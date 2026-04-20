Han lämnade Djurgården efter att ha varit utanför laget stora delar av säsongen. Nu gör Daniel Brodin sitt bästa slutspel – någonsin.

— Det visste jag inte faktiskt. Men det är ju skitkul, kul att kunna bidra här i slutspelet, säger 36-åringen till Hockeysverige.se.

Daniel Brodin under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Västerås och Björklöven den 6 mars 2026 i Västerås.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Björklöven står med ena foten i SHL. I match tre mot Bik Karlskoga kom den tredje raka segern i finalen. Det trots att det strulade med deras buss på vägen ner till Värmland. Efter en tung start på matchen växte de in i det – och kunde avgöra i slutminuterna.

Precis som tidigare var också Daniel Brodin en stor förgrundsfigur för västerbottningarna. Veteranen klev fram med två assist – där han också tog laget in i matchen genom att ge Joel Mustonen ett öppet mål i den första perioden.

Nu är de alltså bara en seger ifrån en efterlängtad uppflyttning.

— Jätteskönt. En match där vi ligger under, om jag inte minns fel, större delen av matchen. Vi fortsätter att jobba på och vi visar vinnarmentalitet och karaktär i gruppen. Att vi inte börjar gnälla och såna saker. Utan det är ett jäkla lugn i båset och vi fortsätter att mana på och till slut vänder vi matchen och vinner. Jag är stolt över laget.

Vad är det i ledarskapet hos Magnus Bogren och er rutinerade spelare som gör att ni har sånt tålamod?

— Jag tycker att han sprider ett lugn. Sen är det så klart att han kan ryta ifrån ibland. Men han sprider ett lugn och det förs vidare på oss i gruppen. Vi pratar mycket utan det är aldrig något skrik. Vi löser problemen som händer i en hockeymatch, vi lyckades lösa det i dag igen. Det är skönt.

Får stort förtroende:” Jäkligt kul”

Den tidigare publikfavoriten på Hovet kom till Björklöven fullt ut i februari. Det efter att tidigare under säsongen varit utlånad till klubben. Nu under slutspelet har han växt fram till en av deras bästa spelare.

Samtidigt får Daniel Brodin förtroende i alla spelformer och inte minst i den första powerplay-formationen.

— Jättekul. Jag kom hit hundra procent i februari och försökte bidra med hårt jobb och vara en schysst kille. Jäkligt kul att få spela mycket och att vinna matcher.

På de senaste fem matcherna har han gjort poäng i samtliga – och totalt åtta pinnar.

— Det är jätteroligt, alltid kul att bidra till att man vinner. Men mitt mindset innan matcher är alltid hårt jobb och att vara aktiv. Sen är det så klart kul när man får lägen och tryck i deras anfallszonen.

Daniel Brodin gör sitt poängbästa slutspel någonsin

Veteranen är nu uppe på tio poäng på tolv matcher i det här slutspelet. Och genom hans, långa, karriär är det här det poängbästa slutspelet någonsin. Det alltså vid 36 års ålder och i hans 15:e (!) slutspel på seniornivå. Det genom olika länder, ligor och divisioner. Hans tidigare ”rekord” var säsongen 18/19 i SM-slutspelet då det blev nio poäng för Djurgården, samt säsongen 22/23 i det hockeyallsvenska slutspelet med Djurgården.

Det är ändå rätt coolt?

— Det visste jag inte faktiskt. Men det är ju skitkul, kul att kunna bidra här i slutspelet. Som sagt jag kom in i det här laget sent, men trivdes jättebra direkt. Jag kände mig välkomnad av spelarna, ledarna och fansen. Jag tror att det bidrar mycket till att man spelar bra. Att man trivs och får förtroende.

Daniel Brodin var också med och spelade upp Djurgården i SHL förra säsongen. Nu har han chansen att göra samma sak med Björklöven. Där han är en del av kärngruppen i laget och kan bidra med sin rutin från tidigare erfarenheter.

Där budskapet kring vad som krävs för att sparka in den där matchbollen är simpelt.

— Att inte göra något annorlunda än det vi har gjort. Samma lugn, samma tålamod och spela vårt spel. Vi ska inte ändra någonting utan ha tålamodet och skridskoåkningen. Sen vara nöjda och glada i dag så klart efter den här matchen. Sen resetar vi imorrn och siktar på onsdag.

Source: Daniel Brodin @ Elite Prospects