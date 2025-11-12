I gårdagens CHL-match mellan Luleå och Brno kom det tjeckiska laget med fyra ordinarie spelare, utan sin huvudtränare och båda sin ordinarie målvakter. Med 1-1 inför den tredje perioden bytte de sedan ut sin storspelande målvakt — och förlorade med 6-1.

— Jag har inte alla detaljer runt det här men det är klart att det inte är bra om det visar sig att man inte ställt det bästa laget på isen, säger CHL-bossen Jörgen Lindgren till Hockeysverige.se.

Det blev en märklig CHL-match mellan Luleå och Brno under gårdagen.

Foto: Alamy och Bildbyrån.

De svenska lagen har resonerat lite olika kring CHL den här säsongen. Frölunda ställer i princip alltid upp med samma lag som i SHL, samtidigt som Brynäs och Luleå har luftat en hel del juniorer i turneringen. Exempelvis har stjärnan Nicklas Bäckström bara spelat tre matcher i CHL den här säsongen.

När det nu är slutspel tog det tjeckiska laget Kometa Brno det ett steg längre.

De kom med ett kraftigt b-betonat lag. Enligt Szymon Szemberg var det endast fyra ordinarie spelare samtidigt som varken huvudtränaren eller de två ordinarie målvakterna följde med till Norrbotten. Under matchen storspelade den 38-årige Gasper Kroselj för tjeckerna i två perioder och räddade 25 av 26 skott. Då valde de att byta ut honom för att sätta in junioren Jan Ondracek, som släppte in fem mål.

— Man kan säga så här. I grunden och rent generellt jobbar alla ligor för samma system. Man förutsätter att alla lag ställer upp med sitt bästa lag. Sen är det upp till lagen att följa det, säger Jörgen Lindgren när Hockeysverige når honom under onsdagen.

Vad tänker du kring att det här händer?

— Vi förväntar oss att klubbarna ställer upp med det bästa laget. Precis som alla ligor i Europa.

”Då är det något vi får kolla på”

Det är som sagt inte ett fenomen som är kopplat enbart till de utländska klubbarna. Brynäs har bland annat ställt upp med elva juniorer i en CHL-match.

— De hade ett gäng skadade spelare som spelade i omgången innan och omgångarna innan. Det spelar ingen roll om det är Brynäs eller Brno som gör det. Vi förväntar oss att man ställer upp med sitt bästa lag och gör man inte det är det självklart att man belyser det för klubbarna som inte gör det. De registrerar ett antal spelare innan säsongen, och det är spelare som de har tillhands.

Ser ni det här som ett pågående problem eller enstaka fall?

— Det finns en anledning till att du ringer. Från tid till annan är det klart at det är olika laguppställningar, det är självklart att det är det. Är det ett system i det här är det något vi får kolla på.

Hur jobbar ni för att motverka det?

— Det är klart att det är något vi belyser för klubbarna och ligorna. De har samma förutsättningar att klubbarna ställer upp med sitt bästa lag. Är det skador, sjukdomar och andra anledningar förväntar vi oss att man agerar.

Märklig CHL-match mellan Luleå och Brno

Huruvida Brno faktiskt hade en brutal, och legitim, frånvarolista eller inte är just nu inte helt klart.

Just det här fallet har varken Jörgen Lindgren eller Champions Hockey League inte kollat närmare på.

— Tittar man på det är oavsett vilka man åker till matchen med åker man med sitt bästa lag. Brno flög till Luleå och mängden spelare man flyger med är densamma. Det är ingen fråga där och vi kan bara förutsätta att man har skadade eller inte tillgängliga spelare. Det är det vi förutsätter när man kommer med en annan trupp, säger Lindgren och fortsätter:

— Vi förutsätter att man agerar professionellt som klubb och ledare. Att det finns en anledning att man inte tar med sitt bästa lag.

Vad tänker du om att det här händer i en åttondelsfinal?

— I slutet på dagen är det klart att det inte är bra. Återigen förväntar vi oss att man agerar professionellt och kommer med sitt bästa lag. Visar det sig att man inte gjort det är det inte bra för någon inblandad.

”Man har ett ansvar”

För Champions Hockey League är det klart att det inte ser bra ut om det skulle visa sig att Brno medvetet inte ville vinna matchen mot Luleå. Klart är att det på sociala medier har väckts en stor debatt kring fenomenet.

Där det nu återstår att se hur CHL väljer att hantera det. Och om det kan bli aktuellt med repressalier mot klubbar som medvetet väljer att inte komma med sina bästa lag.

— Vi följer det här hela tiden. Varje år följer vi vilket lag man kommer med, precis som andra ligor. I vissa fall finns det tydliga anledningar. Nu vet inte jag exakt i går vilka som var med och inte. Det är klart vi följer det och diskuterar med klubbarna och ligorna. Men återigen förväntar vi oss att vi agerar professionellt. Man har ett ansvar i att man spelar i den nationella ligan eller mot oss att ha bästa förutsättningar för att göra matcherna.

Matchen i går kan ha varit en anomali i turneringen. Men med bakgrunden av att vissa andra lag har agerat på liknande sätt, om än inte lika extremt, är det klart att det sätter press på CHL.

— Jag har inte alla detaljer runt det här (gårdagens match) men det är klart att det inte är bra om det visar sig att man inte ställt det bästa laget på isen. Det är kopplat till att man är professionell och agerar utifrån det. Är det något annat är det inte bra. Regelverket är detsamma i hela Europa i alla ligor.