläget är det, som bekant, inte klart om HV71 spelar i SHL eller Hockeyallsvenskan nästa säsong.

Nicklas Danielsson tror att Liv hade mått bra av spel i HA ett år till.

– Utifrån min position så önskar jag att det lag som tar Herman ser lite till Herman vad som är viktigt och bäst för honom för att på sikt få bäst nytta av honom och för honom. Jag tror att han skulle må bra av att spela ett år till i Allsvenskan.

– Det är ändå andra året på seniornivå som väntar. Att då få komma in i det efter att ha gjort en jättefin första säsong och möta upp den med en väldigt bra säsong till.

Source: Herman Liv @ Elite Prospects