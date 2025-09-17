På två och en halv vecka tappade Kalmar HC tre nyckelbackar.

Nu öppnar sportchefen Daniel Stolt upp om jakten på ersättare – och hur det kom sig att nyförvärvet Clay Hanus lämnade tio dagar innan premiären i Hockeyallsvenskan.

– Det är pengar jag aldrig får tillbaka, berättar Stolt för hockeysverige.se.

Daniel Stolt och Clay Hanus. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog och Aimee Dilger/SOPA Images/Alamy.

”Jag har fått jobba för min lön de senaste dagarna, helt klart”



Det är på detta sätt Daniel Stolt inleder när hockeysverige.se träffar honom på Hockeyallsvenskans upptaktsträff. Säsongen 2025/26 är runt hörnet och de flesta har hunnit spela ihop sina trupper ordentligt under försäsongen, medan sportchefen i Kalmar HC tvingats till an plötsligt backjakt.



– Det har varit ett jäkla jobb, säger Stolt och förklarar händelseförloppet där man gått från att ha en klar backsida till att plötsligt behöva få in tre spelare, allt inom loppet av två och en halv vecka.

– Det var en långtidsskada som vi visste om på (Ludvig) Jardeskog, men under tiden hade vi tänkt att övriga kan vara friska och krya. Sen åker Henke (Henrik Nilsson), vår kapten på ett olyckligt skott på foten, och så har vi en olycka på träning där Elliot Ekmark trillar in i (Carl-Johan) Lerby där det blir ett benbrott i foten. Och till sist så ringer vårt nyförvärv Clay Hanus efter matchen mot Nybro (7 september) och säger ”jag vill sluta spela hockey”. Det är verkligen en shitshow, tänker man. Det kan inte vara sant.



Just den sista smällen under denna korta tid är även den som fått mest uppmärksamhet i media.



När Clay Hanus i maj presenterades av Kalmar beskrevs han av Stolt som ”en väldigt spännande spelare” som funnits på radarn redan inför förra säsongen, och förväntningarna var höga efter hela 43 poäng på 28 matcher i USports och Mount Royal University 2024/25. Tio dagar innan debuten kom sedan beskedet om att parterna gått skilda vägar för att spelaren velat avsluta sin utbildning.



– Lite så var det när jag vaknade på måndag morgon (att det kändes som en mardröm). Dels hade vi en mardrömslik insats mot Nybro. Det hade väl räckt det. Ändå var det inte det som oroade. Det var mer ”jaha ska vi kunna träna idag? Vad har vi för folk?”. Någonstans började jobbet redan söndagkväll och sen pågick det till i onsdags kväll. Sedan dess har jag kunnat sova lite, och lugna ner mig framförallt.



Det är en väldigt speciell situation att en spelare ringer för att han vill sluta. Hade det kommit på tal tidigare?

– Nej, det kom som en blixt från klar himmel. Däremot märkte vi i matchen mot Nybro att han inte var där mentalt. Viktor (huvudtränare Tuurala) sa till mig ”vad är det med Clay? Han är ju inte här”. Någonstans kände han nog att det där kunde vara hans sista hockeymatch, och det var nog rätt jobbigt.

– När jag satt i bilen på väg hem ringde Clay och sade ”Jag måste prata med dig”. Jag ringde upp honom senare och han berättade. ”Jag har tagit beslutet att sluta spela hockey. Jag har inte kärleken och drivet som krävs att spela på den här nivån. Jag vet vilken situation jag sätter dig i, men samtidigt gör jag ingen nytta”.



Daniel Stolt berättar hur han sedan frågade om den tidigare träningsmatchen mot Vimmerby där Hanus spelat bra och stått för två assist. ”Jag kände ingen glädje” var svaret i telefonen.



– Då förstår man att det är rätt illa. Det är ingen idé att ha någon kvar om du inte tycker det är roligt när du gör en bra match och två poäng. Vi kände att vi bara slösar med varandras tid om vi behåller honom. Han åkte hem två dagar senare, fortsätter Stolt.



Hur fungerar det rent kontraktsmässigt?

– Han får avsluta avtalet och säga upp sina rättigheter. Det är ingen kostnad för oss, mer än det jag redan lagt ut för flygresa och transferkort. Det är pengar jag aldrig får tillbaka, men i övrigt fick han lösa hemresan själv i och med det är han som säger upp avtalet. Sen är det ändå jäkligt jobbigt då man har investerat tid och pengar i honom.

Så gick jakten till: ”Borde kanske spela på en högre nivå”

För att se till att laget har en tillräckligt bred backsida till fredagens premiär mot Almtuna har Kalmar därmed plockat in Felix Carell (lån från Malmö), Wilhelm Westlund (korttidskontrakt), samt SHL-rutinerade Samuel Jonsson.



Daniel Stolt berättar att han, trots tidspressen, inte ville stressa fram värvningarna och hoppa på första bästa namn han fick till sig.



– Jag tycker att vi har gjort ett rätt så bra jobb och tagit det relativt coolt utifrån förutsättningarna. Vi började med Felix Carell och sen kom Wille Westlund och Samuel Jonsson in. Så nu tränar vi med åtta backar på träning, vilket är helt otroligt. Risken är att man blir tjock i andra änden sen när folk kommer tillbaka, men det är bra att ha en bred trupp, tänker vi, säger sportchefen.

Samuel Jonsson ansluter till Kalmar. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån.

Har det här varit namn som ni har varit intresserade av en längre tid?

– Nej, Carell blev till då vi kände att vi behövde göra något snabbt, och det snabbaste vi kan göra är att hitta ett SHL-lån, kanske av någon som är i spel redan. Sen visste jag genom kontakter att Felix hade gjort det bra i Malmös försäsongsmatcher. Alsenfelt var väldigt tillmötesgående och hjälpsam i det här.

– Efter det hade vi bruttolistan med namn vi fick till oss, och några vi sökte upp. När man tittar på hur vi har prioriterat så har det varit någon form av, i det här läget, svenska backar som snabbt kommer in och kan hockeyn i Sverige. Det fanns säkert jättefina namn från Nordamerika eller Finland men i det här läget var vi tvungna att veta att de kan spela här. Sen kände vi att båda har tillräckligt med erfarenhet och att det ändå är rätt bra ålder på dem. Samuel är en otroligt bra hockeyspelare som kanske borde spela på en högre nivå också. Vi är glada att han är hos oss nu och det kändes som att vi, utifrån listan, fick bra träffar.



Stolt avslutar med att han inte känner någon oro kring att man nu har elva backar i truppen när alla är hela och friska.



– Jag tänker att det är en lyxproblematik om vi hamnar där. Just nu ser det ut som att Lerby och Henke är borta ett tag till, och jag räknar med att vi får någon mer skada under resans gång. Det är så det brukar vara. När det väl börjar så brukar skiten bara fortsätta. Vi får väl hoppas att det släpper lite, säger han.

