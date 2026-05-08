Upplevde 9/11 – första dagen: ”Trodde att det skulle bli krig”

Christian Berglund flyttade till Nordamerika hösten 2021 – och tvingades uppleva terrorattentatet mot World Trade Center. Nu berättar 46-åringen om den otäcka starten på äventyret.

Christian Berglund upplevde 9/11 första tiden i Nordamerika.

Foto: Bildbyrån, Ronnie Rönnkvist & Alamy.

KARLSTAD (HOCKEYSVERIGE.SE)

Christian Berglund spelade 86 NHL-matcher mellan 2001 och 2004. 76 av dessa var i New Jersey Devils, som draftade honom i andra rundan 1998. På söndag möter ni honom i en lång intervju om hans karriär i serien OLD SCHOOL HOCKEY. Redan i dag bjuder hockeysverige.se på ett utdrag ur intervjun.

Första dagen i sin nya hemstad blev en dag som han och människor runt om i världen aldrig kommer att glömma.

– Jag hade gjort ett test på löpbandet under morgonen och när jag efteråt skulle sätta mig i en soffa kom någon och sa att ett plan hade kört in i World Trade Center. När jag sedan satte mig körde nästa plan in. Det var min första dag, 11 september.

– Vi var i New Jersey, men tog en bil upp på en höjd och därifrån såg vi röken, så vi var ganska nära. Varje match där i början sjöng man olika hyllningssånger och vi fick poliseskort till matcherna. Jag var 21 år då och inte så kaxig.

Hur minns du allt som hände kring det här?

– Jag trodde såklart att det skulle bli krig. Det kändes märkligt, men sedan kunde man se hur hela landet slöt upp. Amerikanarna är också väldigt patriotiska. Det var mycket ”God Bless America”.

Christian Berglund om terrorattentatet mot World Trade Center

Blev du rädd?

– I början var jag lite orolig över vad som skulle hända, men jag tror att mamma var mer orolig än jag.

– Det var en konstig start, men Tommy Albelin var där. Han är lite äldre och väldigt skön att prata med. Det var också enklare att prata med någon på sitt eget språk om allt som hände. Han var en trygghet som jag kunde bolla saker med.

Terrorattentatet mot World Trade Center skakade om USA.

Foto: Alamy.

Redan första säsongen fick han chansen att debutera i NHL för New Jersey.

– Debuten kommer jag aldrig att glömma. Jag var i Albany. Under torsdagen kom mamma, pappa och några av mina syskon över. De fick sitta i en loge i Albany och se matcherna som vi vann både på fredagen och lördagen. Två matcher i rad hade vi knappt vunnit på hela säsongen och jag tror att jag gjorde runt fem poäng.

– Vi åkte in och såg New York under söndagen. Sedan hade vi träning på måndagen och det var då jag blev uppkallad till NHL. Familjen fick då se min debut på tisdagen, eller om det var onsdagen.

– Mina föräldrar har varit sjukt bra, ställt upp, skjutsat och aldrig ställt krav, utan alltid varit stöttande. Mamma var mer en sådan som jag fick 50 kronor av om jag inte blev utvisad, skrattar Christian Berglund.

– Att de fick se min NHL-debut är något jag aldrig kommer att glömma. Det kändes fantastiskt.

Vilka mötte ni i din debut?

– Calgary. Patrik Elias var skadad och borta ett tag, så jag fick spela med Petr Sýkora och Jason Arnott i förstakedjan under mina första sju matcher. Jag tror att jag hade två mål och fyra assist efter sju matcher.

– Det här var innan lönetaket och om man kollar på den laguppställning vi hade då så var den sjukt bra. Det var väldigt svårt att slå sig in i det laget.

Stjärntätt lag i New Jersey Devils

Scott Niedermayer, Scott Stevens, Brian Rafalski, Bobby Holik, Scott Gomez, Martin Brodeur, Patrik Elias, Jason Arnott och Petr Sýkora … New Jersey hade, som Christian Berglund säger, en imponerande laguppställning.

– Det gick helt okej att komma in i det här gänget. Jag umgicks mycket med Patrik Elias. När jag blev uppkallad bodde jag hemma hos honom. Han var schysst. Egentligen var alla ödmjuka och riktiga proffs. Dessutom väldigt bra hockeyspelare.

Under sin andra säsong i organisationen vann New Jersey Stanley Cup. Christian Berglund spelade 38 matcher och svarade för fyra mål och totalt nio poäng.

– Nu spelade inte jag någonting i slutspelet det året, men jag var med vid sidan av när New Jersey vann Stanley Cup, vilket var mäktigt.

Hur delaktig kände du dig i det?

– Inte så mycket. Jag och en som hette Mike Rupp åkte med till Anaheim inför match sex om det skulle bli några skador. En center kunde inte spela och då fick Mike Rupp spela. Han hade bara spelat 26 matcher i grundserien.

– Han spelade match sex och sju. Dessutom styrde han in det matchvinnande målet i match sju. Det är små marginaler.

– Jag gjorde 38 matcher den säsongen. Jag var skadad och borta i säkert sex veckor i slutet av säsongen. Det var ändå kul att ha fått vara med i det laget.

Source: Christian Berglund @ Elite Prospects