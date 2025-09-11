Dan Tangnes är tillbaka i Rögle BK efter tolv år på annat håll. Under tisdagens upptaktsträff för SHL pratade han på scenen om sin egen resa som tränare efter att ha fått sparken av samma klubb 2013 – och klubbens kraftfulla utveckling sedan dess.

– Det är en helt annan klubb man kommer tillbaka till, säger Tangnes.

Dan Tangnes är tillbaka i Rögle – nästan tolv år efter att ha fått sparken från klubben.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Se intervjun med Dan Tangnes i videospelaren!

Dan, tillbaka till Ängelholm, jag vet att du är född i Oslo och norrman i passet, men är Ängelholm att betrakta som hemma för din del?

– Ja, det får man nog säga efter 30 år. I och för sig har jag inte bott i Ängelholm i alla 30 år, men vi har i alla fall haft Ängelholm som bas. Både fru och dotter som är födda och uppväxta där, så man får nog kalla sig Ängelholmare. Snart i alla fall.



Men det är nästan tolv år sedan du fick lämna Rögle. Det var en lite annan tid då, Rögle var ju ett jo-jo-lag som åkte upp och ner mellan HockeyAllsvenskan och SHL. Vad minns du av den där tiden? Du kom upp som J20-tränare, fick ta över, var med om fantastiska ögonblick men även tunga ögonblick. Hur formar de här åren dig, skulle du säga?

– Du måste gå igenom de åren och de erfarenheterna. Det kommer att forma dig ganska djupt som ledare och som tränare också. Framför allt motgångarna skulle jag vilja säga. När livet leker och allt rullar på och du får resultaten med dig så har man ju en tendens att inte reflektera så mycket. Men sen när det går emot lite och det gör lite ont, då är det klart att då tar man sig ofta tiden att reflektera. Så det var ju nyttiga erfarenheter, både de goda och de mindre roliga stunderna som hände då. Det har väl hjälpt mig mycket på senare år som tränare också.

Dan Tangnes: ”Äldre, gråare och förhoppningsvis klokare”

Det Rögle du fick lämna 2013… Vad är största skillnaden jämfört med idag? För att nu känns det ju som en stabil förening i SHL med god ekonomi. Så man kan tänka sig att det har hänt ganska mycket sen du lämnade klubben.

– Ja, det får man verkligen säga. Det är en helt annan klubb man kommer tillbaka till. Framför allt kommersiellt har man ju växt extremt mycket. Arenan är ju på en helt annan nivå. Det som är detsamma är ju passionen för hockey i Ängelholm och omnejd. Det är en riktig hockeystad. Oavsett vilken division så har det här brinnande engagemanget alltid funnits där. Men det har ju såklart också växt i med framgångarna och tillväxten som har varit där de senaste tio åren.

Rögles tränare, Roger Hansson, Dan Tangnes, Magnus Wennström och Kenny Jönsson, firar avancemanget till SHL 2012.

Foto: Bildbyrån

Och känslan att du som tränare har fått ett väldigt stort uppsving också efter åren i Schweiz. Du vann två mästerskapstitlar med Zug. Vad är skillnaden mellan tränaren som lämnade Linköping 2018 och han som står här idag?

– Ja, han är väl äldre, lite gråare och förhoppningsvis lite klokare också. Lite rikare på erfarenheter framför allt. Och så har jag ju följt den här klubben med ett utifrån-perspektiv under hela den här tiden. Så jag tycker man ändå har en ganska bra bild av Rögle som förening och av spelartruppen som finns där idag. Även innan jag kom hit.

Och det verkar som många fans ser det lite som Messias att du ska komma in och leda dem till det gyllene landet här lite grann. Hur ser du på pressen som är på dig att leverera resultat för Rögle?

– Ja, jag kommer ju inte göra några mål. Jag kommer inte rädda så många puckar heller. Men jag förstår ju att det blir lite extra fokus på min person denna gång jämfört med förra gången. När man kommer in med kanske lite annat ingångsvärde. Men jag tycker jag kommer till en väldigt fin förening där det finns förutsättningar att göra någonting riktigt bra. Men också med största ödmjukhet över hur jämn den här ligan är. Så tycker jag att föreningen har varit kloka i att sätta en målsättning och etablera oss på nästa plattform. Som är ett stabilt topp sex-lag. Någon Messias vet jag inte. Men jag hoppas kunna ta del av lite roliga ögonblick i Ängelholm framåt vårkanten i flera år framöver.