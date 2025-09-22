I ett skadedrabbat AIK var det Daniel Ljungman som klev fram i den Hockeyallsvenska-premiären.

Efter segern mot Västerås berättar nu centern om revanschlusten efter den egna skadefrånvaron, och den stora skillnaden som gör honom mer redo för större ansvar till i år.

– Det är skitkul att få vara med från början och känna att man är stark, säger centern till hockeysverige.se.

Daniel Ljungman i AIK. Foto: Bildbyrån (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



Även om AIK gick segrande ur sin seriepremiär mot Västerås, öppnade Fredrik Hallberg för fler korttidslösningar i truppen.



– Det kan bli så att vi måste göra det helt enkelt, sade den nye huvudtränaren till hockeysverige.se efter 2–1-matchen på Hovet.



Daniel Muzito Bagenda, Christoffer Björk, John Dahlström och Oliver Tärnström syntes alla till på läktaren under mötet med Västerås, och på isen var det tydligt att det saknades bredd. Oscar Nord fick kliva in som center igen, men fick det inte att lossna, medan nyförvärvet Christopher Bengtsson, och junioren Sid Boije, tog de andra platserna.



Matchhjälte, och den tydliga toppcentern kvar i laget, var Daniel Ljungman.



– Det är skitkul att börja på en ny säsong och få vara med från början och känna att man är stark och så. Det känns bra, säger 23-åringen och fortsätter om svaren AIK fick i matchen.

– Jag tycker att vi ser bra ut. Det känns som att det är ett tufft lag att möta så det kommer inte vara några enkla matcher när de andra lagen möter oss. Det känns stabilt.



Stockholmslaget värvade den LHC-fostrade centern från Nybro inför 2024/25, men fick endast se honom i 24 grundseriematcher på grund skada och sjukdom. Nu är det istället han som ska ta ett större ansvar när nyckelspelare som Daniel Muzito Bagenda och Christoffer Björk är borta.



– Det är bara att ta chansen. Det är kul att få spela så mycket som möjligt, när folk blir skadade så får andra de möjligheterna. Det är bara för alla där inne att steppa upp och ta en större roll, säger han och fortsätter om att själva vara centern AIK kan luta sig mot.

– Jag försöker alltid bara gå ut och göra mitt bästa varje byte. Det är ingen större skillnad. Det är väl att man får lite fler minuter och så, men jag försöker bara göra mitt bästa hela tiden.

Den stora skillnaden: ”Jag känner mig mer redo”

Även om svaren från Ljungman är ödmjuka var det just han som klev fram och avgjorde premiären mot Västerås. Den annars finlirande spelaren slängde iväg ett skott från svår vinkel och slet sig sedan loss framför mål för att peta in sin egen retur.



– Ja exakt, jag försökte bara få den på mål och sen kom den ut bra där på returen. Det var skönt, säger han och fortsätter.

– Jag tycker det var sjukt bra stämning, bra tävlingsnivå på oss, så jag är nöjd med tre poäng. En rolig match.



Daniel Ljungman fortsätter sedan med att berätta hur han nu hoppas på ytterligare kliv, med just bättre fysik, efter en ordentlig försäsong.



– Förra säsongen gjorde jag rehab hela sommaren, så det har blivit att jag kan trycka på mer i allt nu. Det är en ganska stor skillnad, säger han.



Vad är den skillnaden?

– Att jag känner mig mer redo, både starkare och flåset. Det blev lite tuffare att köra på när det var rehab förra året, och sen när jag inte kunde vara med där i början så fick man kanske inte den bästa fysiska nivån i sig när man väl kom tillbaka.



Känner du lite revanschlust också, efter att första säsongen blev så påverkad av skador?

– Ja, det är klart jag vill visa att jag är en bra spelare. Det är bara att fokusera framåt och inte tänka så mycket på vad som har hänt och istället försöka bidra varje dag.

– Jag vill vara en grym spelare i vårt lag, bidra hela tiden varje match och kunna vara pålitlig över hela isen. Det är väl det som är mina mål nu.



Inget specifikt mål för poäng?

– Nej, jag fokuserar inte så mycket på det. Jag försöker bidra så mycket som möjligt varje match bara. Sen får vi se vad det landar på, avslutar Ljungman.

