Därför valde AIK-profilen Södertälje

Daniel Muzito-Bagenda tvingades lämna AIK efter fyra raka säsonger i klubben. Nu ska publikfavoriten från Hovet istället representera Södertälje – en toppkonkurrent i Hockeyallsvenskan.

— Södertälje har visat intresse och har en stor tro på mig. Jag har haft bra samtal med Emil, ”AJ” och några till där, säger 29-åringen till Hockeysverige.se.

Efter fyra raka säsonger i AIK, samt en säsong 2018/19, stod det klart att Daniel Muzito-Bagenda inte skulle få något nytt kontrakt med klubben. Ganska snart efter att det blivit officiellt stod det klart att Södertälje i stället skulle bli hans nya klubbadress.

Hockeysverige.se och Muzito-Bagenda slog sig ner på ett café i Fältöversten, som ligger intill Gärdet i centrala Stockholm, för en pratstund om den senaste säsongen och framtiden i SSK.

– Hackig och upp och ner, svarar Muzito-Bagenda direkt när hockeysverige.se frågar hur han upplevde sin säsong 2025/26, där han stod för sex mål och totalt 14 poäng på 20 matcher.

– Jag hade en bra sommar, kom in i det bra. Bra form, bra status och en bra försäsong på det. Någon dag innan premiären fick jag en skada på träningen. Där tappade jag och var borta i fyra månader.

– Det var en tuff och frustrerande period, såklart, och det skedde så nära inpå. Jag kom tillbaka och gjorde en succécomeback mot Östersund borta, som jag bara hade kunnat drömma om (två mål, en assist). Att ha varit borta så pass länge och få den starten var inget jag hade förväntat mig eller tagit för givet. Det var bara skönt att det kom och att det gick så pass bra i comebacken.

Berättar om tuffa skadan: ”Fysiskt var jag 100 procent”

Muzito-Bagenda fortsätter:

– Efter att jag kommit in efter jul och varit borta i fyra månader blev det som att jag fick börja om försäsongen på något sätt.

Daniel Muzito-Bagenda var en stor profil på Hovet under sina år i AIK.

Hur mycket påverkade skadan resten av säsongen?

– Skadan i sig påverkade ingenting, och fysiskt var jag 100 procent. Det handlade mer om att jag hade varit borta så länge. Allt från matchtempo till träningstempo och sådana saker tar tid att ta igen.

– Jag började komma in i det under de sista omgångarna och i slutspelet. Nu blev det bara sex matcher i slutspelet, så det är svårt att summera eftersom det bara blev 26 matcher den här säsongen. Jag tycker att jag kan gå rakryggad och att jag gjorde bra ifrån mig.

Tror du att frånvaron under fyra månader kan komma att påverka kommande säsong?

– Nej, det tror jag inte. Jag har mycket energi inför den här sommaren och kan bygga vidare ännu mer. Jobba på detaljer jag behöver för att sedan komma in i hösten med Södertälje i bra form.

Valde toppkonkurrenten: ”Ska ta oss hela vägen”

Ny klubbadress blev alltså en av AIK tuffaste konkurrenter i Hockeyallsvenskan – Södertälje.

– Södertälje har visat intresse och har en stor tro på mig. Jag har haft bra samtal med Emil (Georgsson), ”AJ” (Andreas Johansson) och några till där. Jag tycker att de har visat en bra vision och ett bra upplägg. Att man ska bygga vidare på det de byggt upp under åtminstone de två senaste åren.

– Två raka semifinaler – nu ska vi, som sagt, bygga vidare på det och ta oss hela vägen.

Andreas Johansson, huvudtränare i Södertälje.

Coach i Södertälje är den tidigare NHL-spelaren Andreas Johansson.

– Jag har förstått att han kan vara en hetlevrad ledare, säger Muzito-Bagenda med ett leende och fortsätter:

– En passionerad och hetlevrad tränare. Hur han är taktiskt och spelmässigt vet jag inte ännu.

Daniel Muzito-Bagenda om att få möta AIK

Vad vill du tillföra Södertälje?

– Mitt ledarskap. Sedan vill jag bidra offensivt, dra laget framåt, med ett bra centerspel och min fysik… Det är sådant man har pratat med mig om att jag ska bygga vidare på och bidra med.

Daniel Muzito-Bagenda har skrivit på för tre år med Södertälje.

Du har spelat i Scaniarinken mot Södertälje – hur har du upplevt det som motståndare?

– Det har ändå varit en av de roligaste bortamatcherna. Att nu få ha det som hemmaplan ska bli roligt – att stå där på andra sidan.

Hur ska det bli att nu spela mot AIK på Hovet?

– Vi får väl se, avslutar Daniel Muzito-Bagenda med ett leende.

