Daniel Gunnarsson var Visby/Romas stora backklippa under fjolåret, men nu går veteranen utan klubb.

I helgen gör den förre SHL-backen ett inhopp i Hockeyettan-klubben – efter att tidigare under sommaren nobbat spel utomlands.

– Tiden för att spela utomlands har passerat, säger backen till Hockeysverige.se.

Daniel Gunnarsson är tillbaka i Visby/Roma, i alla fall för en helg. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån.

Daniel Gunnarsson var ovärderlig för Visby/Roma under fjolårssäsongen. Den 33-åriga västmanlänningen anslöt till truppen och tog med sig mängder av rutin från SHL och Hockeyallsvenskan. Gunnarsson har 443 SHL-matcher och 149 HA-matcher i bagaget.

Efter uttåget i semifinalen mot Troja/ljungby var både Gunnarsson och Visby tydliga med att en fortsättning var högst aktuellt. Privatlivet satte dock käppar i hjulet och kontraktet förblev liggande i André Lundholms skrivsbordslåda. Backen gör dock en mini-comeback i Visby-tröjan under helgen, då han spelar med laget under deras träningsmatcher mot Hudiksvall och Tyresö/Hanviken.

– Det känns som en rolig utmaning. Jag har haft lite hockeysug i mig och nu när de var på fastlandet i Stockholm så passade det ganska bra eftersom det är nära dit för egen del. Jag hade inga andra planer annars i helgen, säger Daniel Gunnarsson.

Återförenas med före detta lagkamraten

Under fredagen presenterades den rutinerade yttern Anton Svensson för Hockeyettan-klubben. Daniel Gunnarsson och Anton Svensson har ett förflutet tillsammans i Västerås IK, där de spelade tillsammans mellan 2021 och 2023.

– Det blir ett jättetillskott för Visby att få in en spelare som har levererat på en högre nivå än division ett. Jag tror att det är viktigt också när man kommer in i slutet av säsongen att ha lite rutinerade spelare som har varit med om sådana saker tidigare. Så jag tror att han kommer betyda jättemycket för laget både på isen men även vid sidan av också. Och vara en sån där kille som går i bräschen varje kväll.

Anton Svensson presenterades för Visby/Roma under förra veckan. Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån.

Nobbar spel i utlandet

Daniel Gunnarsson har tidigare varit väldigt tydlig med att det är Visby/Roma som ligger högst på listan över klubbar som kan bli aktuella för honom. Det har dock trillat in anbud från klubbar utomlands på den rutinerade backens bord, men utlandsspel är inte av intresse.

– Ska det bli hockey så ska det vara någonstans här i Sverige. Tiden för att spela utomlands har passerat.

Trots att Visby/Romas sportchef André Lundholm gått ut och hintat om att 33-åringen är så gott som klar återstår en hel del arbete innan kontraktet faktiskt kan skrivas på. Daniel Gunnarsson, som bor och arbetar i Köping, menar att familjepusslet måste klaffa helt innan en flytt kan bli aktuell.

– Det är långt ifrån klart. Det har varit en familjesituation som har varit ganska bred att ta tag i och det är ett ganska stort pussel att flytta en hel familj över till ön. Man ska liksom fixa mycket med jobb och barn på förskola. Vi sa väl till varandra att vi tar den här helgen och så får vi se hur det känns, hur suget är och sen får vi se framöver hur det blir.

Daniel Gunnarsson stod för 32 poäng (6+26) på 31 matcher för Visby/Roma under fjolåret.

Source: Daniel Gunnarsson @ Elite Prospects