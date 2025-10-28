Går flickhockeyn åt rätt håll? Och ser vi en positiv utveckling i TV-pucken? I ett videoavsnitt av Framtidens stjärnor-podcast gästar förbundskapten, Ulf Lundberg, för att ge sin uppfattning. Dessutom ger Simon Eld och Martin Jansson er den kompletta guiden inför årets kvartsfinaler.

– Där tror jag att vi i svensk hockey får göra ett ännu hårdare jobb, säger Damkronornas Head Coach.

JUST NU: Erbjudande på Hockeysverige Plus.

Fredag 31 oktober släpps pucken för flickornas slutspel i TV-pucken. Åtta distrikt kommer till spel i Hatstore Arena, Kalmar, och den klassiska turneringen går in på sitt sjunde upplopp sedan övergången från Stålbucklan. Men hur mår egentligen flickhockeyn? Och har utvecklingen egentligen gått framåt under dessa år?



Ulf Lundberg, förbundskapten för Tre Kronor dam (Damkronorna), gästar Framtidens stjärnor-podcast för att ge sin syn.



– Ibland har man en tendens inom ishockeyn att dela upp varje del för sig, som att det var ett löpande band. Skridskoåkning, klubbteknik, skottet. För mig är det spelet som lär spelaren väldigt mycket, säger Lundberg bland annat.



Dessutom går Hockeysverige.se’s Martin Jansson och Simon Eld igenom förutsättningarna i kvartsfinalerna.



– Det är lite samma sak som när Viggo Björck var med i killarnas turnering för 08:orna. Det var han man kollade på och honom man snackade om inför. Det kommer vara precis likadant här, säger Jansson.



Här kan du läsa allt om alla lag inför slutspelet i TV-pucken!



