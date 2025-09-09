Backkrisen i Kalmar HC blir ännu värre.

Clay Hanus bryter sitt kontrakt med klubben bara tio dagar innan premiären i HockeyAllsvenskan.

– Jag har fattat beslutet att gå vidare från hockeyn och avsluta min utbildning och börja nästa kapitel i mitt liv, säger Hanus.

Clay Hanus lämnar Kalmar, utan att ha spelat en tävlingsmatch för klubben. Foto: Aimee Dilger/SOPA Images/Alamy

Kalmar HC saknar redan ledande backarna Henrik Nilsson och Carl-Johan Lerby som är skadade. Sportchefen Daniel Stolt har redan aviserat att klubben är ute på marknaden och letar efter en ny back.

Under tisdagsmorgonen kommer ett nytt tungt besked för smålänningarna. De meddelar att den 24-årige amerikanen Clay Hanus bryter sitt kontrakt bara tio dagar innan premiären. Den tilltänkte toppbacken väntas i stället avsluta sin hockeykarriär.

– Efter mycket funderande och övervägande har jag fattat beslutet att gå vidare från hockeyn och avsluta min utbildning och börja nästa kapitel i mitt liv. Jag har uppskattat min korta tid i Kalmar oerhört mycket, säger Clay Hanus i ett uttalande på Kalmars Instagram.

Kalmar tvingas leta nyförvärv

Clay Hanus värvades till Kalmar från den kanadensiska collegeligan där han gjort vann backarnas poängliga i fjol och även utsågs till ligans bästa spelare. Nu var tänkt att få en stor roll i Kalmar men nu lämnar han alltså utan att ha spelat en enda tävlingsmatch för klubben. Eftersom att både Henrik Nilsson och Carl-Johan Lerby fortsatt saknas letar nu Kalmar intensivt efter ett nyförvärv.

– Givetvis ledsamt att Clay väljer att åka hem efter denna korta tid, men vi respekterar hans beslut fullt ut. Vi tittar just nu på förstärkning på backsidan eftersom Henrik (Nilsson) och (Carl-Johan) Lerby inte är tillgängliga för spel närmaste tiden samt att Clay väljer att åka hem är behovet av förstärkning på backsidan i ett akut läge, säger sportchefen Daniel Stolt.

I skrivande stund har Kalmar endast fyra friska seniorbackar inför nästa veckas premiär. I klubben finns även Tobias Abrahamsson på tryout och junioren Jakub Hasek.

