Med drygt tre månader kvar till OS kommer det chockartade beskedet att Ulf Lundberg därefter ersätts av Frölundas Erika Holst. Nu, efter många frågor från kollegor och vänner, berättar Damkronornas förbundskapten hur han ser på sin framtid inom hockeyn.

– Jag tycker inte att kontexten är det mest avgörande, säger 46-åringen till hockeysverige.se.

Ulf Lundberg, förbundskapten för Damkronorna. Foto: Bildbyrån (montage).

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



När Ulf Lundberg klev in som ny förbundskapten för Damkronorna 2020 hade han samlat på sig lång erfarenhet från uppdrag på pojk- och herrsidan. Detta genom jobb för både U16- och U17-landslag, samt uppdrag i Hockeyallsvenskan och Södertälje SK.



Nu, efter fredagens besked om att det inte blir en fortsättning i den nuvarande rollen, står Lundberg inför ett nytt kapitel.



– Jag har varit förbundskapten för Damkronorna i sex år när kontraktet löper ut sista april. Det är ett väldigt ärofyllt uppdrag och jag har förlängt två gånger redan. Hade jag fått frågan så hade jag tagit mig en ordentlig funderare för det tycker jag att man gör när det handlar om representationslandslag, men nu var det så att man ville ha in en annan kandidat, säger förbundskaptenen till hockeysverige.se inför sin uttagning till Lidl Hockey Games i Ängelholm.



Gällande vad som nu händer är Lundberg mindre tydlig.



– Jag är jättenyfiken på tiden efteråt såklart, men jag är fullt fokuserad på det jobbet som ska göras här och nu, och att göra allt för en topprestation på OS i Milano, säger han och fortsätter:

– Det har varit fantastiskt många som har hört av sig. I fredags gick telefonen varm kan jag säga. Det är många snälla kollegor, vänner, alla möjliga som menar väldigt väl, men också är nyfikna på vad som ska ske härnäst. ”Det är jag också”, säger jag.

Svaret kring herrhockeyn: ”Samlat på mig mycket erfarenhet”

Frågan som återstår är om det blir en fortsättning inom damhockeyn eller om förbundskaptenen återvänder till uppdrag på pojk- eller herrsidan.



– Jag har samlat på mig mycket erfarenhet från både herr- och damsidan, från juniorlandslagen i många års tid på killsidan, och även från Hockeyallsvenskan, och så vidare. Jag är nyfiken på ett kittlande uppdrag, och en ledarskapsutmaning där man, precis som jag haft nu, har möjligheten att få välja människorna runt om (i staben). Jag tycker inte att kontexten är det mest avgörande, svarar Lundberg.



Se intervjun i videospelaren ovan.