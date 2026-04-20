Björklöven och Marcus Björk är en seger från SHL. I match tre vann de mot Karlskoga – trots en tuff start efter buss-strul.

— Det blev lite lite uppvärmning och lite stress att få på sig grejerna och sånt där, säger Björk till Hockeysverige.se.

Efter två raka segrar på hemmaplan kom Björklöven till Karlskoga med ett härligt läge. En seger i match tre och 3-0 i matcher är ett faktum. Då kom västerbottningarna ut lite segt, och blev översköljda av hemmalaget.

De låg under med 3-1 efter 14 minuter och då valde Magnus Bogren att ta en time-out.

Björklövens start kanske också hade en naturlig förklaring. För under måndagen fick de problem under sin bussresa ner till Värmland.

— Vi kom väldigt sent. Vi har här runt 20 i sex. Det blev lite lite uppvärmning och lite stress att få på sig grejerna och sånt där, säger Marcus Björk.

Vad var det som hände med bussen?

— Det var trafikstrul, stopp utanför Karlstad. Mentalt ska vi ändå vara där. Det är final i Hockeyallsvenskan och vi kommer till Karlskoga och vet att de kommer ut hårt. Det är på oss spelare. Vi kan vara med på det där och hjälpa varandra.

Marcus Björk kvitterade för Björklöven

Trots det växte bortalaget in i matchen. Och strulet är ingenting de vill skylla den första kvarten på. För trots att de låg under i stora delar av matchen blev det till slut en seger med 5-4. Det efter att ha gjort två mål i matchens slutskede.

— Vi är inte alls redo i den första perioden. Det vet vi om och vi känner det efter halva första. De kommer ut jättehårt och Karlskoga är ett skickligt lag, vi vet om det. Det är vi inte. Vi ska inte klaga, vi kom väldigt, väldigt sent med bussen men det är grejer vi ska klara av mentalt. Sen under matchens gång hittar vi lägen, vi gör mål, hittar läge.

Där just Marcus Björk var den som kvitterade till 4-4 med ett mäktigt direktskott i powerplay.

— I tredje perioden kommer vi ut och gör en riktigt bra tredjeperiod. Att vi vänder, det är otroligt starkt. Vi har gjort det många gånger under säsongen och hittat vägar att vinna. Det måste man och vi tror på det vi gör.

